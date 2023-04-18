Eray Ertürk, Burdur Birinci Sıra Milletvekili Adayı Oldu

Zafer Partisi’nin YSK’ya sunduğu milletvekili adaylık listesinin birinci sıra isimleri belli oldu.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partiler milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.
Bu partilerden biride Zafer Partisi oldu.
Zafer Partisi’nin güçlü isimlerinden Eray Ertürk, Burdur’da birinci sıradan Milletvekili adayı gösterişdi.
ZAFER PARTİSİ ADAY LİSTESİ
SIRA NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI MESLEĞİ
ADANA 1 ABDURRAHMAN BİLİR SERBEST
ADANA 2 ADEM OCAK EMEKLİ
ADANA 3 ÖMER FARUK CERİT EMEKLİ – GÜVENLİK MÜDÜRÜ
ADANA 4 ŞEREF BYORGANCI İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
ADANA 5 İSMAİL HAKKI ERDOĞMUŞ ZİRAAT MÜHENDİSİ
ADANA 6 HAKAN KUŞÇU FİRMA SAHİBİ-EMEKLİ
ADANA 7 FATMA YAĞMUR ŞAHBAZ İŞLETMECİ
ADANA 8 ABDULLAH ÇİFÇİ MAKİNE TEKNİKERİ
ADANA 9 ERCAN AFŞAR İNŞAAT MÜHENDİSİ
ADANA 10 EMRE GÜLER ÖĞRENCİ
ADANA 11 ABDULLAH TANRIKULU SERBEST
ADANA 12 YARKIN KOÇAR DOKTORANT
ADANA 13 GÖKHAN SARIKAYA ARICILIK TEKNİKERİ
ADANA 14 AHMET GÜNGÖR OTOMOTİV
ADANA 15 TALHA NURİ YILMAZ ÖĞRENCİ
ADIYAMAN 1 EROL OK SERBEST
ADIYAMAN 2 ATAY AKKUŞ ÇİFTÇİ
ADIYAMAN 3 AYŞEGÜL ASLAN ÖĞRENCİ
ADIYAMAN 4 DERYA BAYRAM SERBEST
ADIYAMAN 5 ESENGÜL OK KUAFÖR
AFYONKARAHİSAR 1 ELİF KASAP ÖZTÜRK SATIŞ YÖNETİCİSİ
AFYONKARAHİSAR 2 ÖZER KAVAK PROJE YÖNETİCİSİ
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN KAPLAN TARİHÇİ
AFYONKARAHİSAR 4 İBRAHİM SAMED SEVİM TARİHÇİ
AFYONKARAHİSAR 5 EMİR İNER ÖĞRENCİ
AFYONKARAHİSAR 6 AHMET CENK SARIKOÇ ÖĞRENCİ
AĞRI 1
AĞRI 2
AĞRI 3
AĞRI 4
AMASYA 1 MELİH KAHVECİOĞLU ESNAF
AMASYA 2 SERKAN KUŞÇU METELOJİ VE ÖALZEME MÜHENDİSİ
AMASYA 3 MURAT KÖSE TASARIMCI
ANKARA-1 1 MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU TIP DOKTORU
ANKARA-1 2 ASLAN YAMAN AKADEMİSYEN
ANKARA-1 3 SEMİH DİKKATLİ PSİKİYATRİST
ANKARA-1 4 ESMAÜL HÜSNA ASLAN MİMAR
ANKARA-1 5 İSMAİL ÖZGÜR BERKMAN EMEKLİ
ANKARA-1 6 ÇINAR COŞKUNSERÇE GAZETECİ
ANKARA-1 7 AYKUT AZGUR İKTİSATÇI
ANKARA-1 8 MUSTAFA ŞÜKRÜOĞLU EMEKLİ
ANKARA-1 9 GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR AVUKAT
ANKARA-1 10 ADNAN GİRAY ERGÜL BİLİRKİŞİ
ANKARA-1 11 REMZİYE YAVUZ TERZİ
ANKARA-1 12 FATMA AHSEN GÜVEN AVUKAT
ANKARA-1 13 EYÜP GÜLER MÜHENDİS
ANKARA-2 1 SEYİT YÜCEL BÜROKRAT
ANKARA-2 2 HAYATİ BİCE TIP DOKTORU
ANKARA-2 3 VEDAT ŞAHANER EMEKLİ SUBAY
ANKARA-2 4 MEHMET GÜVEN EMEKLİ HAKİM
ANKARA-2 5 KENAN KERMEN SERBEST
ANKARA-2 6 EROL KAPLAN İŞ İNSANI
ANKARA-2 7 ZEYNEP GÖKSU GENEL BAŞKAN
ANKARA-2 8 BURAK DEMİRHAN İŞ İNSANI
ANKARA-2 9 TEVFİK ALPER YORGA İÇ MİMAR
ANKARA-2 10 ŞEREF UYLAŞ SERBEST
ANKARA-2 11 LÜTFÜ ŞAHSUVAROĞLU ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
ANKARA-3 1 KOÇAK TÜKENMEZ EMEKLİ
ANKARA-3 2 HÜSEYİN SOLAK VETERİNER
ANKARA-3 3 MUSTAFA DEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ
ANKARA-3 4 LATİFE MELTEM SAVAŞ YASANKALE EMEKLİ
