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Kahramanmaraş’ta Kore Kültür günü düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Koreli sanatçılar konteyner kentte depremzedelerle buluştu.

Kahramanmaraş’ta Kore Kültür günü düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Kore Kültür günü düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Koreli sanatçılar konteyner kentte depremzedelerle buluştu.

31 Ağustos 2023 Perşembe 12:22

Kore'nin ünlü ses ve performans sanatçılarının bir araya geleceği Karavan Kore Kültür Günü EXPO 2023 Rekreasyon alanında düzenlendi.

29 Ağustos tarihinde Kahramanmaraş EXPO 2023 Rekreasyon alanında provası yapılan etkinlik 30 ağustosta star aldı, ancak deprem bölgesi olması nedeniyle etkinliğin müzikal kısmı iptal edildi.

Kore’nin geleneksel müzik ve dans gösteri grubu Lee Young-sin Soritarae ile Koreli idol grubu MFECT depremzedelerin bulunduğu konteyner kenti ziyaret etti. Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinde Türkiye için tek yürek olduklarını belirten Koreli sanatçılar, depremzedelerin bulunduğu konteyner kentte K-food ürünleri dağıttı.

Geleneksel Kore müzik ve dans gösteri grubu Lee Young-sin Soritarae ekibi geleneksel kostümleri ile halkın ilgisini çekerken Koreli idol grubu MFECT depremzedelerle fotoğraflar çektirdi.

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, “2023 Kahramanmaraş Onikişubat Expo aracılığıyla düzenlenen etkinlikte Kore geleneksel dans ve müziklerinin görülebileceği Lee Young-sin’in Soritarae ve K-Pop idol grubu MFECT’in gösterisi ile birlikte Kore yemeği, hanbok, hangıl, geleneksel oyunlar gibi deneyimleyebileceğiniz K-Kültür festivali de düzenleyerek K-içeriklerin çeşitliliğini hissederken geçen Şubat ayında gerçekleşen depremin acısını kısa bir süre de olsa unutturan samimi bir ortam oluşturmak istedik. Bu şekilde konteyner mahallesinde yaşayan ailelerimize sanatçılarımızla birlikte Kore yemekleri ikram etmek bile içimizi bir nebze olsun rahatlattı” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Kore Kültür Günü Düzenlendi
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