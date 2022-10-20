KSÜ’de “Zamansız Kadınlar” Etkinliği beğeni topladı!

KSÜ Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un değerli eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün değerli eşi Leyla Güngör Hanımefendi, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ve değerli eşi Fatma Yasım Hanımefendi, Rektör Yardımcıları, şehir protokolü ve değerli eşleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu ve açılış konuşmasını KSÜ Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu Danışmanı ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner’in yaptığı programda Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Nevhiz Erayman da bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın anlatımıyla gerçekleştirilen defile-konferans etkinliğine geçildi.

Araştırmacı-Yazar Güntürkün, cumhuriyetin ilklerine imza atan kadınların canlandırıldığı etkinlikte, kendine has anlatımıyla, kadınların mücadelelerinden ve başarılarından söz etti.

Program hediye takdimiyle sona erdi.