ANKARA-3 5 SERDAR ÖZVERİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ
ANKARA-3 6 BETÜL YENİÇERİ AKADEMİSYEN
ANKARA-3 7 KEREM YÜRÜMEZ ÖĞRENCİ
ANKARA-3 8 EREN NAHYA ÖĞRENCİ
ANKARA-3 9 ŞEYMANUR AKLAN ÖĞRENCİ
ANKARA-3 10 EREN KAPLAN MÜTEAHHİT
ANKARA-3 11 SÜLEYMAN SELİM KISIRKAYA MAKİNE TEKNİKERİ
ANKARA-3 12 AYŞE ÇETİNKAYA EV HANIMI
ANTALYA 1 KEMAL KARABAĞ AKADEMİSYEN
ANTALYA 2 YAŞAR KÖKÇE ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANTALYA 3 VOLKAN YURTMAN UZMAN DOKTOR
ANTALYA 4 VOLKAN ÇALIŞKAN TURİZM/FİNANS
ANTALYA 5 TUBA EVLİYAOĞLU SERBEST
ANTALYA 6 YUSUF İŞLER AVUKAT
ANTALYA 7 EMRAH KURHAN İŞ İNSANI
ANTALYA 8 ORKUN KUTALMIŞ FİLİZ PROJE ASİSTANI
ANTALYA 9 MUSTAFA CEYLAN BANKACI
ANTALYA 10 VAHİT TECEL EMEKLİ ASTSUBAY
ANTALYA 11 KEREM DİDİNÇ MALİ MÜŞAVİR
ANTALYA 12 BEHÇET DONDURAN EMEKLİ EMNİYET AMİRİ
ANTALYA 13 SEFA İŞLEK ÖĞRENCİ
ANTALYA 14 SERDAR ALP ÖZTÜRK İŞ İNSANI
ANTALYA 15 NAZMİ ACAN EĞİTİMCİ
ANTALYA 16 MELİHA YURTMAN EMEKLİ
ANTALYA 17 ALİ SONGÜL SOSYAL HİZMET UZMANI
ARTVİN 1 MUHAMMET KÜÇÜK
ARTVİN 2 BAHAR KÜÇÜK
AYDIN 1 SERAY ÜNBAY AVUKAT
AYDIN 2 MUSTAFA BAYRAKTAR EĞİTİMCİ
AYDIN 3 KEMAL KAYHAN MÜHENDİS
AYDIN 4 ECEM SÖYLETEN AKGÜN AVUKAT
AYDIN 5 HÜSEYİN ÖZKAN EMEKLİ
AYDIN 6 İBRAHİM ÖZDEMİR ÖĞRENCİ
AYDIN 7 TAYSUN SERİN ÖĞRENCİ
AYDIN 8 FATİH YETKİN ŞÖFÖR
BALIKESİR 1 SUAT AYDIN ENSAF
BALIKESİR 2 ÖZLEM BOZKAYA İŞLETMECİ
BALIKESİR 3 NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN BANKACI
BALIKESİR 4 HASAN GÜNGÖR EMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR 5 ZEYNEP ERDEMLİ ÜNSAL SOSYOLOG
BALIKESİR 6 ÇİLEM GÖKDEMİR LABORANT
BALIKESİR 7 BARIŞ GAGİT AŞÇI
BALIKESİR 8 MUSTAFA YILMAZ YAZAR
BALIKESİR 9 HAYDAR ALPCAN DİKİLİ CAST DİREKTÖRÜ
BİLECİK 1 KEMAL BİGE TERCÜMAN
BİLECİK 2 ONUR DOĞRU ÜNİVERSİTE
BİNGÖL 1
BİNGÖL 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 1
BİTLİS 2
BİTLİS 3
BOLU 1 METİN KARAKAŞ MÜHENDİS
BOLU 2 CAN GÜLER AVUKAT
BOLU 3 YAVUZ KÜTÜK SERBEST
BURDUR 1 ERAY ERTÜRK MÜHENDİS
BURDUR 2 MEHMET SERGEN OKÇULAR İŞLETMECİ
BURDUR 3 MÜCAHİT ENES ŞEN SERBEST
BURSA-1 1 BAYRAM KAZANCI MÜHENDİS
BURSA-1 2 MEHMET OKAN ÖZDEMİR TIP DOKTORU
BURSA-1 3 ERTUĞRUL KARA EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
BURSA-1 4 BEHLÜL ERKİN SANAYİCİ
BURSA-1 5 AHMET SEVİNÇ GAZETECİ
BURSA-1 6 ŞÖHRET FUNDA ŞİMŞEK KİMYAGER
BURSA-1 7 AHMET BAYER DENİZCİ
BURSA-1 8 ZEYNEP BATMAZ EV HANIMI
BURSA-1 9 UĞUR EMİRHAN AYÇİÇEK SİYASET BİLİMCİ
BURSA-1 10 HALİL İBRAHİM YAŞAR OTOMOTİV
BURSA-2 1 CEZMİ POLAT EMEKLİ
BURSA-2 2 MAHMUT KARA ESNAF
BURSA-2 3 ÖZER DOĞRU YÖNETİCİ
BURSA-2 4 EMRAH YAŞAR MALİ MÜŞAVİR
BURSA-2 5 SEVİNÇ MUHAMMED AVUKAT
BURSA-2 6 TAMER GÜYEN EMEKLİ
BURSA-2 7 SEYFEDDİN BUNTÜRK TARİH DOKTORU
BURSA-2 8 MERYEM CAN MUHASEBE
BURSA-2 9 ALİ NUR ARABULAN EMEKLİ
BURSA-2 10 FERİHA YAMAN SERBEST
ÇANAKKALE 1 HASAN DEMİR ÖĞRETMEN
ÇANAKKALE 2 YASİN ÇEVİK DEVLET MEMURU
ÇANAKKALE 3 DEMET YENER ÖĞRETMEN
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAŞKIN MÜHENDİS
ÇANKIRI 1 TURGUT ÖZKAN İŞ İNSANI
ÇANKIRI 2 OSMAN ÇALIŞKAN MÜHENDİS
ÇORUM 1 PAŞA BÜYÜKKAYAER AVUKAT
ÇORUM 2 İLHAN ÇATAL EMEKLİ SUBAY
ÇORUM 3 SAİM BALCI MÜHENDİS
ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ ECEVİT ELEKTRİK TEKNİSYENİ
DENİZLİ 1 NEŞET DOĞAN TSK EMEKLİSİ
DENİZLİ 2 HAZAN KIRATİK HEMŞİRE
DENİZLİ 3 FURKAN TOKMAKÇIOĞLU E-TİCARET
DENİZLİ 4 HASAN HÜSEYİN HALASTAR AVUKAT
DENİZLİ 5 OSMAN TERCAN EMLAKÇI
DENİZLİ 6 MESUT DİNÇ İNŞAAT USTASI
DENİZLİ 7 SERHAT ÖNAL MÜHENDİS
DİYARBAKIR 1 HASAN BOZDOĞAN
DİYARBAKIR 2 MEHMET TATAR GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
DİYARBAKIR 3 MEHMET EMİN ÖKTEN ESNAF
DİYARBAKIR 4 HAKAN TATAR ESNAF
DİYARBAKIR 5 DÖNAY ÇAĞDAŞ SERBEST
DİYARBAKIR 6 ŞEYMA TATAR EV HANIMI
DİYARBAKIR 7 COŞKUN KAHVECİ EKONOMİST
DİYARBAKIR 8 ALTAY ACAR SERBEST
DİYARBAKIR 9 HASAN SUPHİ ÜNÜR ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR 10 ŞAFAK ALP SERTTAŞ ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR 11 İSHAK AHMEDOĞLU GÜVENLİK
DİYARBAKIR 12 MUHLİS SELMAN YAZGAN ÖĞRENCİ
EDİRNE 1 ÜLFİYE ŞENDAL İŞ İNSANI
EDİRNE 2 ŞENOL ORUÇOĞLU FİNANS SORUMLUSU
EDİRNE 3 YURDAL ERMİŞ ESNAF
EDİRNE 4 İSMAİL ŞEN BİLGİ İŞLEM UZMANI
ELAZIĞ 1 MUHAMMED ONUR OMRAK İŞLETMECİ
ELAZIĞ 2 SERAP ÖZDEMİR ECZACI
ELAZIĞ 3 UMAY TATAR MEDİKAL EGZERSİZ UZMANI
ELAZIĞ 4 FURKAN SARIOĞLU SERBEST
ELAZIĞ 5 MEHMET ÇETİNKAYA AVUKAT
ERZİNCAN 1 CENGİZ TÜRK EKONOMİST
ERZİNCAN 2 SEFA POLAT İŞÇİ
ERZURUM 1 FATİH AYGÜN ECZACI
ERZURUM 2 ABDULHAMİT UZUN İŞ İNSANI
ERZURUM 3 TUBA UYSAL EKONOMİST
ERZURUM 4 YAKUP KAYA İŞ İNSANI
ERZURUM 5 MUSTAFA DÖNMEZ ESNAF
ERZURUM 6 EKREM BUDAK OYUNCU
ESKİŞEHİR 1 ERDİNÇ ÖRENCİK İŞ İNSANI
ESKİŞEHİR 2 SADİ UYAR EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
ESKİŞEHİR 3 BAHTİYAR YÜRÜK DANIŞMAN
ESKİŞEHİR 4 ECE OĞUZ ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR 5 ŞENOL UZTİMÜR GARSON
ESKİŞEHİR 6 MURAT İÇELİ SERBEST MESLEK
GAZİANTEP 1 ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİSYEN
GAZİANTEP 2 MEHMET PAMUK TÜCCAR
GAZİANTEP 3 ALP KAYA AVUKAT
GAZİANTEP 4 ALAİTTİN ÇAKMAK TÜCCAR
GAZİANTEP 5 GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ AVUKAT
GAZİANTEP 6 ALEV AKDEMİR BEKEM ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
GAZİANTEP 7 ERMAN EBÇEM HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ
GAZİANTEP 8 ERHAN SUCU GAYRİMENKUL UZMANI
GAZİANTEP 9 RABİA SEÇKİN EV HANIMI
GAZİANTEP 10 İBRAHİM AVCI SERBEST
GAZİANTEP 11 ÖMER BUĞRA BAKIR ÖĞRENCİ
GAZİANTEP 12 MURAT KARAKURT ORMAN İŞLERİ
GAZİANTEP 13 EROL TÜRK KUYUMCU
GAZİANTEP 14 METİN İNSAL
GİRESUN 1 SEZAİ UZAL FOTOĞRAFÇI
GİRESUN 2 ÇİĞDEM AKSU SERBEST
GİRESUN 3 ONUR ŞAHİN EMLAKÇI
GİRESUN 4 MURAT BAYRAK SERBEST
GÜMÜŞHANE 1 HACI ŞERİF CEYLAN ESNAF
GÜMÜŞHANE 2 BERKANT DOĞAN ÖĞRENCİ
HAKKARİ 1
HAKKARİ 2
HAKKARİ 3
HATAY 1 ERDAL SARIZEYBEK EMEKLİ
HATAY 2 SUPHİ YILDIZ ECZACI KALFASI
HATAY 3 SONER GÜNÖY SENDİKA BAŞKANI
HATAY 4 MİNEHAN AKÇAN MÜHENDİS
HATAY 5 HAKKI KANMAZ EMEKLİ
HATAY 6 AYHAN BEKLER MUHASEBECİ
