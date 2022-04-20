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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’a yenilikçi turizm şehri ödülü

Kahramanmaraş’a Yenilikçi Turizm Şehri Ödülü verildi.

Kahramanmaraş’a yenilikçi turizm şehri ödülü

Kahramanmaraş’a yenilikçi turizm şehri ödülü

Kahramanmaraş’a Yenilikçi Turizm Şehri Ödülü verildi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:05
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Türkiye’nin doğusunu batısına, batısını doğusuna tanıtmak, iç turizmi canlandırmak ve şehirleri kalkındırmak amacıyla, “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” mottosuyla yola çıkan Rotahane, bugüne kadar ünlü isimlerle beraber gerçekleştirdiği gezilerde Kahramanmaraş da dahil olmak üzere birçok şehri ziyaret etmiştir.

Gezilen yerlerin tanıtımında ana akım ve sosyal medya aktif olarak kullanılmakta, yapılan röportajlar ve ziyaretler esnasında çekilen fotoğraflar geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Her şehir kendi ünlüsüyle birlikte ziyaret edilerek şehirler, sanatçılarıyla kucaklaştırılmaktadır. Şehirlerin sahip olduğu kültürel miras, gastronomik zenginlik, doğal güzellikler, el sanatları vb. değerler tanıtılmaktadır.

İlimizin alternatif kültür ve turizm değerleri üzerine yapılan çalışmaların ulusal ölçekteki somut yansımaları neticesinde; Rotahane tarafından turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Yılın Yıldız Ödülleri töreninde “Yenilikçi Turizm Şehri” ödülü Kahramanmaraş’a verilmiş olup İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya takdim edilmiştir.

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Kahramanmaraş’a Yenilikçi Turizm şehri ödülü
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