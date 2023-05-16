Ali Öztunç, ‘Kahramanmaraş’ta 1’dik, 2 olduk’

Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ilk verilere göre Kahramanmaraş’tan 2 vekil çıkarırken; yurtdışı oyların eklenmesi, Kahramanmaraş’ta partilerin milletvekili sayısını değiştirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) toplam oy sayısı yurtdışından gelen oylarla birlikte arttı. Böylece, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2.sıra adayı Turan Şahin’in yerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş 2.sıra Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmeye hak kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, milletvekili sayısındaki değişikliği, “Kahramanmaraş’ta 1’dik 2 olduk” ifadesiyle özetledi.

Kahramanmaraş’ta oylarını yüzde 90 arttırdıklarını belirten Öztunç, “Oyumuzu yüzde 90 arttırdık. Bana bu onuru ve mutluluğu yaşatan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmak için Atom Karıncanız her zamanki gibi var gücüyle çalışmaya devam edecek. Şimdi kolları sıvadık, 28 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için çalışacağız. Bunu başardık, onu da başaracağız” ifadelerini kullandı.