HATAY 7 SÜLEYMAN SAVAŞIR OTEL YÖNETİCİSİ
HATAY 8 MEHMET FATİH HANOĞLU TÜRKOLOG
HATAY 9 FATİH ŞENGÜL EMEKLİ
HATAY 10 MEHMET GÖKHAN TÜRKMENOĞLU ANTROPOLOG
HATAY 11 AYTEN SEMERCİ MUHASEBECİ
ISPARTA 1 ORHAN ERDAL AVUKAT
ISPARTA 2 FARUK BAŞTAN MADEN MÜHENDİSİ
ISPARTA 3 HÜSEYİN YALÇIN ESNAF
ISPARTA 4 ÖMÜR EZGİ TAŞKAN ÖĞRENCİ
MERSİN 1 MURAT YILDIZ AVUKAT
MERSİN 2 KEMAL MERT AKADEMİSYEN
MERSİN 3 AHMET ALACA EMEKLİ
MERSİN 4 SALTUK BULUHÇAN ÖZAY AVUKAT
MERSİN 5 ZİYA BATIN ŞENER AVUKAT
MERSİN 6 HASAN DOYDU AVUKAT
MERSİN 7 KAZIM CİHAT KALKAN ÖĞRENCİ
MERSİN 8 MEHMET ÖZKANER İŞ İNSANI
MERSİN 9 BÜNYAMİN ÇELİK ÇİFTÇİ
MERSİN 10 SİNEM İNCEL İŞ İNSANI
MERSİN 11 EREN VESKE MALİ MÜŞAVİR
MERSİN 12 MUSTAFA NEVZAT TAŞDEMİR GAZETECİ
MERSİN 13 FAHRİ ŞEN İŞ İNSANI
İSTANBUL-1 1 ALİ DİNÇER ÇOLAK İŞ İNSANI
İSTANBUL-1 2 TUĞRUL KİHTİR TIP DOKTORU
İSTANBUL-1 3 FATİH ÇİNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ
İSTANBUL-1 4 JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL-1 5 DURSUN ATABEK SANAYİCİ
İSTANBUL-1 6 EMİR KOSİF İŞ İNSANI
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA KORAY YÜCEL KAMUOYU ARAŞTIRMACISI
İSTANBUL-1 8 SİBEL ZEREN ARAŞTIRMACI TARİHÇİ
İSTANBUL-1 9 MEHMET AKİF CENKÇİ SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
İSTANBUL-1 10 ŞAHİN KAŞDAN MALİ HİZMETLER UZMANI
İSTANBUL-1 11 BURAK TOK JEOLOJİ MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 12 EMRE AKSOY AVUKAT – ARABULUCU
İSTANBUL-1 13 FAİK TUNÇ YALAV EMEKLİ BANKACI
İSTANBUL-1 14 TAYYİBE MERVE ÇAKAR İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 15 KADRİ ŞENOL SERVİS MÜDÜRÜ
İSTANBUL-1 16 DOĞAN HAKTAN MANAV TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ
İSTANBUL-1 17 MUHAMMET ŞAMİL ÇALIŞKAN SATIŞ DANIŞMANI
İSTANBUL-1 18 BÜLENT GÜR TÜCCAR
İSTANBUL-1 19 BETÜL AZRA YAŞAR ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 20 OĞUZ KAĞAN ÇAKIROĞLU ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 21 HANİFE ERHAN SATRANÇ ANTRENÖRÜ
İSTANBUL-1 22 FATİH DÖNGELLİ SİGORTACI
İSTANBUL-1 23 ŞAHİN ÇALIK GAYRİMENKUL
İSTANBUL-1 24 OĞUZHAN DİNÇER SİSTEM MÜHGENDİSİ
İSTANBUL-1 25 HAKAN ÇELEN KUYUMCU
İSTANBUL-1 26 TAHİR GÜRSOY DIŞ TİCARET
İSTANBUL-1 27 KEMAL AKTAŞ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 28 TURGAY PAPAKÇI İŞ İNSANI
İSTANBUL-1 29 BUĞRA ÇETİNKAYA AVUKAT
İSTANBUL-1 30 MUSTAFA GÜNDOĞDU SERBEST
İSTANBUL-1 31 OKTAY AKSAKAL ESNAF
İSTANBUL-1 32 ALİ DANİŞ ESNAF
İSTANBUL-1 33 ERKAN IŞIK KİMYASAL İMALATI
İSTANBUL-1 34 YILDIRAY ERASLAN PEYZAJ MİMARI
İSTANBUL-1 35 KERİM TOKMAK ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 1 MUSTAFA HAKAN AKŞİT İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 2 SEVDAGÜL TUNÇER AVUKAT
İSTANBUL-2 3 SEDAT CEZAYİRLİOĞLU EMEKLİ
İSTANBUL-2 4 NEZİH İLTER KARAMAN DANIŞMAN
İSTANBUL-2 5 TANSU KÜÇÜK TIP DOKTORU
İSTANBUL-2 6 MEVLÜT TEKDEMİR EMEKLİ ALBAY
İSTANBUL-2 7 İSMAİL LAYİÇ İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 8 MURAT ERDOĞAN BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
