Akkuş, dernek olarak iş hayatının sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve işçilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

7/24 Ücretsiz Hukuki Destek

Genel Başkan Akkuş, dernek bünyesinde görev yapan 23 hukuk müşaviriyle, işçilere her an ücretsiz hukuki destek sağladıklarını vurguladı. “İş yerinde mobbing, baskı, hak kayıpları ya da sosyal haklarla ilgili her konuda işçi kardeşlerimizin yanındayız. Amacımız, alın terinin yerde kalmaması” diyen Akkuş, iş güvenliği firmalarıyla iş birliği yaparak düzenledikleri seminer ve sempozyumlarla da işçileri bilinçlendirdiklerini söyledi.

TYP İşçilerine Müjde: İlave Tediye Artık Ödenecek

Akkuş, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan işçilerin önemli bir hak kazandığını da duyurdu. “Bu kardeşlerimiz, çalıştıkları süreye karşılık gelen kısmıyla yılda bir maaş tutarındaki ikramiyelerini alabilecek. Bu büyük bir kazanım” diyerek gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Binlerce İşçi İçin Hukuki Mücadele Sürüyor

Türkiye’de tüm işçilerin haklarına tam anlamıyla kavuştuğunu söylemenin şu an için mümkün olmadığını dile getiren Akkuş, “Eksiklikler var. Ancak bu eksikliklerin giderilmesi, şartların iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. Dernek olarak bugüne kadar binlerce işçi için hukuki mücadele verdiklerini ifade etti.

Basın Emekçilerine Özel Hukuki Danışmanlık

Genel Başkan Akkuş, medya sektöründe görev yapan basın emekçilerini de unutmadıklarını belirterek, “Basın Kanunu konusunda uzman hukuk müşavirlerimiz, basın emekçisi kardeşlerimize özel destek sunuyor. Onlar da derneğimizden hizmet alabilir” dedi.