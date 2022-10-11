Bahçeli kürsüden ateş püskürdü! Gündeminde İBB'nin cenaze aracıyla taşınan kilolarca uyuşturucu var

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP'nin başörtüsü teklifinden İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu yakalanmasına kadar birçok konuda konuştu.

"MEĞER ÇOK ÇALIŞIYORLARMIŞ"

Bahçeli, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu yakalanmasına tepki gösterdi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken MHP lideri, "İBB'ye ait bir cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmıştır. Meğer İBB çok çalışıyormuş. Bunlara kalsa kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan. Zillet ittifakı işte budur. CHP'nin gerçek yüzü suçtur. Zilletin çulu Türkiye'nin başına geçirilmek istenen deli gömleğidir. Ülkemizin parlamenter sisteme dönmesi söz konusu değildir. Cumhur İttifakı zalime aman vermeyen, teröriste fırsat vermeyen, muhteşem bir millet iradesidir." ifadelerini kullandı.

"AYNI TAS AYNI HAMAM"

CHP'nin kanun teklifi hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Türkiye'yi barıştıracağım diyor. Barışmak için küslüğün olması gerekmiyor mu? Peki bu küslük nerededir ve bu küsenler nerededir? Bu küsler nereye saklanmıştır. Türkiye barış ve huzurun ülkesidir. Türkiye küs değildir. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum namertliğin izini süreceğine. Ne yapsak beyhude. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Aynı tas aynı hamam. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır. CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin sorun alanlarına ciddiyetle eğilmek evvela siyaset müessesinin başlıca sorumluluğudur. Toplumsal yaraların sarıldığı, kronik sorunların çözüme kavuşturulduğu Türkiye'ye ulaşmak hepimizin gayesidir. Bize göre uzlaşmanın adresi TBMM'dir. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Vakit yüreklerin toplu vurma vaktidir. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı ve meşru talepleri vardır. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Ne ayrımız ne gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir.

"CEMEVİ GERÇEĞİ KABUL EDİLMELİ"

Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin başta olmak üzere ehlibeytin muhterem isimleri yaslı gönlümüzün şehit abideleridir. Geçmişteki olaylara saplanarak yarınlarımızı heba edemeyiz. Alevi kardeşlerimizin hayatında yer eden cemevi gerçeği kabul edilmelidir. Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir. MHP'nin dayandığı Türk milliyetçiliği düşüncesi hiçbir zaman ayrımcı olmamıştır. Bizim gönlümüzde herkese yer var. Asırlar boyunca oluşan kaynaşma kültürümüz ülkemizi küresel güç yapmak yolunun rehberidir. Gelecek ay-yıldızlı bayrağın altındadır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa geri dönüş mümkün değildir. Alevilik diğer inanç alanlarında olduğu gibi siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılmalı. Bu konuyu inancın dışında başka mecralara çekme, politik bir akım haline getirme çalışmalarına itibar edilmemelidir.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ

ABD ve Avrupa ülkelerinin faiz artırımı, IMF'in faiz kaygısı, gıda ve enerjideki darboğaz sıkıntılı sürece işarettir. KuzeyAkım-1 ile KuzeyAkım-2'de meydana gelen sızıntılar enerji alanında kargaşa ve kutuplaşmaya yeni boyut katmıştır. Bugün küresel ölçekte enerji tüketiminin 3'te 2'si petrol ve doğalgaza dayanmaktadır. Güvenli iletim stratejik hedeflerden birisi haline gelmiştir. Ukrayna, Polonya ve Baltık Denizi'ndeki tehditleri göze aldığımızda TANAP, TürkAkım en emniyetli hatlara dönüşmüştür. Libya ile imzalanan hidrokarbon anlaşması Batı'yı rahatsız etmiştir. TürkAkımı'nın hedef alındığına yönelik iddialar da bir tehdittir. İki ülkenin de aklıselim bir çizgiye gelmesi bölge ve dünya barışı adına mükellefiyettir.

Avrupa bu kış nasıl ısınacaklarını, nasıl aydınlanacaklarını düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur. Zillet ittifakı kuru gürültü yapsa da ülkemiz kilit bir aktördür. Zillet partilerinin Türkiye'nin büyüklüğünü anlayacak ne basiretleri, ne ufukları vardır. Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu ileri süren İP başkanının kafası bu işleri almaz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta taraf tutan, Türkiye'yi cepheye sürmeye çalışan zillet ittifakının iradesiz politikalara rehin düştüğü açıktır. Türkiye savaşın değil, barışın tarafıdır. Çevremizde barış kuşağının tesisi amacımızdır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen kanlı savaşın İstanbul'da kurulacak müzakere masasında çözüme ulaşması gerçekleşecektir.

"KILIÇDAROĞLU ABD'YE İCAZET ALMAYA GİTTİ"

ABD Başkanı'nın Armageddon açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'in nükleer saldırıya hazırlandığını duyurmuştur. İnsanlık böyle bir vahşeti kaldıramayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun apar topar ABD'ye girmesi densizliktir, akılsızlıktır, düşüncesizliktir.

Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler için ne söyleyecek, neyi duyacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu bırak bu işleri. Herkes biliyor ki ABD, Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya, müstakbel adayın ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir. CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye el açması, aman dilemesi acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir."