Yardımcıoğlu, Suriye'nin Türkiye'ye yönelik ihracata yüzde 500 vergi uygulaması getirdiğini, bu durumun ticari ilişkilerde büyük zorluklara neden olacağını belirtip sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye yetkilileri arasında hızla bir serbest ticaret anlaşması yapılmasının her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

"Bu anlaşma, hem Suriye hem de Türkiye için büyük fırsatlar sunar," diyen Yardımcıoğlu, özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yakın bölgelerindeki işletmeler için bu anlaşmanın hayati öneme sahip olduğuna işaret etti.



Yardımcıoğlu, ticaret ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türk işletmelerinin bu anlaşmadan önemli ölçüde yararlanacağını belirtti.

Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için koyduğu vergilerin makul seviyelere indirilmesi gerektiğini savunan Yardımcıoğlu, aksi takdirde Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinin gecikeceğini belirtti.

Bu gecikmenin, sadece Suriye halkının yaşam standardını olumsuz etkileyebileceğini, aynı zamanda Türkiye'nin ihracatçılarını da olumsuz şekilde etkileyeceğini sözlerine ekledi.

"Serbest ticaret anlaşması, her iki ülke için de kazan-kazan prensibiyle yürütülmesi gereken bir adımdır," diyen Yardımcıoğlu, bu anlaşmanın Suriye'nin imar sürecini hızlandırarak, bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini ve her iki ülkenin de ekonomik refahını artıracağını belirtti.