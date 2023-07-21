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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Tarih verdi!

Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Yıl sonu itibarıyla emekli zammını yeniden değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Tarih verdi!

Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Yıl sonu itibarıyla emekli zammını yeniden değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi.

21 Temmuz 2023 Cuma 13:19

Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. Konu Türkiye'nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." dedi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞLAR YAPILDI"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Emekli Zammı Açıklaması! Tarih Verdi!
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