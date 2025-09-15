Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, spor alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, kent gençliğine ve sporseverlere büyük bir müjde verdi.

Onikişubat Belediyesi bünyesinde 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı artık resmen kuruldu.

Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen proje, yalnızca profesyonel bir takım kurmakla kalmayıp aynı zamanda güçlü bir altyapıyla geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Sezona güçlü bir şekilde hazırlanan OnikişubatBelediyespor Voleybol Takımı, şehre yeni bir heyecan ve gurur kaynağı olacak gibi görünüyor.

Antrenmanlara başlayan takımı ziyaret eden Başkan Hanifi Toptaş, teknik ekip ve voleybolcularla bir araya geldi.

“Sadece bir takım değil, geleceğe yatırım yapıyoruz”

Kuruluş süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, voleybolun şehrin sosyal ve kültürel yaşamına dinamizm katacağını belirtti. Başkan Toptaş şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Onikişubat için tarihi bir adım atıyoruz. Belediyespor Voleybol Takımımız artık resmen sahada. Ancak biz sadece bir takım kurmakla yetinmiyoruz; aynı zamanda gençlerimizi sporla buluşturacak, onların enerjisini doğru yönlendirecek ve geleceğin milli sporcularını yetiştirecek bir altyapı vizyonuyla hareket ediyoruz. Bizim amacımız gençlerimize sporu sevdirmek, şehrimizi gururla temsil etmek ve voleybolu en üst seviyede yaşatmaktır.”

Altyapıya özel önem verilecek

OnikişubatBelediyespor’un en dikkat çekici yönü ise altyapıya verilen özel önem oldu. Yalnızca profesyonel ligde mücadele eden bir takım değil, aynı zamanda çocuklara ve gençlere açık voleybol okullarıyla sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kulüp bünyesinde kurulacak altyapı akademileriyle hem şehre spor kültürü kazandırılacak hem de genç yetenekler keşfedilerek Türk voleyboluna kazandırılacak.

Şehrin spor vizyonuna güçlü bir katkı

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Toptaş, bu girişimin aynı zamanda Onikişubat’ın marka değerini artıracağını vurguladı:

“Biz, Onikişubat Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültür-sanata kadar her alanda çalışıyoruz. Spor da bu çalışmaların çok önemli bir parçasıdır. Belediyespor’umuzun voleybol takımıyla birlikte hem şehrimiz gençlerine yeni bir vizyon açıyoruz hem de Türkiye liglerinde Onikişubat adını gururla duyuruyoruz. Bu yolculukta yanımızda olacak tüm hemşehrilerimize, sporseverlere ve voleybol dostlarına şimdiden teşekkür ediyorum.”

“Birlikte büyüyelim, birlikte yükselelim”

Kulüp yönetimi, takımın başarılarının, altyapı çalışmalarının ve özel içeriklerin düzenli olarak paylaşılacağı sosyal medya hesapları aracılığıyla taraftarlarla güçlü bir iletişim kurmayı planlıyor. Böylece Onikişubat halkı yalnızca bir takımın değil, aynı zamanda bir spor ailesinin parçası olacak.

Başkan Toptaş’ın da ifade ettiği gibi, “Birlikte büyüyelim, birlikte yükselelim” sloganıyla hareket eden takım, yalnızca parkelerde değil, gönüllerde de şampiyonluk hedefliyor.