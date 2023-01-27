Bakan Kirişci: “Üretimi oluşturan akıl ve alın teridir”

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Ziraat Fakültesi akademik başarı ödül töreninde konuşan Kirişci, “Üretimi oluşturan iki şey vardır, birsi akıl teri, diğeri de alın teridir. Akademik çevrenin üreten sınıfın akıl teri sınıfını teşkil ettiğini ifade eden Bakan Kirişci, akademisyenlerin de aynı zamanda üreten sınıf olduğunu beyan etti.

Bakan Kirişci, akademisyenlere yaptığı konuşmada tarım öğretiminin 177 yıl öncesine dayandığını belirterek şunları kaydetti: “Öncelikle tarımın uluslararası kökeninden bahsedecek olursak kadim bir kültür olduğunu ve bu kültürün dünyanın vazgeçilmezi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla insan hayatının adeta bir vazgeçilmezi olan bir alandan söz etmiş oluyoruz. 177 yıl önce Halkalı’daki okulla başlayan bu süreç daha sonra Ankara Üniversitesine bağlı olan Ziraat fakültesinin kuruluşuyla tam bir akademik unvan kazanmış oldu. Bu çerçevede bu 177 yıllık süreç ve öncesinde bu sektöre hizmet etmiş bütün büyüklerimize, hocalarımıza, bu alanda kendi çabalarını sergilemiş olan herkese şükranlarımızı ve rahmet minnet duygularımı da belirtmek istiyorum. Üretimi oluşturan 2 şey vardır, birsi alın teri, diğeri de akıl teri. Akıl teri dökenler aslında alın teri dökenlerin de daha etkin, daha verimli çalışması için üretenlerdir. Özellikle akademik dünya bu manada öne çıkmaktadır. Ve akademik dünyanın geliştirdiği meslektaşlarımız da onlar da bizim bir üreticimizdir, ihtiyaç olan her türlü bilgileri, teknik donanımları sağlayan unsurlardır.”