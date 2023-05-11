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SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi

Yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan, SANKO Sanat Galerisi’nde 12 Mayıs Cuma günü “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” temalı fotoğraf sergisini açacak.

SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi

SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi

Yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan, SANKO Sanat Galerisi’nde 12 Mayıs Cuma günü “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” temalı fotoğraf sergisini açacak.

11 Mayıs 2023 Perşembe 12:05

Baykan, izleyiciyi siyah beyaz yolculuğa çıkaran eserlerinin yer alacağı sergide 30 fotoğrafını Gaziantepli fotoğraf tutkunları ile buluşturacağını söyledi.

İnsanın yoldaki, denizdeki, zamandaki ve yaşamdaki yalnızlığını şiirsel bir dille anlattığını belirten Baykan, “Sıradan yaşamın ve sıradan anların peşinden koşuyorum. Aslında önümüzden kayıp geçen hayatı bir anlık da olsa göz önüne serip görünür hale getiriyorum” dedi.

Sergide sunulacak fotoğrafların, izleyicinin kadrajın dışında kalan kısmı ve o anın öncesini veya sonrasını kendi hayal dünyasında canlandırmasına olanak tanıdığını dile getiren Baykan, “Aslında fotoğraf dünyanın her ülkesinde konuşulan, anlaşılan bir dil. Önemli olan da bu dille neler söyleyebildiğimiz, neler anlatabildiğimizdir” diye konuştu.

Baykan, Günümüzde gelişen teknoloji ile renk doygunluğu ve renk kontrastı açısından birbirinden güzel fotoğraflar oluşturmanın mümkün olduğunu ancak siyah beyaz fotoğraflarla daha etkili kompozisyonlar oluşturulup duyguların ön plana çıkarılabildiğine vurgu yaptı.

Fotoğraf sanatıyla 30 yıldan beri uğraştığını anlatan Baykan, “Gaziantepli sanatseverler ve fotoğraf tutkunlarını sergi açılışına ve fotoğrafları izlemeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Baykan’ın “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” isimli fotoğraf sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 12 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

GÜVEN BAYKAN

Güven Baykan, ilk, orta ve üniversite eğitimini Trabzon’da tamamladı. 1987 Denizli Geleneksel Tiyatro Şenliği’nde Oktay Arayıcı’nın Rumuz Goncagül adlı oyunundaki “Müfit Mürted” karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2013 yılında yazmaya başladı. İlk şiir kitabı 2015 yılında “Akşamlık” adıyla, ikinci şiir kitabı 2016 yılında “Yol Hep İkiye Ayrılır” adıyla, üçüncü şiir kitabı 2019 yılında ‘’Havada Üç Beş Martı’’ adıyla yayınlandı. 2017’de Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileriyle hazırladığı “Bir Orman Şiir Fidanı” isimli kitabı yayınlandı. “Akşamlık” adlı oyunu dünya prömiyerini Trabzon’da yaptı ve birçok tiyatro festivaline katıldı. Oyun 2018 yılında Direklerarası Seyirci Ödülü’ne layık görüldü.

1986 yılında dağcılıkla eş zamanlı fotoğrafla tanıştı. Ulaştığı köylerdeki yaşamları arşivledi. Dijital hayatla birlikte sokak ve deneysel fotoğraflara ilgisi arttı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf sitelerinde editör olarak görev yaptı. Birçok ulusal – uluslararası sergiye katıldı. Siyahtan Beyaza Yalnızlık serisindeki fotoğrafları sırasıyla, UKKSA Sanat Akademisi, Washington, Ankara, Paris, Tokyo ve en son doğduğu topraklar Trabzon’da sergilendi. Güven Baykan’ın Türkiye ve çeşitli ülkelerin resmi ve özel koleksiyonlarında fotoğrafları bulunmaktadır.

Halen fotoğraf ve şiir konusunda çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde söyleşilere katılan ve fotoğraf eğitimleri veren Baykan, çeşitli gazetelerde sanat ve köşe yazıları yazmaktadır.

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SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
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