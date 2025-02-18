Esenyurt Elit Davet Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, deprem şehitleri için rahmet, yaralılara şifa ve geride kalanlara afiyet niyetiyle Kuran-ı Kerim okutuldu.

MARAŞYURT Derneği Başkanı Harun Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından organize edilen programa, yüzlerce Kahramanmaraşlı hemşehrimiz katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Katılımcılar, dualarını birlikte ederken, programa olan ilgi büyük oldu.

Programda bir konuşma yapan MARAŞYURT Dernek Başkanı Harun Demir, “Bugün burada, asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi anmak, onların ruhlarına rahmet dilemek için toplandık. Depremin yaralarını sarmak, hemşehrilerimizin yanında olmak için her zaman bir aradayız,” dedi.

Etkinlikte, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Mevlüt Kurt, Elbistan Belediye Başkanı Av. Erkan Gürbüz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuşmalarında, depremzedelere ve şehitlerimize olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Katılımcılar, protokol üyeleriyle fotoğraf çektirerek etkinliği sonlandırdı. Ayrıca, birçok dernek ve vakıf temsilcisinin de katıldığı organizasyonda, kahraman şehitlerimizin anısına duygu yüklü bir atmosfer hakim oldu.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 6 Şubat Depremleri Şehitlerini Anma Programı, sadece İstanbul’daki Kahramanmaraşlıları değil, çok sayıda dernek ve vakıf temsilcisini de bir araya getirdi. Programda, Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, Yeniden Refah Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Abdullah Aslan, ve diğer protokol üyeleri de katıldı.