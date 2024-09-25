Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, asfalt seferberliğiyle bir taraftan mevcut yolları yenilerken, bir taraftan da yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kolları sıvayan Başkan Toptaş, en çok şikâyet ve talebin olduğu yol sorununa neşter vurdu. Ekibiyle birlikte sorunlu yollara yönelik çalışmaları aralıksız devam ettiren Başkan Hanifi Toptaş, özellikle şehir merkezindeki ömrünü tamamlamış kilit parke yolların sıcak asfaltla buluşmasına önem veriyor.

Planlama dâhilinde Onikişubat’ın tamamında hummalı bir çalışma süreci yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,bakım ve onarım çalışmaları ile Onikişubat’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını ve yaşam kalitesinin artmasını sağlıyor.

Önlemli alan olarak açıklanan Tekerek Mahallesi’nde asfalt çalışması başladı

Bu kapsamda son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu çerçevesinde ‘Uygun Olmayan Alan’vasfından çıkarılarak, ‘Önlemli’ alan olarak ilan edilen Tekerek Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı.

Gelişmeyle birlikte bölgede ikamet eden vatandaşların en büyük talebi olan yol sorunu, Başkan Toptaş’ın talimatlarıyla soruna kavuşuyor.

6 Şubat Asrın Felaketi Depremlerde büyük hasar alan Tekerek Mahallesi’ndeki 94010, 94012, 94014, 94016, 94018, 94019, 94025, 94028, 94030, 94031 ve 94036’ncı sokakta ömrünü tamamlamış kilit parkeler sökülürken, sökme işlemi tamamlanan yollara sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Toplamda bin 910 metrekare uzunluğundaki sokaklarda başlayançalışma kapsamında 17 bin 345 metrekare sıcak asfalt kaplanacak.