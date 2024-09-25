Fiziki belediyecilik yatırımlarıyla model, modern ve çok daha yaşanabilir bir Onikişubat’ı inşa etmeyi hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve kumlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu kapsamda Sarıgüzel Mahallesi’ne bağlı TaşlıyurtObası’nda gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmaları, bölge halkının takdirini topluyor.

Kış soğukları ve yağışlar öncesinde yolların kullanıma daha elverişli hale getirilmesi için çaba sarf eder ekipler, kış hazırlıklarıyla yolların sağlamlaştırılmasını hedefliyor.

Sarıgüzel Mahallesi’ndeki çalışmalar, bölgede ikamet eden vatandaşların şehir merkezine ve çevre mahallelere ulaşımını kolaylaştırırken, diğer mahallelerarası erişim ağını daha da güçlendiriyor.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Onikişubat Belediyesi olarak hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik fiziki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıgüzel Mahallemizin TaşlıyurtObası’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ulaşımın daha güvenli ve kolay hale gelmesini amaçlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak için fiziki hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, hizmetlerimizi her noktaya ulaştırmaya kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.