8 bankanın katılımıyla yapılan görüşmelerin sonucunda, en yüksek teklifi veren AKBANK T.A.Ş. ile kişi başı 81.600 TL’lik rekor promosyon anlaşması sağlandı. Bu anlaşma, kurumlar için örnek teşkil edecek nitelikte!

Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi başkanlığında gerçekleştirilen promosyon görüşmelerine, bankalar, sendika temsilcileri, oda üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüşmelerin sonunda varılan anlaşma, 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, maaş promosyonunun tüm personele hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu anlaşması, bölgedeki orman personelinin gelirine büyük bir katkı sağlamakla kalmayıp, benzer kurumlar için de model oluşturacak bir örnek teşkil ediyor.