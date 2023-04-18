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Eray Ertürk, Burdur Birinci Sıra Milletvekili Adayı Oldu

Eray Ertürk, Zafer Partisi Burdur birinci sıra milletvekili adayı oldu.

Eray Ertürk, Burdur Birinci Sıra Milletvekili Adayı Oldu

Eray Ertürk, Burdur Birinci Sıra Milletvekili Adayı Oldu

Eray Ertürk, Zafer Partisi Burdur birinci sıra milletvekili adayı oldu.

18 Nisan 2023 Salı 01:42

Zafer Partisi’nin YSK’ya sunduğu milletvekili adaylık listesinin birinci sıra isimleri belli oldu.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partiler milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Bu partilerden biride Zafer Partisi oldu.

Zafer Partisi’nin güçlü isimlerinden Eray Ertürk, Burdur’da birinci sıradan Milletvekili adayı gösterişdi.

ZAFER PARTİSİ ADAY LİSTESİ

SIRA NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI MESLEĞİ

ADANA 1 ABDURRAHMAN BİLİR SERBEST

ADANA 2 ADEM OCAK EMEKLİ

ADANA 3 ÖMER FARUK CERİT EMEKLİ – GÜVENLİK MÜDÜRÜ

ADANA 4 ŞEREF BYORGANCI İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

ADANA 5 İSMAİL HAKKI ERDOĞMUŞ ZİRAAT MÜHENDİSİ

ADANA 6 HAKAN KUŞÇU FİRMA SAHİBİ-EMEKLİ

ADANA 7 FATMA YAĞMUR ŞAHBAZ İŞLETMECİ

ADANA 8 ABDULLAH ÇİFÇİ MAKİNE TEKNİKERİ

ADANA 9 ERCAN AFŞAR İNŞAAT MÜHENDİSİ

ADANA 10 EMRE GÜLER ÖĞRENCİ

ADANA 11 ABDULLAH TANRIKULU SERBEST

ADANA 12 YARKIN KOÇAR DOKTORANT

ADANA 13 GÖKHAN SARIKAYA ARICILIK TEKNİKERİ

ADANA 14 AHMET GÜNGÖR OTOMOTİV

ADANA 15 TALHA NURİ YILMAZ ÖĞRENCİ

ADIYAMAN 1 EROL OK SERBEST

ADIYAMAN 2 ATAY AKKUŞ ÇİFTÇİ

ADIYAMAN 3 AYŞEGÜL ASLAN ÖĞRENCİ

ADIYAMAN 4 DERYA BAYRAM SERBEST

ADIYAMAN 5 ESENGÜL OK KUAFÖR

AFYONKARAHİSAR 1 ELİF KASAP ÖZTÜRK SATIŞ YÖNETİCİSİ

AFYONKARAHİSAR 2 ÖZER KAVAK PROJE YÖNETİCİSİ

AFYONKARAHİSAR 3 HASAN KAPLAN TARİHÇİ

AFYONKARAHİSAR 4 İBRAHİM SAMED SEVİM TARİHÇİ

AFYONKARAHİSAR 5 EMİR İNER ÖĞRENCİ

AFYONKARAHİSAR 6 AHMET CENK SARIKOÇ ÖĞRENCİ

AĞRI 1

AĞRI 2

AĞRI 3

AĞRI 4

AMASYA 1 MELİH KAHVECİOĞLU ESNAF

AMASYA 2 SERKAN KUŞÇU METELOJİ VE ÖALZEME MÜHENDİSİ

AMASYA 3 MURAT KÖSE TASARIMCI

ANKARA-1 1 MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU TIP DOKTORU

ANKARA-1 2 ASLAN YAMAN AKADEMİSYEN

ANKARA-1 3 SEMİH DİKKATLİ PSİKİYATRİST

ANKARA-1 4 ESMAÜL HÜSNA ASLAN MİMAR

ANKARA-1 5 İSMAİL ÖZGÜR BERKMAN EMEKLİ

ANKARA-1 6 ÇINAR COŞKUNSERÇE GAZETECİ

ANKARA-1 7 AYKUT AZGUR İKTİSATÇI

ANKARA-1 8 MUSTAFA ŞÜKRÜOĞLU EMEKLİ

ANKARA-1 9 GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR AVUKAT

ANKARA-1 10 ADNAN GİRAY ERGÜL BİLİRKİŞİ

ANKARA-1 11 REMZİYE YAVUZ TERZİ

ANKARA-1 12 FATMA AHSEN GÜVEN AVUKAT

ANKARA-1 13 EYÜP GÜLER MÜHENDİS

ANKARA-2 1 SEYİT YÜCEL BÜROKRAT

ANKARA-2 2 HAYATİ BİCE TIP DOKTORU

ANKARA-2 3 VEDAT ŞAHANER EMEKLİ SUBAY

ANKARA-2 4 MEHMET GÜVEN EMEKLİ HAKİM

ANKARA-2 5 KENAN KERMEN SERBEST

ANKARA-2 6 EROL KAPLAN İŞ İNSANI

ANKARA-2 7 ZEYNEP GÖKSU GENEL BAŞKAN

ANKARA-2 8 BURAK DEMİRHAN İŞ İNSANI

ANKARA-2 9 TEVFİK ALPER YORGA İÇ MİMAR

ANKARA-2 10 ŞEREF UYLAŞ SERBEST

ANKARA-2 11 LÜTFÜ ŞAHSUVAROĞLU ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

