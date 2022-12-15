Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya...
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf...
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler...
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek...
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütlerimiz, savunma, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütlerimiz, savunma, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin." dedi.

15 Aralık 2022 Perşembe 13:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"TANAP hacmini doldurmuş durumda, TAP da öyle. Arkadaşlarımız yeni bir hattın kurulup kurulmaması konusunda çalışmaları yapacaklar ki ona göre adım atılsın"

"Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütlerimiz, savunma, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin."

"(Türkiye, Suriye, Rusya) Biz de liderler olarak bir araya gelelim, Putin’e teklif ettim, olumlu baktı. Böylece görüşmeler zincirini başlatmış olacağız."

"(Türkmen gazının Türkiye’den taşınması) 2023 başında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Bey bize resmi ziyaret yapacak. Orada bu işin noktasını koyacağız"

“(Türkmen gazının Türkiye'ye taşınması) Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan enerji bakanları detayları konuşacak. Bakana 1 ayda neticeye bağlayın talimatı verdim

"(Suriye) Petrol kuyuları koalisyon güçlerinin güvencesinde. Nereye satıyorlar, rejime. Terör örgütü satıyor. Bugüne kadar sabrettik. Artık sabır bitti."

"Darbe planına karşı Almanya'daki hissiyatı en iyi anlayacak benim halkım. Maalesef müttefikimiz Almanya'dan aynı anlayışı gördüğümüzü söylemem mümkün değil"

"(Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismarla ilgili açıklaması) Bu konuda samimi, dürüst değil. Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şov, hayatı şov"

"(Anayasa değişikliği) Başta İYİ Parti olmak üzere destek gelecek diye düşünüyorum. HDP'den de gelirse şaşırmayın. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir.”

"Parlamentoda kutsalımız olan aileyi dışlayacak parti göremiyorum. Mecliste bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Olumlu netice alırız."

"(2023'te son kez adaylık açıklaması) AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işin içinden çekilmesi, Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez"

"(EYT ve asgari ücret) 2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."

"Siyasetin er meydanı sosyal medya değil. Siyaset doğrudan milletle yapılır. Milletle hasbi gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka güç engelleyebilir."
 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SuriyeTürkiyeRusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası!
Başkan Güngör; “Şehrimize 4 milyar tl’lik yatırım kazandırdık”
Başkan Güngör; “Şehrimize 4 milyar tl’lik yatırım kazandırdık”
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kahramanmaraş'ta Esnafı Ziyaret Etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kahramanmaraş'ta Esnafı Ziyaret Etti
Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta rozet taktı!
Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta rozet taktı!
Öztunç’tan Kahramanmaraş’ın İlçelerinde Sağlık Sistemine Çözüm Arayışı
Öztunç’tan Kahramanmaraş’ın İlçelerinde Sağlık Sistemine Çözüm Arayışı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber