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Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan kılıçdaroğlu'na tepki

Bu sabah randevu alamadığını belirtip TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip "Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez." dedi.

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan kılıçdaroğlu'na tepki

Bu sabah randevu alamadığını belirtip TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip "Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez." dedi.

03 Aralık 2021 Cuma 13:09
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Bu sabah Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüik'ten randevu istediğini ancak alamadığını söyledi.

TÜİK'E ALINMADI

"Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Değerli arkadaşlar, burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bugün aylık ve yıllık enflasyon açıklandı. Bu rakamlar güven vermiyor. Tüm vatandaşlarıma açık ve net söylüyorum. Markete gittiğinizde enflasyon gerçekten bu seviyelerde mi diye bakın. Değerli arkadaşlar şunu açıkça ifade edeyim, CHP Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin ve emekçinin hakkını korumak benim temel görevimdir. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim görevimdir. Benim görevim budur. Bu rakamlar, memura, işçiye, emekliye daha az pay verilmesi anlamına geliyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam, o zaman neden siyaset yapıyorum.

"BU BİNA VATANDAŞLARIN ÖDEDİĞİ VERGİLERLE YAPILDI"

Memurun hakkını, emeklinin hakkını savunmak için buradayım. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Bu verileri nereden aldınız, hangi mağazadan aldınız diye soracaktım. TÜİK, devlet kurumu olmaktan çıkmış ve Saray kurumu haline gelmiştir. TÜİK'te çalışan arkadaşları şunu unutmasın, hepinizin tabi olduğu yasa devlet kanunları yasasıdır. Bu bina, vatandaşların ödediği vergilerle yapıldı." dedi.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ: CHP, EHLİYETİNİ KAYBETMİŞ BİR KİŞİNİN İŞGALİNDEDİR

Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bakan Soyludan TÜİKe Alınmayan Kılıçdaroğluna Tepki
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