ANKARA-3 1 KOÇAK TÜKENMEZ EMEKLİ

ANKARA-3 2 HÜSEYİN SOLAK VETERİNER

ANKARA-3 3 MUSTAFA DEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ

ANKARA-3 4 LATİFE MELTEM SAVAŞ YASANKALE EMEKLİ

ANKARA-3 5 SERDAR ÖZVERİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ

ANKARA-3 6 BETÜL YENİÇERİ AKADEMİSYEN

ANKARA-3 7 KEREM YÜRÜMEZ ÖĞRENCİ

ANKARA-3 8 EREN NAHYA ÖĞRENCİ

ANKARA-3 9 ŞEYMANUR AKLAN ÖĞRENCİ

ANKARA-3 10 EREN KAPLAN MÜTEAHHİT

ANKARA-3 11 SÜLEYMAN SELİM KISIRKAYA MAKİNE TEKNİKERİ

ANKARA-3 12 AYŞE ÇETİNKAYA EV HANIMI

ANTALYA 1 KEMAL KARABAĞ AKADEMİSYEN

ANTALYA 2 YAŞAR KÖKÇE ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANTALYA 3 VOLKAN YURTMAN UZMAN DOKTOR

ANTALYA 4 VOLKAN ÇALIŞKAN TURİZM/FİNANS

ANTALYA 5 TUBA EVLİYAOĞLU SERBEST

ANTALYA 6 YUSUF İŞLER AVUKAT

ANTALYA 7 EMRAH KURHAN İŞ İNSANI

ANTALYA 8 ORKUN KUTALMIŞ FİLİZ PROJE ASİSTANI

ANTALYA 9 MUSTAFA CEYLAN BANKACI

ANTALYA 10 VAHİT TECEL EMEKLİ ASTSUBAY

ANTALYA 11 KEREM DİDİNÇ MALİ MÜŞAVİR

ANTALYA 12 BEHÇET DONDURAN EMEKLİ EMNİYET AMİRİ

ANTALYA 13 SEFA İŞLEK ÖĞRENCİ

ANTALYA 14 SERDAR ALP ÖZTÜRK İŞ İNSANI

ANTALYA 15 NAZMİ ACAN EĞİTİMCİ

ANTALYA 16 MELİHA YURTMAN EMEKLİ

ANTALYA 17 ALİ SONGÜL SOSYAL HİZMET UZMANI

ARTVİN 1 MUHAMMET KÜÇÜK

ARTVİN 2 BAHAR KÜÇÜK

AYDIN 1 SERAY ÜNBAY AVUKAT

AYDIN 2 MUSTAFA BAYRAKTAR EĞİTİMCİ

AYDIN 3 KEMAL KAYHAN MÜHENDİS

AYDIN 4 ECEM SÖYLETEN AKGÜN AVUKAT

AYDIN 5 HÜSEYİN ÖZKAN EMEKLİ

AYDIN 6 İBRAHİM ÖZDEMİR ÖĞRENCİ

AYDIN 7 TAYSUN SERİN ÖĞRENCİ

AYDIN 8 FATİH YETKİN ŞÖFÖR

BALIKESİR 1 SUAT AYDIN ENSAF

BALIKESİR 2 ÖZLEM BOZKAYA İŞLETMECİ

BALIKESİR 3 NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN BANKACI

BALIKESİR 4 HASAN GÜNGÖR EMEKLİ ÖĞRETMEN

BALIKESİR 5 ZEYNEP ERDEMLİ ÜNSAL SOSYOLOG

BALIKESİR 6 ÇİLEM GÖKDEMİR LABORANT

BALIKESİR 7 BARIŞ GAGİT AŞÇI

BALIKESİR 8 MUSTAFA YILMAZ YAZAR

BALIKESİR 9 HAYDAR ALPCAN DİKİLİ CAST DİREKTÖRÜ

BİLECİK 1 KEMAL BİGE TERCÜMAN

BİLECİK 2 ONUR DOĞRU ÜNİVERSİTE

BİNGÖL 1

BİNGÖL 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 1

BİTLİS 2

BİTLİS 3

BOLU 1 METİN KARAKAŞ MÜHENDİS

BOLU 2 CAN GÜLER AVUKAT

BOLU 3 YAVUZ KÜTÜK SERBEST

BURDUR 1 ERAY ERTÜRK MÜHENDİS

BURDUR 2 MEHMET SERGEN OKÇULAR İŞLETMECİ

BURDUR 3 MÜCAHİT ENES ŞEN SERBEST

BURSA-1 1 BAYRAM KAZANCI MÜHENDİS

BURSA-1 2 MEHMET OKAN ÖZDEMİR TIP DOKTORU

BURSA-1 3 ERTUĞRUL KARA EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

BURSA-1 4 BEHLÜL ERKİN SANAYİCİ

BURSA-1 5 AHMET SEVİNÇ GAZETECİ

BURSA-1 6 ŞÖHRET FUNDA ŞİMŞEK KİMYAGER

BURSA-1 7 AHMET BAYER DENİZCİ

BURSA-1 8 ZEYNEP BATMAZ EV HANIMI

BURSA-1 9 UĞUR EMİRHAN AYÇİÇEK SİYASET BİLİMCİ

BURSA-1 10 HALİL İBRAHİM YAŞAR OTOMOTİV

BURSA-2 1 CEZMİ POLAT EMEKLİ

BURSA-2 2 MAHMUT KARA ESNAF

BURSA-2 3 ÖZER DOĞRU YÖNETİCİ

BURSA-2 4 EMRAH YAŞAR MALİ MÜŞAVİR

BURSA-2 5 SEVİNÇ MUHAMMED AVUKAT

BURSA-2 6 TAMER GÜYEN EMEKLİ

BURSA-2 7 SEYFEDDİN BUNTÜRK TARİH DOKTORU

BURSA-2 8 MERYEM CAN MUHASEBE

BURSA-2 9 ALİ NUR ARABULAN EMEKLİ

BURSA-2 10 FERİHA YAMAN SERBEST

ÇANAKKALE 1 HASAN DEMİR ÖĞRETMEN

ÇANAKKALE 2 YASİN ÇEVİK DEVLET MEMURU

ÇANAKKALE 3 DEMET YENER ÖĞRETMEN

ÇANAKKALE 4 MEHMET TAŞKIN MÜHENDİS

ÇANKIRI 1 TURGUT ÖZKAN İŞ İNSANI

ÇANKIRI 2 OSMAN ÇALIŞKAN MÜHENDİS

ÇORUM 1 PAŞA BÜYÜKKAYAER AVUKAT

ÇORUM 2 İLHAN ÇATAL EMEKLİ SUBAY

ÇORUM 3 SAİM BALCI MÜHENDİS

ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ ECEVİT ELEKTRİK TEKNİSYENİ

DENİZLİ 1 NEŞET DOĞAN TSK EMEKLİSİ

DENİZLİ 2 HAZAN KIRATİK HEMŞİRE

DENİZLİ 3 FURKAN TOKMAKÇIOĞLU E-TİCARET

DENİZLİ 4 HASAN HÜSEYİN HALASTAR AVUKAT

DENİZLİ 5 OSMAN TERCAN EMLAKÇI

DENİZLİ 6 MESUT DİNÇ İNŞAAT USTASI

DENİZLİ 7 SERHAT ÖNAL MÜHENDİS

DİYARBAKIR 1 HASAN BOZDOĞAN

DİYARBAKIR 2 MEHMET TATAR GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

DİYARBAKIR 3 MEHMET EMİN ÖKTEN ESNAF

DİYARBAKIR 4 HAKAN TATAR ESNAF

DİYARBAKIR 5 DÖNAY ÇAĞDAŞ SERBEST

