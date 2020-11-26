Oyuncu Akasya Asıltürkmen tanınmayacak hale geldi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden olan Akasya Asıltürkmen son paylaşımlarında takipçilerini şoke etti. Estetik operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan Akasya Asıltürkmen, ağrılarından bahsetti ve "Bilsem asla yaptırmazdım..." dedi. Estetikli yüzünü paylaşan Akasya Asıltürkmen "Bu halim ibret olsun belki bir daha düşünürsünüz" açıklamasıyla estetik yaptırmayı düşünen takipçilerine seslendi. Bandajlarını çıkardıktan sonraki halini de story'sinden paylaşan Akasya Asıltürkmen "İnşallah kısa sürede normale dönerim" dedi.

Bir dönem ekranların aranan isimlerinden olan oyuncu Akasya Asıltürkmen son hali ile gündem oldu. Estetik operasyon geçiren Akasya Asıltürkmen tanınmayacak hale geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden olan Akasya Asıltürkmen son paylaşımlarında takipçilerini şoke etti.

Estetik operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan Akasya Asıltürkmen, ağrılarından bahsetti ve "Bilsem asla yaptırmazdım..." dedi.

ÇOK ACIDI

Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti. Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım.

Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.

Estetikli yüzünü paylaşan Akasya Asıltürkmen "Bu halim ibret olsun belki bir daha düşünürsünüz" açıklamasıyla estetik yaptırmayı düşünen takipçilerine seslendi.

BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI



Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım.

Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz.

Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar."

Bandajlarını çıkardıktan sonraki halini de story'sinden paylaşan Akasya Asıltürkmen "İnşallah kısa sürede normale dönerim" dedi.