CHP Kahramanmaraş milletvekili adayları halkla buluştu!

14 Mayıs seçimlerine güçlü bir liste ile girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 8 Milletvekili adayı için geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı düzenledi. Seçimlere Ali Öztunç, Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Mehmet Bağlar, Ejder Kaygusuz, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Çağatay Atasay listesi ile girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday tanıtım toplantısına Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Zor, İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Demokrat Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Yılmaz, DEVA Partisi İl Başkanı Yakup İncegül de teşkilatları ile katıldılar ve konuşma yaptılar.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Şengül aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında il olarak Milletvekili adaylarını tanıttı, Şengül, “Acımız var, yasımız var. Çok sessiz bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Çok sessiz bir aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriyoruz. Zira 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde her aileye figan düştü. Her ailenin acısı var. Dolayısıyla böyle bir çerçeve de bir de seçimi reva gören Cumhur ittifakı yöneticilerini de esefle kınıyorum. Elbette biz de sandığı istiyorduk. Bizde bir an önce demokrasi gelsin istiyorduk. Ama hala cenazelerimiz enkaz altındayken seçim dayatması geldi. Biz de başımız gözümüz üstüne diyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ayakta kalmaya çalışan hemşerilerimize Başta Genel Başkan Yardımcısımız atom karıncamız Ali Öztunç olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz, İyi Partili Belediyelerimiz halkımızın yanında oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Duyarlı bir seçmenimiz var. Seçimler de oy kullanmak isteyen hemşerilerimiz bizi arıyorlar. 5 tane maskeyi dağıtamadılar. Deprem de enkazdan vatandaşlarımızı çıkaramadılar. Deprem de göçük altında Kahramanmaraş halkı kalmadı iktidar ve Cumhur ittifakı göçük altında kaldı. Acımızı depreştirmek için söylemiyorum hala enkazlardan cenazelerimiz çıkıyorsa bunun müsebbibi bu beceriksiz iktidar ve bu Belediye Başkanıdır”dedi.

Öztunç, Birkaç müteahhiti aldılar hapse attılar. Peki o belediye başkanları, imza atanlar nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Acılı günler yaşadık, yaşıyoruz. Büyük dertler yaşadık. Çok büyük kayıplar verdik. Yıllarca uyardık, yıllarca. Ben Kahramanmaraş'ta basın toplantısında daha önce iki defa söyledim. Meclis'te, konuşmalarımda defalarca söyledim. Mecliste basın toplantısı yaptım. Kahramanmaraş bir deprem şehri. Aman tedbir alın dedik. Etmeyin, eğlemeyin dedik. Fay hattının üzerine hastane yapılır mı? dedik. AFAD binası kurulur mu dedik. Bir kulaklarından girdi, bir kulaklarından çıktı. Deprem olursa taş üstüne taş kalmaz. Çok insan ölür dediğinde bu Ak Parti belediye başkanı var ya Hayrettin Güngöstermez. Demişti ki bu Ali Öztunç milleti korkutuyor. CHP zihniyeti demişti. Bak ne oldu? Keşke ben yanılsaydım. Deprem oldu. On binlerce Kahramanmaraşlı öldü. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Kimse bunun hesabını vermeyecek mi? O binalara ruhsat veren belediyenin hiç mi suçu yok? Belediye başkanları hepsi görevde. Birkaç müteahhiti aldılar hapse attılar, bu iş tamam dediler. Peki o belediye başkanları, imza atanlar nerede kardeşim? Hiç mi günahları yok bunların? Hepsinin suçu var. Hepsinin sorumluluğu var. Biz uyardığımız zaman dalga geçtiler. Ama maalesef depremleri beraber yaşadık”dedi.

Öztunç, Depremin ilk üç günü AFAD yoktu. Devlet yoktu.

