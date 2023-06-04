Bakan Kirişci görevi Yumaklı’ya devretti!

Vahit Kirişci, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Tarım ve Orman Bakanlığımızda devir teslim törenimizi gerçekleştirdik.

Bakanımız ve çalışma arkadaşım Sn. İbrahim Yumaklı’ya yeni görevinde Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemiz tarım ve ormancılığına sağlayacağı katkılardan ötürü şimdiden teşekkürler.

Bizlere bu kutlu görevi tevdi ederek güven duyan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yaptığımız süre boyunca birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.

Gazi Meclisimizde de çiftçilerimiz, orman köylümüz ve aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz.

Rabb’im yâr ve yardımcımız olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah.”