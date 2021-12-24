Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle önemli bir belgesel yapımı daha hayata geçiyor. “Kurgu ve Gerçek” adıyla yönetmen Coşkun Çokyiğit tarafından hazırlanacak ve Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ı konu edinecek belgesel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına tanıtıldı. Hazırlanacak yapım, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan “Han Duvarları” şiirinde de konu edilen Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın hayat öyküsünü tarihi bilgiler ve belgeler ışığında inceleyecek.

İddiamızın Tarihi Bir Derinliği Var

Hazırlanacak eserin yönetmenliğini üstlenen Coşkun Çokyiğit açıklamasında, “Kurgu ve Gerçek belgeseli bir kültür mirasın sinema yoluyla yeni nesillere aktarılmasını sağlama çabasında mütevazı bir projedir. Belgeselimizde bir yandan Maraşlı Şeyhoğlu'nun gerçek hikâyesini yani tarihsel olanı anlatmaya ve sinema sanatı yoluyla yeni bir kurgusal gerçeklik inşa etmeye çalışacağız. Bu çalışmaya desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan ise yapım ekibine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş için ifade ettiğimiz Edebiyatın Başkenti iddiasının tarihi bir arka planı ve derinliği var” dedi.