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Ak Parti milletvekillerinden Kahramanmaraş’a müjde

Kahramanmaraş’ın çözüm bekleyen en güncel konuları ile ilgili son gelişmeler gazi mecliste kamuoyuna açıklandı.

Ak Parti milletvekillerinden Kahramanmaraş’a müjde

Ak Parti milletvekillerinden Kahramanmaraş’a müjde

Kahramanmaraş’ın çözüm bekleyen en güncel konuları ile ilgili son gelişmeler gazi mecliste kamuoyuna açıklandı.

25 Kasım 2021 Perşembe 11:30
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Kahraman kentin Ankara’daki çözüm ortakları ak parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve Habibe Öçal kent kamuoyu tarafından merakla takip edilen stadyum meselesi, aksu çayı kirliliği ve termik santral ile ilgili gerçekleşen görüşmelerin neticelerini basın ile paylaştı.

Özdemir, aksu çayı kirliliğiyle ilgi atılan yasal adımlarla ilgili bilgiler vererek şunları söyledi.

Taraftarların merakla beklediği stadyum sorununa değinen Özdemir gençlik spor bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik inşallah programda bir değişiklik olmazsa cumartesi günü Kahramanmaraş’ımızda gençlik spor bakanımızı ağırlayarak Kahramanmaraş’a yeni bir stadyum kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin en büyük üretim tesislerinden biri olan Afşin Elbistan termik santrali konusuna da değindi.

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Ak Parti Milletvekillerinden Kahramanmaraş’a Müjde
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