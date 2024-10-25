Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla Onikişubat Belediyesi’nin şefkat elini tüm vatandaşlara hissettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez hastalara ve ailelerine moral desteğinde bulundu.

KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda tedavi gören vatandaşlar ve refakatçileriyle bir araya gelen belediye ekipleri, Başkan Toptaş’ın selamını ileterek, acil şifalar diledi.

Özellikle vatandaşların taleplerini not alan ekipler, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet edip, yakından ilgilenirken, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak tedavi sürecinde her konuda yanlarında olacaklarını belirtti.

“Amacımız, vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek”

Ziyaretlere ilişkin Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda aile kavramını koruyan ve kadınları önceleyen çalışmalara önem verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Amacımız, vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Rabbim dermansız dert vermesin. Hasta olan ve tedavi gören vatandaşlarımıza Cenab-ı Hakk’tan şifa, vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Hasta ve hasta yakınları ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a teşekkür ederek, “Rabbim devletimize zarar ziyan vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ziyaret edilen hasta ve refakatçilerine, içerisinde çay, şeker, kolonya, kahve, terlik, ıslak mendil, peçete ve havlunun da bulunduğu şifa ve hijyen paketi hediye edildi.

Hastalara moral depolamak amacıyla yapılan ziyaretler, hastaların yüzünü güldürdü.