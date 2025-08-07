Geçtiğimiz yıllarda birçok öğrenciyi hayallerindeki üniversiteye taşıyan bu önemli kurs için ön başvurular 11 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında alınacak, kurs ise 15 Eylül’de başlayacak.

Onikişubat Belediyesi, gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ederken, sunduğu eğitim olanaklarıyla sınav sürecinde öğrencilerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor.

‘Destek Bizden, Başarı Sizden’ sloganıyla yola çıkanHanifi Toptaş başkanlığındakiOnikişubat Belediyesi, öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu her detayı düşünerek, güçlü bir kurs programı hazırladı. Alanında deneyimli öğretmenlerin görev alacağı kurslarda, modern dersliklerde eğitim verilecek. Ayrıca, öğrencilere deneme sınavları, yaprak testler ve üniversite hazırlık kitapları ücretsiz olarak sağlanacak.

Kurslara başvuru süreci ise 11 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi platformu olan e-kurs.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru şartlarına aynı internet adresinden ulaşmak mümkün.

Başkan Toptaş’tan mezun öğrencilere kurs daveti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitimin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kurslarımıza katılan pek çok öğrencimiz, hayalini kurduğu üniversitelere yerleşti. Onların başarıları, bize olan güvenin en büyük göstergesi. Bu yıl da gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyor, onların başarılarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.