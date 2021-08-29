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Sosyal medya Kahramanmaraşlı Mercan Sönmez'i konuşuyor

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katılan Kahramanmaraş Elbistanlı Mercan Sönmez, samimiyeti, hayat hikayesi ve Putin esprisiyle sosyal medyada gündem oldu. “Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?” sorusunu değerlendirirken "Putin buna izin vermez." esprisi yapan Sönmez, Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.

Sosyal medya Kahramanmaraşlı Mercan Sönmez'i konuşuyor

Sosyal medya Kahramanmaraşlı Mercan Sönmez'i konuşuyor

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katılan Kahramanmaraş Elbistanlı Mercan Sönmez, samimiyeti, hayat hikayesi ve Putin esprisiyle sosyal medyada gündem oldu. “Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?” sorusunu değerlendirirken "Putin buna izin vermez." esprisi yapan Sönmez, Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.

29 Ağustos 2021 Pazar 10:42
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21 yaşındaki Mercan Sönmez yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katıldı. Yarışmaya kız kardeşiyle katılan Sönmez, Atatürk Üniversitesi’nde hukuk bölümünde okuyor. Bulunduğu bölgede kadınların erkenden geçim derdine düştüğünü ifade eden Mercan, bu nedenle boş vakti olmadığını, vakit buldukça sudoku çözdüğünü söyledi.

Yaz aylarında çiftçilikle, kış aylarında ise hayvancılıkla ilgilenip ailesine destek olan Mercan Sönmez, yarışmada 125.000 TL kazanmayı hedeflediğini ve hedefine ulaşması durumunda, bu parayla uluslararası e-ticaret projesini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Mercan Sönmez, “Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?” sorusuna verdiği doğru yanıtla (Japonya) 60 bin TL kazandı.

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