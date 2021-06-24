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Sahne Maraş ‘korkma’ dedi

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri “Yarından da Yakın” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehir, müzikle, sanatla, tiyatro ve değerleriyle var olur. Şehirler insanları şekillendirir, insanlar da şehri” dedi.

Sahne Maraş ‘korkma’ dedi

Sahne Maraş ‘korkma’ dedi

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri “Yarından da Yakın” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehir, müzikle, sanatla, tiyatro ve değerleriyle var olur. Şehirler insanları şekillendirir, insanlar da şehri” dedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:27
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri yeni oyunlarıyla seyirciyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yarından da Yakın” adlı oyunu sahneleyen Sahne Maraş öğrencileri, izleyiciden tam not aldı. Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bugün sahneye çıkan tüm çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizlere duygu yüklü bir oyun sahnelediler. Biz Sahne Maraş’ı hayata geçirdiğimizde şehirde ne kadar karşılık bulacağını bilmiyorduk. Hedeflediğimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Bir şehir sadece binalardan ibaret değildir. Şehir, müzikle, sanatla, tiyatro ve değerleriyle var olur. Şehirler insanları şekillendirir, insanlar da şehri. Eğer bugün burada bu imkânlara sahipsek bu şanlı tarihimiz ve ecdadımız sayesindedir. Kahramanmaraş topyekûn mücadele vermiştir. Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in Âlem-i İslam'a Hitap Beyannamesi İstiklal Marşı’na ilham veren bir beyannamedir. Beyanname ‘Vaktine hazır ol!’ diye başlayıp, ‘Korkma! Bir avuç Fransız seni sindiremez’ diye bitiyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyük Potansiyele Sahip

Oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen Osman Doğan, “Öncelikle bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı izlerken gözlerim doldu. Hepsi çok güzel performans sergilediler. Burada hep birlikte kocaman bir aile kurduk. Bizlere ve oyuncu arkadaşlarımıza verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim. Kahramanmaraş bu konuda büyük bir potansiyel taşıyor” dedi.

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Sahne Maraş ‘korkma’ Dedi
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