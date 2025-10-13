TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubatİlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve teşkilat üyeleriyle birlikte EXPO Alanı’na kazandırılan KahveOn2 Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Kirişci, Başkan Toptaş ve beraberindekiler, vatandaşlarla ve KahveOn2 personeliyle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Toptaş, Vahit Kirişci’ye verdiği bilgilendirmede KahveOn2 markasının kısa sürede büyük bir beğeni kazandığını belirterek, “Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla her geçen gün daha güçlü bir marka haline gelen KahveOn2’mizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“KahveOn2, AK Parti belediyeciliğini anlatan güzel bir örnek”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, Onikişubat Belediyesi’nin vizyoner çalışmalarına övgüde bulundu. Kirişci, “Hanifi Başkanımız, göreve geldiği günden bu yana Onikişubat’ı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan geliştiren projelere imza atıyor. Bugün burada gördüğümüz KahveOn2 markası da yerli üretimi, girişimciliği ve vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran çok güzel bir örnek. Bu tür hizmetler, hemşehrilerimizin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Toptaş, Bakan Kirişci ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet ederek,yeni yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.