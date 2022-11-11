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Ozanlar Kahramanmaraş'lılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar – Ozanlar – Şairler Bayramı etkinliğini müzikseverlerle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 20.00’da başlayacak

Ozanlar Kahramanmaraş'lılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Ozanlar Kahramanmaraş'lılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar – Ozanlar – Şairler Bayramı etkinliğini müzikseverlerle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 20.00’da başlayacak

11 Kasım 2022 Cuma 10:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 12 ve 13 Kasım tarihlerinde 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar – Ozanlar – Şairler Bayramı etkinliği gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye’nin farklı yörelerinden gelen âşıklar, ozanlar ve şairler birbirinden değerli eserleri Karacaoğlan için icra edecek. Müzik ziyafetinin yaşanacağı konser, saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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