İSTANBUL-2 9 HAKAN KAYRANCI UÇAK MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 10 AHMET BURAK GÜLEÇ ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 11 MURAT ASLANOĞLU EMEKLİ
İSTANBUL-2 12 NEZİH ÖZER İŞ İNSANI
İSTANBUL-2 13 ŞAHİN ÇALIK MUHASEBECİ
İSTANBUL-2 14 MEHMET AKİF EROL GAYRİMENKUL DANIŞMANI
İSTANBUL-2 15 ORHUN FATİH ERDAĞI AVUKAT
İSTANBUL-2 16 RIFAT TATAR MÜHENDİS
İSTANBUL-2 17 ŞULE ÖZARSLAN BANKACI
İSTANBUL-2 18 SALTUK BUĞRA SARI AVUKAT
İSTANBUL-2 19 BUĞRAHAN DAĞLI İNTÖRN DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL-2 20 KEMAL AKTAŞ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 21 LEVENT ASLAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
İSTANBUL-2 22 ADEM ŞİMŞEK EMEKLİ
İSTANBUL-2 23 SEDAT CEBECİ SERBEST
İSTANBUL-2 24 YİĞİT CAN TALAYMAN İŞLETMECİ
İSTANBUL-2 25 BURAK YALÇINYİĞİT ÖĞRETMEN
İSTANBUL-2 26 CEVAT KÜÇÜKLÜ SERBEST
İSTANBUL-2 27 SAADET DOĞAÇ EMEKLİ
İSTANBUL-3 1 VECDET ÖZ TIP DOKTORU
İSTANBUL-3 2 YAKUP KAPTAN İŞ İNSANI
İSTANBUL-3 3 UĞUR BATUR MİMAR
İSTANBUL-3 4 FERUH ÖZKAN İŞ İNSANI
İSTANBUL-3 5 SEDAT TİMUR PİLOT
İSTANBUL-3 6 KADRİYE KUNDURACI YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 7 MURAT EMRE YARDİBİ VETERİNER HEKİM
İSTANBUL-3 8 ZEHRA ÇATALBAŞ EKONOMİST
İSTANBUL-3 9 HASAN ÖZUZUN YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 10 KEMAL NOYANLI EMEKLİ SUBAY
İSTANBUL-3 11 ŞEVKİ ÖZEN SERBEST MUHASEBECİ
İSTANBUL-3 12 ATİLLA YILDIRIM MÜHENDİS
İSTANBUL-3 13 YUSUF SAVAŞ FIRAT E-TİCARET YÖNETİCİSİ
İSTANBUL-3 14 EREN GÖK SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ
İSTANBUL-3 15 UĞUR IŞIK MAKİNE TEKNİSYENİ
İSTANBUL-3 16 ASENA GÜBÜL TV PLANLAMA UZMANI
İSTANBUL-3 17 ERHAN AVCI İŞLETME
İSTANBUL-3 18 HATİCE BARBAROS KARADAĞ REKLAMCI
İSTANBUL-3 19 MUHAMMET KILIÇ ARSLAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 20 ŞEVVAL ERDEL LABORANT
İSTANBUL-3 21 MEHMET ONAT ALBAYRAK YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 22 CHASAN CHASAN SATIŞ PERSONELİ
İSTANBUL-3 23 SADIK KIRMAN PİLOT
İSTANBUL-3 24 ENDER İSMAİL BOZANOĞLU EKONOMİST
İSTANBUL-3 25 UĞUR TÜRKYILMAZ SERBEST
İSTANBUL-3 26 AHMET ÇETİN KOZMETİK ÜRETİCİSİ
İSTANBUL-3 27 HANİFE ERHAN SATRANÇ ANTRENÖRÜ
İSTANBUL-3 28 CAN BATUR YILDIRIM İŞLETMECİ
İSTANBUL-3 29 ALTAY ACAR SERBEST
İSTANBUL-3 30 TAHİR GÜRSOY DIŞ TİCARET
İSTANBUL-3 31 ERHAN AVCI İŞLETME
İSTANBUL-3 32 UFKUM ZEYLAN ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 33 OSMAN ÇETİNKAYA TESİSATÇI
İSTANBUL-3 34 FATİH KAYA AVUKAT
İSTANBUL-3 35 NURCAN ALPTEKİN SERBEST
İSTANBUL-3 36 MUHAMMET ENES CENGİZ AVUKAT
İZMİR-1 1 FİKRET BAYIR EMEKLİ SUBAY VE AKADEMİSYEN
İZMİR-1 2 ADNAN SELVİ AVUKAT
İZMİR-1 3 NECATİ ANIL SENCER MÜHENDİS
İZMİR-1 4 MURAT ATAR REKLAMCI
İZMİR-1 5 HATİCE KIRKIZ MUHASEBE
İZMİR-1 6 EGE TUNCA AVUKAT
İZMİR-1 7 BATUHAN BARUT MÜHENDİS
İZMİR-1 8 CEREN ATAY EV HANIMI
İZMİR-1 9 DİLEK KÖKTAŞ GÜNDOĞDU MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-1 10 YİĞİT CAN ÜNSAL ELEKTRİK TEKNİSYENİ
