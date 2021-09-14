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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor!

ATV ekranının büyük bir ilgiyle izlenen programını Müge Anlı ile Tatlı Sert, dizi oluyor. Müge Anlı'nın programına benzer Suçlu adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın olacağı ileri sürüldü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor!

ATV ekranının büyük bir ilgiyle izlenen programını Müge Anlı ile Tatlı Sert, dizi oluyor. Müge Anlı'nın programına benzer Suçlu adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın olacağı ileri sürüldü.

14 Eylül 2021 Salı 12:29
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Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ve hafta içi her gün büyük bir merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi olacağı ileri sürüldü. Dizinin yakın bir zamanda Star TV'de yayınlanacağı da konuşulanlar arasında.

NEHİR ERDOĞAN, MÜGE ANLI'YI CANLANDIRACAK

Medya Başkent'te yer alan habere göre, dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan'Elif' karakterine hayat verecek ve Sessiz Çığlık adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Reality Show olarak program sunacak olan Elif, Müge Anlı gibi olacak. Erkan Petekkaya'nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.

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Müge Anlı Ile Tatlı Sert Programı Dizi Oluyor!
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