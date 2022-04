CHP’li Öztunç: “3 ayda satın alma gücü yok oldu”

CHP’li Ali Öztunç, açlık sınırında hayat mücadelesi veren vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayarak Bakan Bilgin’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinde yılın ikinci yarısında asgari ücrete iyileştirme yönünde bir çalışmanın olup olmadığını soran Ali Öztunç, şunları kaydetti:

“3 AYDA SATIN ALMA GÜCÜ YOK OLDU”

“Hükümetin Enflasyona göre ücret zammı politikası 2022 yılının ilk üç ayında iflas etmiş, artan fiyatlar karşısında vatandaşlarımız enflasyon altında ezilmiş satın alma gücü adeta yok olmuştur. Emekçiler açısından ocak ayında düzenlenen yeni asgari ücret erimiş, Ocak-Şubat-Mart ayları için enflasyon farkı kadar emekçilerin alacağı doğmuştur.”

“KİLOYLA ALMA DEĞİL, TANEYLE ALMA DÖNEMİ”

“Bir zamanlar Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülkemizde, en ucuz semt pazarında domatesin kilosu 25 TL, salatalığın kilosu 15 TL, biberin kilosu 20 TL olmuştur. Artık vatandaşlarımız meyve ve sebzeyi kiloyla değil, taneyle almak durumuna gelmiştir.”

“TEMMUZ AYI BEKLENMEDEN ÜCRETLER DÜZENLENMELİ”

“TÜİK, şubatta tüketici enflasyonu yüzde 54,44, ENAG ise şubat enflasyonunu yüzde 123,80, TUİK mart ayı enflasyonunu %64,1 iken ENAG ise %141 olarak açıklamıştır. Emekleri ile geçimlerini sağlayan işçi-memur-emekli vatandaşlarımız bugünkü fiyat düzeyine yenik düşmüştür. Temmuz ayı beklenmeden ücretler iyileştirilmeli, işçi memur, emekli ücretleri yeniden düzenlenmelidir.”

Öztunç’un Kamuoyu Adına Bakan Bilgin’den Şu Sorulara Yanıt İstedi:

Asgari ücrete ek zam yapmayı düşünüyor musunuz, bu yönde çalışmalarınız var mıdır?

Emekli ve memurlardan farklı olarak Asgari ücretlilere yasal olarak yılda bir kez yapılan zam konusunda, fiyatların olağanüstü artış gösterdiği bu süreçte yılın ikinci yarısında asgari ücrette revize yapacak mısınız?

Et ve Süt Kurumu tarafından et fiyatlarına yapılan %48 oranındaki zam sonrasında 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye, kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL'ye yükselmişti. Öte yandan piyasa fiyatları Et ve Süt Kurumunun, kilo başına 30-40 lira üzerine çıkmıştır. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, sosyal devlet ilkesi ve uluslararası standartlar gereğince ek asgari ücret zammı konusunda işçinin yanı sıra ailesinin de artan ihtiyaçlarını göz önüne alarak hesaplama yapacak mısınız?

4. TÜRK-İŞ Mart ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırmasına göre; 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.928,08 TL, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 16.052,00 TL iken Asgari ücret’ e hangi oranda zam yapmayı düşünüyorsunuz?