Öztunç, “Depremin ilk gününden itibaren sahalardayız. Ya arama kurtarma ekibi oldu arkadaşlar maalesef. Devlet yoktu yok. Kimse çıkıp bana anlatmasın. Ilk üç gün devlet yoktu. Kahramanmaraş'ta ilk üç gün AFAD yoktu, Kızılay yoktu. Bir tek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri vardı. Bir de madenciler vardı. Zonguldak'tan gelen madenciler vardı. Her enkaz başında bizi gören, beni gören hemşehrilerim, ne olur gel bizimle bir enkaza, şuraya da gel diyorlardı. Çünkü biz gidersek belki arama kurtarma ekibi gelir diye düşünüyorlardı. Ama bütün şehirde sıkıntı vardı. Keza Elbistan. Nurhak'a 4 gün ulaşılamadı. Devlet ne için var? Böyle bir iş için var. Vergi veriyoruz. Erkekler askere gidiyor. Devlete karşı her türlü sorumluluğumuzu yapıyoruz. Ne için? Deprem olursa, savaş olursa başımıza bir iş gelirse devlet bize sahip çıksın diye yapıyoruz bunları. Devlet bize sahip çıktı mı? Çıkmadı. Bakmayın sonradan gelip burada bakanların, Tayyip Erdoğan'ın, birilerinin hava attığına, güzel güzel kıyafetler giyip lüks arabalara bindiklerine bakmayın. Devlet sahip çıkmadı. Ilk üç gün devlet, AFAD yoktu. Kovid süreci oldu. Pandemi oldu. Üç maske dağıtamadılar. Deprem oldu çadır dağıtamadılar. Hala benden çadır istiyor yurttaşlarımız. Hala il başkanlarımızı arayıp onlardan çadır istiyor insanlar. Bir çadırı dağıtamadılar, bir çadırı veremedi bunlar. Çadır yok mu? Depolar çadır dolu. Vermiyorlar. Niye? Çadır kent yapacağız diyorlar. Kardeşim her yerin kendine göre bir düzeni var. Vatandaşın çadırını verin gitsin bağına, bahçesine kursun, tarlasına kursun, evinin önünde kursun. Orada en azından evini yapana kadar başınızda olacak bir yeri olsun. Bir çadır ver diyoruz. Vermiyorlar. Depremin ilk gününden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta sahada. Hiç kimse çıkıp da gelmedi diyemez. İlk günden beri hala diş hastanesini geçince lojistik merkezinin orada beş yüz Ankara Belediyesi'nin personeli hala burada. İzmit Belediyesi burada. İzmir Büyükşehir Narlı'da. Elbistan'da hem Ankara Büyükşehir var hem Polat var, Gaziemir var. Bütün ittifak yani Millet İttifakı'na ait Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait ittifaktaki diğer partilere ait belediyeler ilk günden beri Kahramanmaraş'talar. Vatandaşın dermanı olmaya çalışıyorlar. Yemekse yemek, gıdaysa gıda, çadırsa çadır. Ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlar. Ama Tayyip Erdoğan her gün televizyonlara çıkıyor diyor ki ey CHP, niye belediyelerin deprem bölgesine gitmedi diyor. Gözü var görmüyor. Kulağı var duymuyor. Vicdanı yok vicdanı. Ankara, İstanbul, İzmir Belediyeleri ve başkanları gecesini gündüzüne katmış üstelik bu onların görevi değil senin görevin, AFAD’ın görevi senin görevin. Onlar vatandaşa hizmet diyor ama Tayyip Erdoğan çıkıyor televizyonlara yalan söylüyor. Biz Mansur Yavaş’tan razıyız Allah ondan razı olsun ki ilk günden beri yanımızda. İlk günden bu yana ASKİ sahadaydı. Her köye kadar hizmet gitti. KASKİ yoktu ASKİ çalıştı. Mansur bey yine gelecek hatta Bayram arefesinde eşi hanımefendiyle birlikte gelecek ve Bayramın ilk günü burada olacaklar. Bayram sofrası kuracağız, Halil İbrahim sofrası kuracaız ve hep beraber Bayram yemeği yiyeceğiz inşallah”diye konuştu.

Yahu mülakatı sen getirdin. Eş dost akraba hepsini göreve getirdin. Kul hakkı aldın”ifadelerini kullandı.

Öztunç, “5 yıldır tek başıma hizmet ediyorum. Şimdi sıra sizde, destek istiyorum”

