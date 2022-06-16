Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Şehirde 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Çocuk Şenliği’ düzenliyor. Şenlik kapsamında 18 Haziran Cumartesi günü Maşa ile Koca Ayı, 19 Haziran Pazar günü ise Ege ile Gaga adlı çocuk tiyatroları miniklerle buluşacak.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler saat 13.00 - 15.00 - 17.00 olmak üzere üç seans şeklide minik tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılana açıklamada, “Cumartesi ve Pazar günleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çocuk tiyatrosu etkinliklerimize tüm çocuklar ve ebeveynleri davetlidir” ifadelerine yer verildi.