İZMİR-1 11 OSMAN BİNİCİ ESNAF
İZMİR-1 12 BAYRAM BİÇİCİ SANAYİCİ
İZMİR-1 13 GÜRHAN GÜRLEROĞLU OTOMOTİVCİ
İZMİR-1 14 ERHAN TANYERİ
İZMİR-2 1 MEHMET KAMİL ERGENEKON AVUKAT
İZMİR-2 2 ZELİHA GÜREL AKADEMİSYEN
İZMİR-2 3 UMUT ÖZYURT MÜHENDİS
İZMİR-2 4 DURMUŞ AYDINLIKOL EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
İZMİR-2 5 HALİS CENK DOLU
İZMİR-2 6 AHMET ALPER KOBAL AVUKAT
İZMİR-2 7 ÇAĞRI ALTINIŞIK AVUKAT
İZMİR-2 8 SERPİL YAKAN ÖĞRETMEN
İZMİR-2 9 ZEKİ ÖNAL EMEKLİ POLİS MEMURU
İZMİR-2 10 SAADET DENİZAY ÇAKRAK YÖNETİCİ
İZMİR-2 11 YAĞIZ METİN MİMAR
İZMİR-2 12 ALPARSLAN TURAN ÖĞRENCİ
İZMİR-2 13 ÖZGÜL GÜLDİKEN İŞ İNSANI
İZMİR-2 14 TURHAN GÜRAKSIN EMEKLİ
KARS 1
KARS 2
KARS 3
KASTAMONU 1 ÖZCAN BÜYÜKŞEN ÖĞRETMEN
KASTAMONU 2 ASLIHAN KOCA ECZACI
KASTAMONU 3 ARİF EMRE SÜRÜCÜ AVUKAT
KAYSERİ 1 SERAP ALTUNTAŞ AVUKAT
KAYSERİ 2 ŞEVKET MURAT APAYDIN TIP DOKTORU
KAYSERİ 3 İSMAİL TANRIÖVEN AVUKAT
KAYSERİ 4 AHMET EROL İNŞAAT MÜHENDİSİ
KAYSERİ 5 ABİDİN SAĞDIÇ MATBAĞACI
KAYSERİ 6 FATMA METİN ÇİFTÇİ
KAYSERİ 7 CAN GÜMÜŞ LOJİSTİK
KAYSERİ 8 FEDAKAR SONYÜREK EMEKLİ
KAYSERİ 9 AHMET YİĞİT ÖĞRENCİ
KAYSERİ 10 MEHMET FURKAN BOYA ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ 1 YAVUZ SELİM ULUBAŞ TÜCCAR
KIRKLARELİ 2 KAAN OKUMUŞ ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ 3 MERT ŞAHİN ÜSTÜN
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA KILIÇ EMEKLİ AKADEMİSYEN
KIRŞEHİR 2 TAYFUN SAATÇİ EMEKLİ
KOCAELİ 1 ZEKAİ KAHYAOĞLU EMEKLİ
KOCAELİ 2 ONUR CAN GÜL MÜHENDİS
KOCAELİ 3 GÜVEN ÇELİK GİRİŞİMCİ
KOCAELİ 4 ALPER GÜLEBAŞ TURİZMCİ
KOCAELİ 5 ALİ YURTTAN ELEKTRİKÇİ
KOCAELİ 6 ÇAĞRI ANDAÇ MAKİNE TEKNİKERİ
KOCAELİ 7 ERAY SALİH EREN SERBEST
KOCAELİ 8 ALAATTİN KÜRŞAT DEREBAŞ ÖĞRENCİ
KOCAELİ 9 UFUKHAN ASLAN ÖĞRENCİ
KOCAELİ 10 EMİN KAHRAMAN YAŞAR ÖĞRENCİ
KOCAELİ 11 RECEP MERT ÖĞRENCİ
KOCAELİ 12 TURAN SÖNMEZ
KOCAELİ 13 İSHAK AHMEDOĞLU GÜVENLİK
KOCAELİ 14 MUHLİS SELMAN YAZGAN ÖĞRENCİ
KONYA 1 MEHMET ALAGÖZ AKADEMİSYEN
KONYA 2 MEHMET ŞEN İŞ İNSANI
KONYA 3 ÖMER FARUK ERDOĞAN AVUKAT
KONYA 4 SONGÜL ÇETİN SOSYAL HİZMET UZMANI
KONYA 5 HAKAN DÜLGER MİMAR
KONYA 6 REMZİ ARI İŞÇİ
KONYA 7 İSMAİL ÖZAVCI ÖĞRENCİ
KONYA 8 ADEM AK İŞ İNSANI
KONYA 9 KÜBRA KOÇAK EMEKLİ
KONYA 10 AHMET YETKİN ÖĞRENCİ
KONYA 11 MEHMET TURAN GENÇ ÖĞRENCİ
KONYA 12 İSA GÜNAL VETERİNER
KONYA 13 MİRAÇ MUSA AKAY ÖĞRENCİ
KONYA 14 ŞAHİN GÜNKAYA İŞ İNSANI
KONYA 15 ÜMİT CAN DEMİRCİ ÖĞRENCİ
KÜTAHYA 1 ŞİNASİ ATAY MAKİNE MÜHENDİSİ
KÜTAHYA 2 AHMET UFUK TÜRKİŞ AVUKAT
KÜTAHYA 3 ALİ CAN DAYLAN ÖZEL GÜVENLİK
KÜTAHYA 4 HAMDİ UĞUR BEŞE BANKACI
KÜTAHYA 5 BURAK ORKUN ARAT DIŞ TİCARET
MALATYA 1 TURGUT ŞAHİN ESNAF
MALATYA 2 GAMZE YILDIRIM İDARİ İŞLER
MALATYA 3 ESEN ÇEKMEGELİ GIDA MÜHENDİSİ
MALATYA 4 ALTAY KORHAN AKÇİL İNŞAAT MÜHENDİSİ
MALATYA 5 ŞAHİN YILDIRIM MUHASEBECİ
MALATYA 6 NESİM AYAZ ELEKTRİKÇİ
MANİSA 1 MEVLÜT ÖZER ÇİFTÇİ
MANİSA 2 MEHMET ANIL KORKMAZ KAMU İŞÇİSİ
MANİSA 3 ENDER SOLHAN ESNAF
MANİSA 4 HAKAN AKSÜT EMEKLİ JANDARMA
MANİSA 5 ALPEREN TERZİOĞLU İŞLETME
