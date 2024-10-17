Milli Görüş davasına gönül vermiş bir isim olan Kozalak, ideallerini sürdürme kararı alarak siyasete devam edeceğini duyurdu.

Kozalak, önceki açıklamalarında siyasi hayatını sonlandırarak sivil toplum kuruluşlarında (STK) aktif görev alacağını bildirmişti. Ancak yakın çevresi ve destekçileriyle yaptığı istişarelerin ardından, Milli Görüş ideolojisi doğrultusunda Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapma kararı aldığını kamuoyuna ilan etti.

Murat Kozalak, Saadet Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı görevinden istifasını yakın zamanda kamuoyuna açıklamıştı. Bu kararının ardından siyasete bir süre ara vermeyi ve çeşitli STK'larda hizmet etmeyi planladığını belirten Kozalak, kendisini destekleyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi arenada kalma kararı aldı.

Kozalak, yaptığı açıklamada, "Milli Görüş davasına gönül vermiş ve bu davada hizmet etmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çevremdeki kardeşlerimizle yaptığımız istişareler sonucunda, değerlerimi, ideolojimi ve görüşlerimizi en iyi şekilde temsil edebileceğim yerin Yeniden Refah Partisi olduğunu gördüm. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Kozalak, Yeniden Refah Partisi'ne katılım sürecinde kendisine destek olan parti yetkililerine de teşekkür ederek, "Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Altınöz, İl Başkanımız Sn. Muhammet Aydogar ve parti teşkilatına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.