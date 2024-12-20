Onikişubat Belediyesi’nin özellikle deprem sonrası süreçte ilçenin yeniden inşa ve imar faaliyetlerini hızlandırmak ve vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği D-İmar İmar Yönetim Sistemi sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Lansman programı, D-İmar İmar Yönetim Sistemi’ni tanıtan kısa filmin izlenmesiyle başladı. Filmde, sistemin kullanım aşamaları, sunduğu avantajlar ve Onikişubat Belediyesi’nin bu projeye yönelik vizyonu detaylı bir şekilde anlatıldı.

Özellikle vatandaşların dijital platform üzerinden imar başvurusu yapabilmesi, süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması gibi özellikler büyük ilgi topladı.

Projenin, özellikle kentsel dönüşüm, afet yönetimi ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda tüm imar sürecini hızlandıracak olması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Lansmanda konuşan sektör temsilcileri şu açıklamalarda bulundu;

“İNŞAAT VE PLANLAMA SÜREÇLERİNİ DAHA HIZLI VE SORUNSUZ HALE GELDİ”

Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz;

Öncelikle bizim için çok kıymetli ve değerli bir proje. Bunu sadece dijital ortama geçmekten ziyade sürdürülebilir ve ekolojik bir proje olarak da değerlendiriyoruz biz. Çok ciddi ozalit maliyetleri ve ağaçların kesimini engelleme olarak da görüyoruz. Geç kalınmış ama artık yerinde ve zamanında yapılmış bir dönüşüm. Bütün meslektaşlarımızın işinin kolaylaşacağı, işlemelerin hızlanacağı, şehir adına şeffaflığın artacağı, herkesin erişebilmesi ve ulaşabilmesi amaçlanmış. Sistem yeni, illa ki aksaklıklar çıkacak ama değişecek ve yenilenecek, hiçbiri değiştiremeyeceğimiz bir problem olmayacak. Asıl olan adım atmaktı, bu adımın atılmasını olumlu ve kıymetli karşılıyoruz, ayrıca destekliyoruz. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

“DEPREMDEN YIKILAN ŞEHRİN İMAR SÜRECİNİ KOLAŞTIRACAK”

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Volkan Dalyan;

Onikişubat Belediyesi imar çalışmalarını dijitalleştirerek öncülük yaptı diyebiliriz. Çünkü ilk defa Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi uyguluyor. HanifiToptaş başkanımız zaten seçim sürecinde bu sözleri vermişti ve uygulamaya da bugün koydu. Çok önemli bir proje. Özellikle deprem sonrasında ruhsat süreçleri hem müelliflerin hem vatandaşların hem de müteahhitlerin canını çok sıkar bir hal almıştı. Bu sistemle birlikte çalışmalar hızlanacak, tüm tarafların işini kolaylaştıracak. Sonuçta depremden yıkılan şehrin imar süreci çok zorlu bir aşama. Bu aşamaları kolaylaştıran bu uygulamayı belediyemiz şehrimize getirdi, inşallah diğer belediyelerimize de öncülük yapmış olur. Hanifi Toptaş başkanımıza teşekkür ediyorum.

“BARINMA İHTİYACININ GİDERİLMESİ SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK”

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Uygar Gündeşli;

Daha önce yaptığımız çalışmalarda Başkanımız Hanifi Toptaş söz vermişti, gerçekten de ilk adımı attılar. Çok güzel bir çalışma olmuş. Kahramanmaraş’ta depremden sonra en büyük problem barınma ihtiyacının giderilmesiydi. Bununla ilgili de ruhsat sürecinin hızlanması gerekiyordu. Projelerin ruhsat sürecinin hızlanması noktasında dijitalleşme adımını çok önemli ve değerli buluyoruz. Onikişubat Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum.

“ŞEHRİMİZİN İMAR SÜREÇİNE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Peyzaj Mimarları Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hilal Alkan;

Başkanımıza bu güzel çalışması için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimizin imar sürecine çok büyük katkı sağlayacaktır. Deprem sonrası süreçte yapılaşmaların hızla devam ettiği aşamada peyzaj projelerinin de ruhsat eki olarak bütün projelerde dahil olmasını istiyoruz. Bunun da hayata geçirilmesiyle güzel bir şehirleşme ve doğru bir yapılaşma gerçekleşecektir.

“HANİFİ TOPTAŞ BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya;

Vatandaş için, müteahhitler için, teknik elemanlar için çok güzel bir program. İşlerimizi hızlandıracağından eminiz, inanıyoruz. Bunların daha önce olması gerekiyordu ama zaman kavuşmadığından Başkanımız Hanifi Toptaş beye kısmet oldu. Kendisine teşekkür ediyorum, çok daha iyileri olacak inşallah. Gün gelecek ki incelemeyi de bu programlar yapacak ve işlemler daha da hızlanacak. Biz mesleğe ilk başladığımızda 4-5 yılda bir bina yapıyorduk şimdi 6 ayda 8 katlı bir binayı bitirebiliyoruz. Bu süre dijital çalışmalarla daha da öne gelecek.

“VATANDAŞLAR BELEDİYEYE GİTMEDEN İŞLERİNİ YAPACAK”

Makine Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Rıza Açıksarı;

Memlekimiz için dijital imar çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Belediye Başkanımızın çalışması çok güzel, takdire şayan bir çalışma. İnşallah diğer ilçelerimiz de dijital proje kabulüne başlar. Bundan sonraki süreçte daha da fazla kolaylıklar geleceğine inanıyorum. Vatandaşlar veya ilgili çalışanlar belediyeye gitmeden, işini bırakmadan işlemlerini daha kolay yapabilecekler. Başkanımıza teşekkür ediyorum.