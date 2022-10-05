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CHP'li Öztunç, Bakana Kahramanmaraş’taki Liseyi sordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu ilçesinde Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Moda Tasarım ve Teknolojileri bölümünün kapatılmasına tepki gösterdi.

CHP'li Öztunç, Bakana Kahramanmaraş’taki Liseyi sordu!

CHP'li Öztunç, Bakana Kahramanmaraş’taki Liseyi sordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu ilçesinde Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Moda Tasarım ve Teknolojileri bölümünün kapatılmasına tepki gösterdi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:28

Okula adını veren bağışçı merhum Sevim Şirikçi'nin söz konusu bölümden mezun olduğunu ve vasiyete aykırı hareket edilerek vefasızlık yapıldığını belirten CHP'li Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

"BÖLÜMÜN KAPATILMASINDAKİ KAMU YARARI NEDİR?"

Öztunç, Bakan Özer'e, "Pandemi döneminde 1.700.000 (bir milyon yedi yüz bin) adet maske üreten, eğitmen ve öğrencilerine üstün başarı belgesi layık görülen, şehrin kültürel faaliyetlerinde etkin bir şekilde görev almış ve sektöre yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, 4 adet tam donanımlı atölyesi bulunan, teknik donanım ve eğitim kadrosu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürebilecek durumdaki bu bölümün kapatılmasındaki kamu yararı nedir?" sorusunu yöneltti.

Öztunç'un önergesi ve kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesinde bulunan 1942 yılından beri 80 yıllık eğitim geçmişi olan 4 atölye, tam donanım ve 9 öğretmeni olan Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Moda Tasarım ve Teknolojileri Bölümü kapatılarak il sınırları içeresinde diğer meslek liselerindeki bölümlerle birleştirilme kararı alınmıştır. Okula adını veren; Merhum, Sevim ŞİRİKÇİ kapatılmak istenen bölüm mezunu olduğu için okulu yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Bağışçının vasiyetine aykırı davranılarak mezun olduğu bölümün kapatılması vefasızlıktır.

Buna istinaden;

- Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Moda Tasarım ve Teknolojileri Bölümünün kapatılma gerekçesi nedir? Bu bölümü kapatma kararı alınırken, okulu yaptırıp Millî Eğitim Bakanlığına bağışlayan ve moda tasarım ve teknolojileri bölümü mezunu olan Sevim Şirikçi’nin yasal varislerinden izin alınmış mıdır? Bölümün kapatılma kararı bağışçının anısına saygısızlık değil midir?

- Bu karar, eğitim öğretim yılının başlamış olması sebebi ile öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyetine, eğitim ve öğretimin aksamasına sebep olmayacak mıdır?

- Pandemi döneminde 1.700.000 (bir milyon yedi yüz bin) adet maske üreten, eğitmen ve öğrencilerine üstün başarı belgesi layık görülen, şehrin kültürel faaliyetlerinde etkin bir şekilde görev almış ve sektöre yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, 4 adet tam donanımlı atölyesi bulunan, teknik donanım ve eğitim kadrosu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürebilecek durumdaki bu bölümün kapatılmasındaki kamu yararı nedir?

- Bölümün kapatılarak nakil edileceği söylenen okulun atölye, sınıf ve alt yapı kapasitesinin yetersiz olduğu, öğretmen ve öğrencilerin mevcut durumdan daha zor ve yetersiz koşullarda eğitim göreceğini belirten öğretmenlerin görüşleri neden dikkate alınmamıştır?

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Bakana Kahramanmaraş’taki Liseyi Sordu!
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