MANİSA 6 DOĞUKAN DÖNMEZ GAYRİMENKUL DANIŞMANI
MANİSA 7 SELÇUK ŞENSÖZ MUHASEBE
MANİSA 8 KADİRHAN ÖZTİNOĞLU TOPTANCI
MANİSA 9 OSMAN KILIÇ TIBBİ SATIŞ TEMSİLCİSİ
MANİSA 10 HAMİT SERDAR MERMUT MÜHENDİS
KAHRAMANMARAŞ 1 ALPARSLAN KENGER MUHASEBECİ
KAHRAMANMARAŞ 2 UFUK DOĞAN AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 3 OSMAN DOĞAN BASTIRMACI RADYOCU
KAHRAMANMARAŞ 4 KAMBER HARMANKAYA AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 5 SELVİ ÖZTÜRK ÖĞRETMEN
KAHRAMANMARAŞ 6 HÜSEYİN ÇOLAK GAYRİMENKUL DANIŞMANI
KAHRAMANMARAŞ 7 YUNUS EMRE KURT SERBEST
KAHRAMANMARAŞ 8 YÜKSEL BAĞCIOĞLU ESNAF
MARDİN 1 FATİH KAYA LOJİSTİK
MARDİN 2 HALİL GÜNDOĞDU
MARDİN 3 MURAT ORAL
MARDİN 4 TANER GÜNDOĞDU SERBEST
MARDİN 5 GÖKHAN GÜNDOĞDU ESNAF
MARDİN 6 HULUSİ ALKAYA
MUĞLA 1 ÜNAL YİĞİT MÜHENDİS
MUĞLA 2 ÖNDER AKSOY TURİZM
MUĞLA 3 AYBİKE ECE TAŞOVA SOSYOLOG
MUĞLA 4 CEM AYBER ESNAF
MUĞLA 5 MEHMET ÖZDEMİR EMEKLİ
MUĞLA 6 MÜJGAN DİKMEN TURİZM
MUĞLA 7 OĞUZHAN ORDUKAN ÖĞRENCİ
MUŞ 1
MUŞ 2
MUŞ 3
NEVŞEHİR 1 BURAK AŞIKOĞLU İŞLETMECİ
NEVŞEHİR 2 MENDERES BAYRAM EMEKLİ ASKER
NEVŞEHİR 3 CEREN GÜRKAN ÖĞRETMEN
NİĞDE 1 MUSTAFA CEYLAN FİNANS UZMANI
NİĞDE 2 AZİZ DOĞAN EMEKLİ
NİĞDE 3 KÜRŞAT AKKAYA ÖĞRETMEN
ORDU 1 YENER TURHAN GAZETECİ-ESNAF
ORDU 2 HÜSEYİN YALÇINTAŞ TİCARET
ORDU 3 İBRAHİM YANIK
ORDU 4 ÖZNUR GENÇ ERDEN AVUKAT
ORDU 5 LEVENT ŞABAN BAŞKAYA MÜZİSYEN
ORDU 6 MEHMET KAHRAMAN TEKSTİL
RİZE 1 DAVUT YAZICI İŞ İNSANI
RİZE 2 GÖKHAN AKYILDIZ ELEKTRONİK TEKNİKERİ
RİZE 3 YUSUF SARI BİLGİSAYAR BİLİŞİM
SAKARYA 1 CİHAN KOLİP UZMAN DOKTOR
SAKARYA 2 SALİH SUPHİ GÜNEY İŞLETMECİ
SAKARYA 3 MUHAMMET CÜNEYT SARIMERT ORGANİZATÖR
SAKARYA 4 SERAP AKAR SİGORTACI
SAKARYA 5 EMEL ATIŞ ESNAF
SAKARYA 6 AYKUT AKMAN TEKNİKER
SAKARYA 7 ÖMER YILMAZ TEKNİSYEN
SAKARYA 8 KEREM ÇİFTÇİ REKLAMCI
SAMSUN 1 YAŞAR KARAHAN MİMAR
SAMSUN 2 HAKAN KESER EMEKLİ
SAMSUN 3 ÖDÜL SANAROĞLU BUYRUK İSTATİSTİKÇİ
SAMSUN 4 BOZKURT OĞUZ SINAR DOKTOR
SAMSUN 5 BURAK YAZICI İŞLETMECİ
SAMSUN 6 FİRDEVS EMİNE ÇAKIR EĞİTİMCİ
SAMSUN 7 HAYDAR AKSU EMEKLİ
SAMSUN 8 DURMUŞ FEVZİ AKSU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
SAMSUN 9
SİİRT 1
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP 1 İBRAHİM BAYRAK SATIŞ DANIŞMANI
SİNOP 2 FATİH ŞANLAN ESNAF
SİVAS 1 FATİH ÖZTÜRK GÖÇ UZMANI
SİVAS 2 ŞAHİN POLAT AVUKAT
SİVAS 3 ZİYA YALÇIN İŞLETMECİ
SİVAS 4 YUSUF KAYMAKÇI AŞÇI
SİVAS 5 UMUT ARSLAN YAZILIMCI
TEKİRDAĞ 1 FATİH ALTINTAŞ MÜHENDİS
TEKİRDAĞ 2 NAİM SÖYLEMEZOĞLU ANESTEZİ TEKNİKERİ
TEKİRDAĞ 3 BURAK YILMAZ MÜHENDİS
TEKİRDAĞ 4 İPEK GÖKÇEBEL DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
TEKİRDAĞ 5 TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA LOJİSTİK
TEKİRDAĞ 6 TİMUÇİN GÜVEN VETERİNER TEKNİKERİ
TEKİRDAĞ 7 GÜREL EVİRGEN EMEKLİ
TEKİRDAĞ 8 TAYFUN EKER GENEL CERRAH
TOKAT 1 ALPTÜRK KAYA AVUKAT
TOKAT 2 SEMİH KURULAY MUHABİR
TOKAT 3 SİNAN SEVER EMEKLİ
TOKAT 4 ADALET SEVER ESNAF
TOKAT 5 SÜLEYMAN GÜNEŞ İŞLETMECİ
TRABZON 1 BUĞRA ÇETİNKAYA AVUKAT
TRABZON 2 HAVVA LAKUTOĞLU GAZETECİ
TRABZON 3 ATAHAN TELLİOĞLU TÜCCAR
