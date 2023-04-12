Çabukel’den DASK kuyruğu çağrısı! “Depremzedeleri mağdur etmeyin”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ev ve işyerleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlara, DASK ödemeleri başladı. Kahramanmaraş’ta ödemelerin sadece Vakıfbank’ın Meydan Şubesi’nde yapılması ve bu bankada 2 veznedar çalışması, yoğun taleplere cevap veremeyince vatandaşlar, uzun kuyruklarda günlerce beklemek zorunda kalıyor. Vatandaşların bu çilesini de Kahramanmaraşlıların yaşadığı sorunları sürekli gündeme getiren ve yetkililerden çözüm isteyen İYİ Parti Milletvekili Adayı Av. Ahmet Çabukel, gündeme taşıdı.

Banka önünde yağmur altında kuyrukta bekleyen vatandaşları dinleyen Çabukel, yetkililere çağrıda bulunarak; “Depremzede vatandaşlarımız, hizmetin en iyisine ihtiyaç duyduğu bir dönemde maalesef ki yağmur altında oruçlu vaziyette kuyruklarda bekliyor. DASK ödemelerini sadece bu banka yapıyor ve bu işlem için 2 tane görevli çalışıyor. Lütfen buraya bu ihtiyacı karşılayacak araç gereç ve personel gönderin. Depremzedeleri mağdur etmeyin” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’A 15-20 TANE KONTEYNER VEYA MOBİL ŞUBELER AÇIN”

Kahramanmaraşlıların, 6 Şubat’ta yaşadıkları depremlerle çok büyük mağduriyet yaşadığını ancak depremin üzerinden iki aydan uzun bir süre geçmesine rağmen bu mağduriyetlerin bitmediğini ifade eden Çabukel, Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne, “Kahramanmaraş’a konteyner veya mobil şubeler açarak mağduriyetleri ortadan kaldırın” diye seslendi.

Çabukel, şöyle konuştu: “Hep beraber göçük altında kaldık, bunun da uyarısını daha önceden defalarca yaptık; ama dinlemediler. Bugün artık depremin üzerinden iki aydan uzun bir süre geçti. Kahramanmaraş’ta depremzedelerin çilesi bir türlü bitmiyor. Şimdi Vakıfbank’ın Meydan Şubesi’nin önündeyiz. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız yıllardır DASK’a riziko bedeli yatırdılar ve o riziko bedelinin karşılığı olarak bugün paralarını almak için kuyrukta bekliyorlar. Dünden beri burada olan insanlar var. Sabah saat 5-6’dan beri burada bekleyen insanlar var. Maalesef işlemler çok yavaş ilerlediği için bu vatandaşlarımız paralarını alamıyor ve günlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalıyorlar. Buradan Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne sesleniyorum! Lütfen, Kahramanmaraşlı depremzede vatandaşlarımıza destek çıkın. Buradaki vatandaşlarımızın kuyrukta bekleme çilesine son verin. Biraz önce biz bankadan içeri girdik ve burada DASK işlemlerine bakan sadece iki personel var. Başka kimse yok. Kahramanmaraş bu kadar küçük mü? Kahramanmaraş bu kadar önemsiz mi? Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız gözünüzde bu kadar mı kıymetsiz? Lütfen bir an önce Kahramanmaraş’a 15-20 tane konteyner veya mobil şubeler açın. Bir an önce 50-100 tane personel gönderin. Fazladan birer ikramiye de maaş verin. Ama şu sorunu çözün. Buradaki insanların günlerce kuyrukta beklemeden işlerini halletmesi orada vereceğiniz paradan daha da kıymetli. Lütfen bu çağrımıza kulak verin.”

“BEN, VAKIFBANK’A 10 TANE KONTEYNER ŞUBE VERMEYE HAZIRIM!”

Kahramanmaraşlıların banka kuyruğunun çözülmesi için Vakıfbank’ın personel göndermesi durumunda 10 adet konteyner şubeyi vermeye hazır olduğunu belirtti. Çabukel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz çok zor durumda. Burada yaşayan vatandaşlarımız bir an önce DASK ödemelerini almalı ki evlerine ve işyerlerine tadilat yaptırsınlar. Burada normalleşmenin bir an önce sağlanması için bu çok önemli. Buradaki vatandaşlarımızın çoğu ev ve işyerlerini kaybetti, yakınlarını ve sevdiklerini kaybetti. Buradaki vatandaşlarımız, 6 Şubat depremleriyle çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Kahramanmaraş’ta insanlar ekmek kuyruğunda bekliyor, yemek kuyruğunda bekliyor. Şimdi bir de banka kuyruğunda beklemek zorunda kalıyorlar. Artık buna bir çözüm bulmak zorundasınız. Ben İYİ Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı olarak 10 tane konteyner şubeyi Vakıfbank’a vermeye hazırım. Yeter ki vatandaşlarımızın sorunu çözülsün.”

“BİRER MAAŞ İKRAMİYE TEŞVİKİYLE PERSONELLER KAHRAMANMARAŞ’A GELİR!”

Vakıfbank’ın müdürüyle de personelleriyle de görüştüklerini aktaran Çabukel, bankanın DASK ödemeleri birimindeki personellerin gönüllü çalıştığına dikkat çekerek, depremin etkilemediği illerdeki Vakıfbank personellerinin birer maaş ikramiye teşvikiyle Kahramanmaraş’a görevlendirilmesi önerisinde bulundu.

Çabukel, şunları kaydetti: “Buradaki personeller, gönüllü olarak çalıştıklarını söylediler. Evet, onlar da bizim gibi depremzedeler. Fakat buradaki insanlara en azından bir maaş ikramiye verirseniz en azından gönüllü olarak gelirler. Veya başka şehirlerdeki Vakıfbank çalışanlarına birer maaş ikramiye verirseniz gelirler. Şu anda personel bulamadıklarını söylüyorlar. Mülakat ile personel alacaklarmış. Neyi bekliyorsunuz? Burada bu işi bilen profesyonel bir ekibe ihtiyaç var. Bunun en hızlı çözümü Türkiye’nin depremden etkilenmeyen illerindeki Vakıfbank personellerini ikramiye destekli buraya gönderin ve buradaki çileye son verin.”