Ak Partili Başkandan diktatörlük benzetmesine tepki

Kent Kulisi programında Gazeteciler Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan’ın canlı yayın konuğu olan AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ‘Diktatörlük’ benzetmesine sert tepki verdi.

Programda sunucuların sorularının yanı sıra izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Gül Çitil Okur, parti çalışmalarından, partisinin 20 yıllık iktidarında kadınlara verilen desteklerden ve beklentilerden söz etti.

“2023 HEDEFLERİMİZE KADINLARIMIZLA YÜRÜYECEĞİZ”

Okur, 2023 hedeflerine kadınlarla yürüyeceklerini ifade ederek; “AK Parti milletin partisidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman ‘Gücümü kadınlardan alıyorum’ demektedir. Yapılan her köprüde, her kilometre taşında, her yolda, her çalışmada, kadın kolları teşkilatının attığı her adımın çok büyük katkısı var. Aynı zamanda Liderimiz dış devletlerde partimizin üyelerinden aldığı güç ile daha dik ve daha güçlü duruyor. Birçok ülke nüfusundan bile fazla sayıda kadın üyemiz var. Sadece Kahramanmaraş’ta 95 bin civarında kadın üyemiz var. Hız kesmeden yeni üye çalışmalarımız devam ediyor. Her gelen yeni üye bize güç ve destek katıyor. 2022 yılı çalışmalarında geçen ay yapılan toplantı da son 3 aylık ortalamada ve bu ayda son 1 aylık ortalamada kadın kollarımız 2 defa Türkiye 1. oldu. 2023 için hedefimiz ise 100 bin kadın üyeye ulaşmak. 2023 hedeflerine giderken bu yolda bizimle yol yürüyen kadın üyelerimiz ile tarihe şahit olmak çok önemli. Türkiye’nin şahlanacağı dönemin anahtarını bu seçimde görev alan hanımlar ile birlikte alacağız. Gelecek nesillerimize bu tarihi olayı bizler anlatacağız. Bizimle olan her bir üyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“DİKTATÖRLÜK” BENZETMESİ AÇIKÇASI HADDİNİ AŞMAKTIR

Çok fazla yorum ve soru gelen yayında bir izleyicinin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile alakalı sorusunu da yanıtlayan Başkan Gül Çitil Okur, aynı zamanda muhalefete yüklendi, ‘Diktatörlük’ benzetmesi yapanlara da sert tep ki göstererek; “2017 yılı Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türk Halkının yüzde 51 oy oranıyla ‘Evet’ dediği, açıkça desteğini ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için “Diktatörlük” benzetmesi açıkçası Haddini Aşmaktır” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un katıldığı bir programda ‘Başkanlık Sistemi diktatörlüğe evrildi’ şeklindeki açıklamasına da sert tepki gösteren Başkan Gül Çitil Okur, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın büyük bir teveccühü ile uygulamaya konulan ve bugün hem ulusal hem de uluslararası politikalarımız açısından ne denli fayda sağladığı apaçık ortada. Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız tarafından alınan hızlı ve anlık kararlarda da buna şahit olduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz sürecinde alınan telafi müdahalelerinde de buna şahit olduk ve son olarak Rusya-Ukrayna krizinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yürütülen süreçte de bu sistemin önemine şahit olduk. Hem sistemimizin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin güçlü yapısı hem siyasi hem de ekonomik hususlarda çok önemli bir sinerji oluşturmaktadır. Hâlihazırda yaşadığımız hem güçlü bir sistem hem de güçlü bir liderlik dolayısıyla Türkiye, dünyanın saygı duyduğu ve her geçen gün itibarının arttığı, ‘Söz Dinleyen değil Sözü Dinlenen’ bir devlet haline gelmiştir. Ülkemizin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncesi koalisyon dönemlerindeki istikrarsız dönemlerine özlem duyanlar; maalesef kendileri de çok iyi bilmektedirler ki, işçisiyle - memuruyla - iş adamıyla kat edilen ekonomik ve sosyal gelişmelerin yaşandığı her bir alanda yapılan devrimler, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve bu sistemin getirdiği operasyonel müdahaleler ile ivme kazanmıştır.

“DİKTATÖRLÜK” TARTIŞMASI YARATMA GAYRETİ VE MİLLİ İRADE DÜŞMANLIĞI

Maalesef son dönemde adeta yeniden hortlayan Milli İrade düşmanlığına çeşitli olaylar ile şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden mazinin karanlık günlerine özlem duyanlar; ülkemizde tüm kesimlerin mağdur edildiği tek tipçi 28 Şubat yasaklarıyla ilgili tek kelime etmeyen, darbelere ve darbecilere bilhassa 15 Temmuz’a sessiz kalan zihniyetin ta kendisidir. Türkiye düşmanı tüm odakların kara propaganda faaliyetlerinin tam merkezinde ise, maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden “diktatörlük” tartışması yaratma gayreti ve milli irade düşmanlığı vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için “Diktatörlük” benzetmesi yapanlar, açıkçası bilinçaltlarında Demokrasiyi ve Milli İradeyi hedef almaktadırlar. Bu zoraki koalisyon özlemi duyan zihniyet, maalesef bu yaklaşım ile 25 milyondan fazla vatandaşımızın oyu ve teveccühü ile uygulamaya geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin meşruiyetini yok saymaya çalışmaktadırlar. 2017 yılı Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türk Halkının yüzde 51 gibi bir oy oranıyla ‘Evet’ diyerek açıkça desteğini ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ‘Diktatörlük’ benzetmesi açıkçası haddini aşmaktır. Bu sistemin işleyişindeki iyileştirmeler ile alınan pozitif kazanımları her geçen gün gördüğümüz gibi, gelecek günlerde de güçlü bir liderlikle Türkiye’yi devler liginde daha da üst sıralara taşıyacaktır. Buna hep birlikte şahit olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Yayın sonunda partisinin tüm İl, ilçe teşkilat yöneticilerine ve üyelerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, mahalle temsilcilerine ve kadın kolları üyelerine teşekkür eden Gül Çitil Okur; “Biz kadınlar olarak her zaman sahada olacağız, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.