TRABZON 4 TAHA EREN EYÜPOĞLU ÖĞRENCİ
TRABZON 5 BİLAL MALKOÇ YAZILIM
TRABZON 6 EMİN YAŞAR ÇİFTÇİ
TUNCELİ 1
ŞANLIURFA 1 ENDER İSMAİL BOZANOĞLU EKONOMİST
ŞANLIURFA 2 MEHMET YUSUF KOŞAR BÖLGE MÜDÜRÜ
ŞANLIURFA 3 CEMİLE YILDIZ KEKLİK ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 4 ROKSAN YALÇIN ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 5 MEHMET KAYA ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 6 ÖMER ERBİL TURİZMCİ
ŞANLIURFA 7 İBRAHİM NİMETOĞLU HEMŞİRE
ŞANLIURFA 8 MUHAMMET EMİN NAHYA ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 9 HALİL İSLAMTÜRK TAŞERON
ŞANLIURFA 10 NAZLICAN BAĞIŞ ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 11 ADEM AĞIRTAŞ SERBEST
ŞANLIURFA 12 MURAT BULUT ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 13 ALİ ÇALIŞKAN
ŞANLIURFA 14
UŞAK 1 MERİÇ UZUNOĞLU ÇİFTÇİ
UŞAK 2 MELTEM AYDOĞAN DIŞ TİCARET
UŞAK 3 EREN KAHYA ÖĞRENCİ
VAN 1 FUFAT YAVRUTÜRK TİCARET
VAN 2 FATMA MELİKE KARAASLAN YILMAZ AVUKAT
VAN 3 CEVRİYE YAVUZ GAZETECİ
VAN 4 MEHMET EMİN ÖZBEY İLETİŞİM DANIŞMANI
VAN 5 MERT OSMAN SÜRMEN SERBEST
VAN 6 BÜNYAMİN TURNA ÖĞRENCİ
VAN 7 UTKU TUNAHAN NASIRLIOĞLU MUHASEBE
VAN 8 MEHMET OĞUZ TURAN ÖĞRENCİ
YOZGAT 1 MEHMET HAYRİ CÜNEYDİ MÜHENDİS
YOZGAT 2 ZELİHA ÇEVİK ÖĞRETMEN
YOZGAT 3 CAFER YURDAKURBAN TOPTANCI
YOZGAT 4 TUĞRUL ŞİMŞEK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ZONGULDAK 1 OĞUZHAN TURHAN İŞ İNSANI
ZONGULDAK 2 RAMAZAN AYDIN MADENCİ
ZONGULDAK 3 NAZMİYE DOĞANGAÇ EV HANIMI
ZONGULDAK 4 SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN ÖĞRENCİ
ZONGULDAK 5 MEHMET ALİ KÖYMEN E-TİCARET
AKSARAY 1 CENGİZ ÖNGÜN EMEKLİ
AKSARAY 2 MUSTAFA CEM POYRAZ DIŞ TİCARET
AKSARAY 3 RAŞİT ÇAĞLAK MOBİLYACI
AKSARAY 4 ERDAL KIRLI ÖĞRENCİ
BAYBURT 1 AYCAN ŞAP MÜDÜR
KARAMAN 1 SÜLEYMAN CİVCİK İŞLETMECİ
KARAMAN 2 YAKUP GÜRSEL GİRGİNER ECZACI
KARAMAN 3 SANİYE ÖZ EV HANIMI
KIRIKKALE 1 TUĞBA DEMİRBAĞ MAKİNE MÜHENDİSİ
KIRIKKALE 2 MUHAMMED YASİR AKSU TIP DOKTORU
KIRIKKALE 3 YASEMİN POLATLI ESNAF
BATMAN 1
BATMAN 2
BATMAN 3
BATMAN 4
BATMAN 5
ŞIRNAK 1 MAHMUT TATAR İŞ İNSANI
ŞIRNAK 2 ABDÜLCEBBAR UÇAR İŞ İNSANI
ŞIRNAK 3 SUAT BİNZET ESNAF
ŞIRNAK 4 BEYCAN TANRIĞAN ESNAF
BARTIN 1 CAFER TÜRKMEN OTO GALERİCİ
BARTIN 2 BERAT ÖZTEKİN ESNAF
ARDAHAN 1 ERDİ CAN ÇELİK STİLİST
ARDAHAN 2 TUNA YEDİEL ELEKTİRİK-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ
IĞDIR 1
IĞDIR 2
YALOVA 1 ERSİN DOĞAN MÜTEAHHİT
YALOVA 2 HAKAN TAMER SOYGÜL SERBEST MESLEK
YALOVA 3 İLKİM GÖKŞİN GAYRİMENKUL DANIŞMANI
KARABÜK 1 İLHAN ALPBOĞA GAZETECİ
KARABÜK 2 MUHAMMET CEM YAVUZ AVUKAT
KARABÜK 3 YASEMİN ODABAŞI SERBEST MESLEK
KİLİS 1 YUSUF CAN ÇEZİK
KİLİS 2 İSMAİL CEM ERYILMAZ GAYRİMENKUL DANIŞMANI
OSMANİYE 1 OKTAY AYDOĞDU MÜHENDİS
OSMANİYE 2 ALPEREN ENES BİNBOĞA ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
OSMANİYE 3 AYŞE ÇAKAR SERBEST
OSMANİYE 4 FAHRİCAN AVCI ACİL TIP TEKNİSYENİ
DÜZCE 1 ALİM OZAN EMEKLİ
DÜZCE 2 HÜLYA EROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ
DÜZCE 3 KERİM TOKMAK ÖĞRENCİ