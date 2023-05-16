Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’

28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nde yurtdışındaki oyların eklenmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş’taki milletvekili sayısını 2’ye çıkardı.

Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’

Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’

28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nde yurtdışındaki oyların eklenmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş’taki milletvekili sayısını 2’ye çıkardı.

16 Mayıs 2023 Salı 11:43

Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ilk verilere göre Kahramanmaraş’tan 2 vekil çıkarırken; yurtdışı oyların eklenmesi, Kahramanmaraş’ta partilerin milletvekili sayısını değiştirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) toplam oy sayısı yurtdışından gelen oylarla birlikte arttı. Böylece, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2.sıra adayı Turan Şahin’in yerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş 2.sıra Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmeye hak kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, milletvekili sayısındaki değişikliği, “Kahramanmaraş’ta 1’dik 2 olduk” ifadesiyle özetledi.

Kahramanmaraş’ta oylarını yüzde 90 arttırdıklarını belirten Öztunç, “Oyumuzu yüzde 90 arttırdık. Bana bu onuru ve mutluluğu yaşatan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmak için Atom Karıncanız her zamanki gibi var gücüyle çalışmaya devam edecek. Şimdi kolları sıvadık, 28 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için çalışacağız. Bunu başardık, onu da başaracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ali öztunç‘Kahramanmaraş’ta 1’dik2 Olduk’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler
Kahramanmaraş vekillerini seçti! İşte yeni isimler
Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!
Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!
Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!
Ali Babacan Kahramanmaraş’a geliyor!
Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor
Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor
Ertuğrul Doğan, “Gelin Cumhur ittifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım”
Ertuğrul Doğan, “Gelin Cumhur ittifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber