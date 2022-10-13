Bengü’den Kahramanmaraş’ta muhteşem konser!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Genç Maraş mottosuyla hayata geçirilen “Kampüs Fest” etkinliğinde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında pop müziğinin yıldız ismi Bengü, Milli İrade Meydanı’nda sahne aldı. Gençlerin adeta akın ettiği konserde Bengü, seslendirdiği eserlerle Kahramanmaraşlı hayranlarını mest etti.

Konserde; Kuzum, İki Melek, Korkma Kalbim, Yaralı, Unut Beni, Heyecan, Ah Bu Hayat Çekilmez, Sarışınım, Güzeller İçinden gibi sevilen birçok eseri seslendiren Bengü’ye binlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Eğlencenin doyasıya yaşandığı etkinlikte gençler, çektikleri fotoğraf ve videolarla anı ölümsüzleştirdi. Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Bengü, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Etkinliğe katılımlarından dolayı sanatçı Bengü’ye ve gençlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda kültür ve sanat alanında faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Özellikle gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir Gençlik Meclisi oluşturduk. Gerçekten gençlerimizin talepleri doğrultusunda çok güzel faaliyetlere imza atıyorlar. Önümüzdeki süreçte farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Bugün de çok değerli sanatçımız Bengü Hanım’ı şehrimizde ağırlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.