Öztunç, “Seçime gidiyoruz. Kahramanmaraş’ta normal seçim kampanyası yapılmaz. Cenazelerimiz var. Taziyelerimiz var. Binlerce kaybımız var. Seçime gitmek zorundayız. Sandığa gitmek zorundayız ama biz kampanya yapmayacağız. Biz daha sakin bir kampanya yapacağız. Siyaset yarıştır, rekabettir savaş değildir. Siyasette düşmanlık yoktur biz karşıdakilerle düşman değiliz. Kahramanmaraş2ta day olan partilerin adaylarına sesleniyorum. Ben efendi bir kampanya yürüteceğiz. Kimseye hakaret etmeyeceğiz, kimseye iftira atmayacağız sizde aynısını yapın. Uysal koyunda değiliz. İftira atana, hakaret edene de misliyle cevabını veririz. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Belediye seçimlerinde bana atmadıkları iftira kalmadı. Biz efendi bir kampanya yürüteceğiz çünkü acımız var. Seçimden sonra da ittifak adayımız Cayın Kılıçdaroğlu’nun vaadettiği gibi herkese evini ücretsiz vereceğiz. Neymiş efendim yüzde atmışını devlet verecek, yüzde kırkını da vatandaş verecek 20 yıl faizle ödeyecek. Evi gitmiş, işi gitmiş, herşeyi gitmiş para yok adam da nasıl ödeyecek. İnşallah biz devlet olarak gerekeni yapacağız toplanan milyarlarca dolar var. Televizyonunda toplanan para kayıp, dışarıdan gelen para kayıp. Biz Allahın izniyle iktidara geldiğimiz de yüzde 57 ile geleceğiz. Biz Cumhurbaşkanlığını aldığımız da Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracağız. Sana söz Kahramanmaraş eski günlerine yeniden döneceksin. Seçim vaadinde bulunuyor. Sanki 21 yıldır ülkeyi başkası yönetiyor gibi Mülakatı kaldıracağım diyor. Yahu mülakatı sen getirdin. Mülakatla milleti perişan ettin. Eş dost akraba hepsini göreve getirdin. Kul hakkı aldın kul hakkı. Yalan söylüyor. Milleti kandırmak için söylüyor. Bu topraklar bize vatan olduğu günden bu yana bu kadar yalan söyleyen bir şebeke gelmedi. Bir tane Bakan getirmişler Adana’dan sanki Kahramanmaraş’ta adam kalmadı. Bakıyorsun bir tane Ankara’dan kadın getirmiş sanki Kadın kollarında kimse kalmamış gibi, bir başka partiye bakıyorsun o da Ankara’dan getirmiş çok buraları bilmez. Bunlara de ki Bertiz nerede de Batı köylerini gösterirler. Kılılı nerede dersin Elbistanı gösterirler. Bilmezler. Hayrettin Güngöstermez de öyleydi. Şimdi biraz öğrenmiş. Doğukentle Binevleri karıştırmıyor artık. Ama bunların adayları Kahramanmaraş’ı tanımaz, Kahramanmaraş’ı bilmez. Hatta seçilip gidecekler bir daha gelmeyecekler. Bizler halkın içinden gelen adaylarız. 710 mahallesini bilen gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 5 yıldır Milletvekiliyim. Kimsenin başını yere eğdirmemeye çalıştım. Herkese yardımcı olmaya çalıştım. Gücüm yeteni yaptım gücüm yetmeyeni yapamadım ama her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım.5 yıldır şehrime hizmet ediyorum. Sevgili hemşerilerim şimdi sıra sizde. Benden razıysanız sizden oy istiyorum. Tek başıma yoruldum ve artık benim yanıma arkadaşlarımı da gönderin. Bugün bir başlangıç oldu bugünden itibaren tüm köylerimizi ilçelerimizi bir daha gezeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız”diyerek sözlerini bitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, “14 Mayıs seçimlerine Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak dahilinde girmeyi kararlaştıran Deva Parti’mizi temsilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci sıra adayı oldum. Bu kararı genel merkezlerimiz verdi ama bu kararın alınmasında buradaki partilerin il ve ilçe başkanlarının katkısı var. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç’un da bu alandaki katkısı çok büyük ben huzurunuzda kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben niye buradayım? Hepiniz de biliyorsunuz ki son 5 yıldan beri çok daha fazla artan bir şekilde tek adam rejiminin baskısıyla karşı karşıyayız. Nasıl bu hale geldi. Ben çok iyi biliyorum. 1977 yılında, 5 Haziran seçimleri öncesinde, Orta 2’ye giderken ben ilk afişimi asmıştım. Milli Selamet Partisi’nin afişini Çuhadarların konağına asmıştım. Çünkü CHP’lerdi. Görüyorsunuz işte nasıl bir ayrıştırmayla yetiştirildiğimizi. Bugün gelinen iklimin yine bir örneğini vereceğim size. 1988 yılında Eskişehir Tıp Fakültesi’nde öğrenciyim. O zamanlara Kenan Evren, devlet başkanı. Biz, 40 tane öğrenci başörtüsü yasağını protesto etmek için postaneye gidip Kenan Evren’i kınayan telgraflar çektik. Biz, böyle bir siyasi ortamın olduğu dönemde yetiştik. Askeri vesayette bile bu yoktu. Bugün sadece 4 kişi postaneye gidip Cumhurbaşkanını kınayabilirler mi? İşte böyle bir ortamdayız.”dedi.