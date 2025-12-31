Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kış şartlarına karşı aldığı tedbirlerle ilçe genelinde yaşamın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına 7/24 görev başında olmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve diğer saha personelinin özverili gayretiyle yürütülen çalışmalarda, özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve kırsal mahallelerde yoğun mesai harcanıyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan ekipler, yolların açık tutulması ve buzlanmanın önlenmesi amacıyla kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

60 araç, 150 kişilik personel sahada

Bu kapsamda 11 JCB, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz kamyonu, 6 damperli tuzlama aracı başta olmak üzere toplam 60 araç ve 150 kişilik personel, gece boyunca sahada görev aldı.

Kritik noktalarda anlık müdahalelerle ulaşımın güvenli şekilde sağlanması hedeflenirken, olası olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı tüm ekip ve ekipmanların hazır durumda olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli ulaşımı için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Belediye, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve ekiplerin çalışmalarına kolaylık sağlanması konusunda da vatandaşlara çağrıda bulundu.