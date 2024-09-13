Chp’li Ali Öztunç: “Vatandaş borç, faiz ve icra kıskacında”

Ali Öztunç, yaptığı açıklamada, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 159 kişi bireysel kredi, 784 bin 374 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınanlar geçen yılın aynı dönemine göre 155 bin 812kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi arttığını, bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının yıl başından bu yana 40,5 milyar liralık (yüzde 89 oranında) artış gösterdiğini kaydetti.

SON 7 AYDA 1 MİLYON 63 BİN 379 KİŞİ İCRAYA VERİLDİ!

SON 7 AYDA VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ FAİZ 453,1 MİLYAR!

Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 63 bin 379 kişi bu yıl Ocak-Temmuz döneminde icraya verildiğini söyleyen Öztunç, “yüksek faiz oranları vatandaşları faiz yükünü de arttırdığını vatandaşların bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankalara bu yıl ocak-temmuz döneminde ödediği faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artığını ve 453,1 milyar liraya kadar tırmandığını” belirtti.

KARA LİSTE 3 MİLYON 853 BİN KİŞİYE ÇIKTI

Varlık yönetim şirketlerine satılan borçlarla birlikte icra takibinde olanların sayısının katlandığını belirten Öztunç, şöyle devam etti: “Bankalar ve finans kuruluşları tarafından önceki yıllarda icra takibine alınan ancak borcunuödeyemediği için takipte tutulan vatandaşların sayısı ise Temmuz 2024 sonuitibariyle 2 milyon 454 bin 768 kişi olarak açıklandı.Aynı nedenle takibe alınan ve daha sonra borcu varlık yönetim şirketlerinesatıldığı için bu şirketlerin takibinde bulunan borçlu sayısı ise 2 milyon 38 bin305 kişi olarak açıklandı. Hem bankalar ve finans kuruluşları hem de varlık yönetim şirketleri tarafından aynı anda takipte tutulanlar tek kişi sayıldığında toplam 3 milyon 853 bin 40 kişi borcu yüzünden icra takibinde tutuluyor. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50 oranında artış oldu” dedi.

Öztunç ayrıca; “Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisialacağı bulunduğunu, dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masraflarıhariç 131 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunduğunu” söyledi.

İCRA DAİRELERİNE BU YIL 6,1 MİLYON YENİ DOSYA GELDİ

TOPLAM DOSYA SAYISI 6 EYLÜL İTİBARİYLE 22 MİLYON 708 BİN

Ticaret sektöründe de durumun farklı olmadığını, şirketlerin rekor yüksek faizlere rağmen bankalara borçlanmaktan başka çaresi kalmadığını söyleyen Öztunç, “Ticaret sektöründe borcunu ödeyeme eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan vadesinde ödenmediği için protesto edilen senetlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artarak 130 bin 403’e yükseldi. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı ise yüzde 173,3 oranında artarak 21,9 milyar lirayı buldu. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 13,9 milyar lira arttı.” dedi.1 Ocak- 6 Eylül 2024 tarihleri arasında icra dairelerinde 4 milyon 954 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemdenkaldırıldığını kaydeden Öztunç, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosyasayısı 6 Eylül itibariyle 22 milyon 708 bine yükseldi. Derdest dosya sayısıgeçen yıla göre net olarak 938 bin adet arttı.” dedi.