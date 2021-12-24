Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...

Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanacak Maraşlı Şeyhoğlu belgeselinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hazırlanacak belgeselle, Han Duvarları şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in de konu edindiği şahsiyetin hayat öyküsü bilgiler ve belgeler ışığında incelenecek.

Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek

Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanacak Maraşlı Şeyhoğlu belgeselinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hazırlanacak belgeselle, Han Duvarları şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in de konu edindiği şahsiyetin hayat öyküsü bilgiler ve belgeler ışığında incelenecek.

24 Aralık 2021 Cuma 09:53
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle önemli bir belgesel yapımı daha hayata geçiyor. “Kurgu ve Gerçek” adıyla yönetmen Coşkun Çokyiğit tarafından hazırlanacak ve Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ı konu edinecek belgesel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına tanıtıldı. Hazırlanacak yapım, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan “Han Duvarları” şiirinde de konu edilen Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın hayat öyküsünü tarihi bilgiler ve belgeler ışığında inceleyecek.

İddiamızın Tarihi Bir Derinliği Var

Hazırlanacak eserin yönetmenliğini üstlenen Coşkun Çokyiğit açıklamasında, “Kurgu ve Gerçek belgeseli bir kültür mirasın sinema yoluyla yeni nesillere aktarılmasını sağlama çabasında mütevazı bir projedir. Belgeselimizde bir yandan Maraşlı Şeyhoğlu'nun gerçek hikâyesini yani tarihsel olanı anlatmaya ve sinema sanatı yoluyla yeni bir kurgusal gerçeklik inşa etmeye çalışacağız. Bu çalışmaya desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan ise yapım ekibine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş için ifade ettiğimiz Edebiyatın Başkenti iddiasının tarihi bir arka planı ve derinliği var” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Maraşlı Şeyhoğlu’nun Belgeseli çekilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Dayı, Bir Adamın Hikayesi’ Filmin Gala Gösterimi Sanko Park Avm’de Yapıldı
‘Dayı, Bir Adamın Hikayesi’ Filmin Gala Gösterimi Sanko Park Avm’de Yapıldı
Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta sahne alacak!
Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta sahne alacak!
Yunus’un söylediği sergisi ziyaretçilerini bekliyor!
Yunus’un söylediği sergisi ziyaretçilerini bekliyor!
Kahramanmaraş’ta kültür sanat etkinlikleri başlıyor!
Kahramanmaraş’ta kültür sanat etkinlikleri başlıyor!
Ünlü Yazarlar İmza Günleriyle Kafum’da
Ünlü Yazarlar İmza Günleriyle Kafum’da

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber