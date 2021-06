CHP’li Öztunç ve Torun’dan B termik santrali devrediliyor iddiası

Öztunç, böyle bir devre izin vermeyeceklerini belirterek, “Öyle bir direniş görürler ki felekleri şaşar” derken Torun ise, “Şimdi de her şeyi bitirmişler gözü Elbistan’a dikmişler. B Santrali’ni almaya çalışıyorlar. Ama biz verir miyiz; vermeyiz” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ile Seyit Torun ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Elbistan’da esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra vatandaşlar ve partililerle buluştu.



Öztunç, Torun, Tüzün, Arı ve Bulut, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’la birlikte 2 ayrı heyet halindeki esnaf ziyaretlerine Malatya Caddesi’nden başladı.

Hulusi Efendi Bulvarı’na kadar esnafları tek tek ziyaret eden CHP heyeti, esnaflarla görüş alışverişinde bulundu. CHP heyeti, daha sonra vatandaş buluşmasının gerçekleştirileceği özel tesise geçti.

Yoğun katılımın sağlandığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan yaptı.

Başkan Arslan, AK Parti iktidarını eleştirerek, “Hepimiz üzülerek ve utanarak yaşananları izliyoruz. Ülkemiz bir ekonomik krizden geçiyor. İşyerleri kapalı, işsizliğin boyutu çok fazla. Ekonomik sıkıntının boyutlarını pandemi sürecinden sonra daha net göreceğiz. Tüm bu sorunların çözümü Cumhuriyet Halk Partisi ve kadroları önderliğindedir. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Ülkeyi yönetemeyen, hak etmediğimiz bu hayatı yaşatan AKP hükümetinden kurtulacağız” dedi.



Daha sonra mikrofona davet edilen Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, “Bize müthiş bir umut verdiniz. İnanç verdiniz. Buradaki enerji bizleri çok mutlu etti. Artık bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyaç var” diye konuştu.

Antalya Milletvekili Cavit Arı da, konuşmasında, “Bizim ilk seçimde genel iktidara geldiğimizin işaretini buradaki coşkudan görüyorum. Ülkede genel başkanımızın önderliğinde inşallah iktidarı yakalayacağız. Dostlarımızla iktidarı yakalayacağız. Maraş’ta genel başkan yardımcımızın önderliğinde önce büyükşehir belediyesini sonra da ilçe belediyesini alacağız” ifadelerini kullandı.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise partisinin Kahramanmaraş’ta 4 milletvekili çıkaracak potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da konuşmasına EÜAŞ bünyesindeki Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin devir iddialarını gündeme taşıyarak başladı.



Öztunç, devir iddiası ile ilgili, “2-3 gündür Limak Holding Elbistan’daymış. Devlete ait olan B Santrali’nde buralar bizim diye geziyorlar. Kim sattı kardeşim size? Ne ile verdi, hangi ihale ile verdi? A Santrali’nin Çelikler’e peşkeş çektiler. B Santrali’nin Limak’a da peşkeş çekeceklerini zannediyorlar. Öyle Elbistan’da B Santrali’ni, milletin ve devletin olan santrali beşli çeteye veremezsin. Her yer bitti bir santral kaldı onu da beşli çeteye vereceklermiş. Öyle bir direniş görürler ki felekleri şaşar” cümlelerini kullandı.



Seçim startını verdiklerini vurgulayan Öztunç, “Seçim geliyor. Kaçamayacaklar. Başka şansları yok. Bütün işleri ortaya çıktı. İlk seçimde bu koalisyona hoşça kalın diyeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş’ta CHP’den milletvekilleri göndereceğiz. Beni Meclis’te tek bırakmayın” sözleri ile konuşmasını tamamladı.



Programın son konuşmasını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Torun’un gündeminde ise, B Termik Santrali’nin devri ve AK Parti iktidarı vardı.



Genel Başkan Yardımcısı Torun, şöyle konuştu: “Zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik buhran vardı ardından Covid-19 sürecine girdik. Canımızın derdine düştük. Biz fedakarlığa katlanırken birileri mükafatlandırılıyor. Sarayın etrafında belli bir yapı bu ülkenin kaynaklarını maalesef sömürüyor. Her yere el atmışlar. Şimdi de her şeyi bitirmişler gözü Elbistan’a dikmişler. B Santrali’ni almaya çalışıyorlar. Ama biz verir miyiz; vermeyiz. Vermeyeceğiz sonuna kadar direneceğiz. Bu çeteleri hep birlikte ülkenin üzerinden kaldıracağız. Biz, bunları sandıkta yenebileceğimizi gösterdik. Yerelde başardık genelde de başaracağız inşallah. Buna ihtiyacımız var. Bu ülkenin kaynaklarını sarayın etrafına çökmüş bir avuç çete sömürüyor. Onlar gelince her şey var ama benim vatandaşıma gelince yok. Bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaşadığı en ağır gelir dağılımı adaletsizliğini yaşıyoruz. Geçinemeyen insanların sayısı artıyor. Öbür tarafta devlete hortumu bağlamış sürekli zenginleşen bir kesim var. Bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek zorundayız. Halkın ürettiğini halka dağıtacağız.”



Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğunu dile getiren Torun, “Bu milletten çaldıklarını millete iade edeceğiz. Elbette bunun adalet ve hukuk önünde hesabı sorulacak. Türkiye’nin 5 temel sorunu var. Birincisi demokrasi ve adalet. Demokrasi ve adalet yoksa gelişmeden büyümeden söz edemeyiz. Adalet bizim vazgeçilmezimiz. İkincisi eğitim. Üçüncüsü dış politika. Türkiye’nin en temel sorunlarından biri bu. Dış politikada sıfır sorunla alışmışlardı ama şimdi hep sorun haline geldi. Dış politikada çuvalladık. Toplumsal ayrışma dördüncü ve ekonomi ise beşinci sorunumuz. Bütün ekonomik veriler çöktü. Her birimizin yaşam standardı düştü. 4 yıl önce kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolara yakındı şuanda 8 bin 599 dolar. Gayrisafi milli hasılamız düştü. İşsizlik ve enflasyon ile faizler arttı. Araba artık uçuruma doğru gidiyor. Çiftçi, işçi, emekli, EYT’li ayrı dertte. Bu ülkeyi yöneten hükümet saraydan hiçbir sorunumuzu görmüyor ve çözmüyor. O koltuğu bırakacaksın. Sana bıraktıracağız.



Bu 5 temel sorunun 4 ayaklı çözümü var. Biz çözüme talibiz. Bunu yapacak hem bilgimiz hem de kadromuz var. O kadro göreve geldiğinde göreceksiniz ki; bize çözülemez gibi gelen kaderimiz gibi gösterilen sorunların çözüldüğüne tanık olacaksınız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Demokrasiyi, özgürlüğü ve hukuku tesis edeceğiz. Üreteceğiz. Herkesin kazandığı bir ülkeyi ortaya çıkaracağız. Un var yağ var biz de hep birlikte helvayı yapacağız. Üçüncü ayağı ise sosyal devlet. Bu ülkenin kaynakları hep beraber adaletli paylaştığımız hakça bölüştüğümüz bir düzen kuracağız. Dördüncü ayak ise bunu yapacak kadro. İnşallah sizlerin desteği ile de bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

CHP heyeti, buradaki programın ardından Nurhak ilçesine geçti.