Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda bir hafta geride kalırken, KAFUM Fuar Alanı’ndaki heyecan ve ilgi ilk günkü gibi devam ediyor.

7’den 70’e her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu kez Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Murat Kekilli’yi sahnesinde ağırladı. Yaklaşık iki saat süren konserde Kekilli; “Unutamam Seni”, “Kara Gözlüm”, “Ayrılık”, “Dostum Dostum” ve “Gülpembe” gibi hafızalara kazınmış eserleri seslendirerek binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle “Bu Akşam Ölürüm” ve “Salını Salını” eserlerinde KAFUM dev bir koroya dönüştü; sanatçı sustu, binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

“Kahramanmaraş’ta Olmak Heyecan Verici”

Konser öncesi açıklamalarda bulunan usta sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş’a olan sevgisini ve burada gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kekilli, “8-10 seneye bir Kahramanmaraş’a yolumuz düşüyor. Sağ olsun Kahramanmaraşlılar çok büyük teveccüh gösteriyor. Bu büyük sevgiyi görünce buraya koşa koşa geliyoruz. Ne zaman Kahramanmaraş’a gelsem çok heyecanlanıyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından burayı toparlanmış gördüm, buna çok sevindim. Böyle zamanlarda insanların motivasyona ihtiyacı olur, bu fuar da Kahramanmaraşlılara büyük bir motivasyon oluyordur. İnsanların acılarını bir nebze dindiriyor kültürel etkinlikler. İnşallah biz de bugün bu sürece bir nebze olsun katkı sunacağız” dedi.