Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kahramanmaraş’ı birlikte ayağa kaldıralım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş’ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet ilk olarak Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize hayırlı şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah’ın büyük lütfuyla bu felaketi de aşacağız. Hepimiz tekrar normal hayatımıza döneceğiz. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Yaralarını Sarıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin 6 Şubat’ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin üçüncü günü geldiğim Kahramanmaraş’ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşahede ettim. Yıkıntıların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş’tayız. Her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş, hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Binlerce Görevli ve İş Makinesi Görev Alıyor

Şehirde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Erdoğan, “Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş’taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinamız mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bini, konteynerlerin sayısı 3 bini, hayatını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300 bini buldu. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58 bini geçti” dedi.

Kahramanmaraş’ın Yaklaşık 3’te 1’i Oturulamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş’ın yapı stokunun yaklaşık 3’te 1’inin oturulamaz hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir başka ifadeyle Kahramanmaraş’ın yaklaşık 3’te 1’i oturulamaz hale gelmiştir. Bizler Kahramanmaraş’ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum, depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz. Tabi burada altyapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere şu anda elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Şehir genelinde ulaşım birkaç noktadaki trafiği aksatmayacak çalışma haricinde sıkıntısız şekilde sağlanıyor” cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş’ta 45 Bin 67 Konutun Temelini Atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kurulumu tamamlandı. 65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkaracak ihtiyaç halinde de 200 bine kadar yükseltebileceğiz. Kahramanmaraş’ta da konteyner kurulacak alanlardaki çalışmalar tüm kızıyla devam ediyor. Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş’ta Mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı Maraş’la birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkaracağız. İnşallah bir yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan inşa ve ihya hareketimizi inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Konutlar Güvenli Yerlerde İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni konutlarımız zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde de bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ederek milletimize bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır. Depremzedelerimiz için gerek hane bazında gerek birey bazında gerek işletme bazında yaptığımız her yardım, sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır, mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir” dedi.

Hep Birlikte Kahramanmaraş’a Sahip Çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını, “Buradan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş’ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı, evlerimizi yıktığı doğrudur ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz, geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” cümleleriyle noktaladı. Programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.