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Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 4 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş’a geliyor.

Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!

Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 4 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş’a geliyor.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:17

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında şehirlerde halk buluşmaları gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın bir sonraki durağı Kahramanmaraş olacak.

4 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş’a gelmesi planlanan Babacan, şehirdeki ilk ziyaretini Kapıçam Mezarlığı’ndaki deprem şehitlerine yapacak. Deva Partisi lideri Ali Babacan, 6 Şubat depremleriyle tüm dünyanın tanıdığı Ebrar Sitelerinin enkazına karanfil bıraktıktan sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek.

Babacan, saat 13.00’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan Uzun Çarşı’nın Doğu girişi yanındaki CHP 2. sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaparak halk ile buluşacak ve akabinde ev ziyaretleri gerçekleştirecek.

DEVA Partisi lideri Babacan’ın Kahramanmaraş ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Kahramanmaraş 2. sıra Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, vatandaşları 4 Mayıs Perşembe günü açılışını yapacakları seçim koordinasyon merkezinde Babacan ile buluşmaya davet etti.

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Ali Babacan Kahramanmaraş’a Geliyor!
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