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Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif için anma!

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif vefatının 20. yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anıldı.

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif için anma!

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif için anma!

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif vefatının 20. yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anıldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:22
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Meslek Yüksekokulu ve Afşin Sağlık Yüksekokulu tarafından Hayati Vasfi Taşyürek Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Afşin'in ozanlar diyarı olduğunu belirtti.

Afşin'de geçmişte birçok ozanın yetiştiğini ve bu kültürün devam ettiğini aktaran Güven, "Üzerinde yaşadığımız topraklar çok el değiştirmiş ve tarihçiler tarafından da gel git coğrafyası olarak adlandırılmış. Ülkemizin dünya üzerindeki konumu nedeniyle jeopolitik önemi o kadar fazla ki tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çekmiştir. Bu coğrafyanın en önemli geçiş noktalarından biride üzerinde bulunduğumuz Afşin-Elbistan bölgesi olmuştur. Tarih boyunca birçok kültür geçişine tanık olan bölgemizden çok sayıda halk ozanı yetişmiştir." diye konuştu.

Şairler şehri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Aşık Yener gibi birçok aşık ve ozan yetiştiğini anlatan Güven, vatanın, milletin dertleriyle dertlenen ozanların diyarında olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı da, Anadolu'da yetişmiş, toplumun gönlünde yer etmiş ozanların gönüllerde yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Kendi Penceremden Beş Ünlü Ozan" isimli kitabın yazarı Abdülhakim Eren, kitabına konu olan Aşık Mahzuni Şerif'in hayatı ve felsefesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, Aşık Mahzuni Şerif Yerleşkesi Spor Şenliklerinde dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık'ın yanı sıra Kaymakam Adayı Koray Acıpayam, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ile ilgililer katıldı.

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