DİYARBAKIR 6 ŞEYMA TATAR EV HANIMI

DİYARBAKIR 7 COŞKUN KAHVECİ EKONOMİST

DİYARBAKIR 8 ALTAY ACAR SERBEST

DİYARBAKIR 9 HASAN SUPHİ ÜNÜR ÖĞRENCİ

DİYARBAKIR 10 ŞAFAK ALP SERTTAŞ ÖĞRENCİ

DİYARBAKIR 11 İSHAK AHMEDOĞLU GÜVENLİK

DİYARBAKIR 12 MUHLİS SELMAN YAZGAN ÖĞRENCİ

EDİRNE 1 ÜLFİYE ŞENDAL İŞ İNSANI

EDİRNE 2 ŞENOL ORUÇOĞLU FİNANS SORUMLUSU

EDİRNE 3 YURDAL ERMİŞ ESNAF

EDİRNE 4 İSMAİL ŞEN BİLGİ İŞLEM UZMANI

ELAZIĞ 1 MUHAMMED ONUR OMRAK İŞLETMECİ

ELAZIĞ 2 SERAP ÖZDEMİR ECZACI

ELAZIĞ 3 UMAY TATAR MEDİKAL EGZERSİZ UZMANI

ELAZIĞ 4 FURKAN SARIOĞLU SERBEST

ELAZIĞ 5 MEHMET ÇETİNKAYA AVUKAT

ERZİNCAN 1 CENGİZ TÜRK EKONOMİST

ERZİNCAN 2 SEFA POLAT İŞÇİ

ERZURUM 1 FATİH AYGÜN ECZACI

ERZURUM 2 ABDULHAMİT UZUN İŞ İNSANI

ERZURUM 3 TUBA UYSAL EKONOMİST

ERZURUM 4 YAKUP KAYA İŞ İNSANI

ERZURUM 5 MUSTAFA DÖNMEZ ESNAF

ERZURUM 6 EKREM BUDAK OYUNCU

ESKİŞEHİR 1 ERDİNÇ ÖRENCİK İŞ İNSANI

ESKİŞEHİR 2 SADİ UYAR EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

ESKİŞEHİR 3 BAHTİYAR YÜRÜK DANIŞMAN

ESKİŞEHİR 4 ECE OĞUZ ÖĞRENCİ

ESKİŞEHİR 5 ŞENOL UZTİMÜR GARSON

ESKİŞEHİR 6 MURAT İÇELİ SERBEST MESLEK

GAZİANTEP 1 ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİSYEN

GAZİANTEP 2 MEHMET PAMUK TÜCCAR

GAZİANTEP 3 ALP KAYA AVUKAT

GAZİANTEP 4 ALAİTTİN ÇAKMAK TÜCCAR

GAZİANTEP 5 GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ AVUKAT

GAZİANTEP 6 ALEV AKDEMİR BEKEM ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

GAZİANTEP 7 ERMAN EBÇEM HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

GAZİANTEP 8 ERHAN SUCU GAYRİMENKUL UZMANI

GAZİANTEP 9 RABİA SEÇKİN EV HANIMI

GAZİANTEP 10 İBRAHİM AVCI SERBEST

GAZİANTEP 11 ÖMER BUĞRA BAKIR ÖĞRENCİ

GAZİANTEP 12 MURAT KARAKURT ORMAN İŞLERİ

GAZİANTEP 13 EROL TÜRK KUYUMCU

GAZİANTEP 14 METİN İNSAL

GİRESUN 1 SEZAİ UZAL FOTOĞRAFÇI

GİRESUN 2 ÇİĞDEM AKSU SERBEST

GİRESUN 3 ONUR ŞAHİN EMLAKÇI

GİRESUN 4 MURAT BAYRAK SERBEST

GÜMÜŞHANE 1 HACI ŞERİF CEYLAN ESNAF

GÜMÜŞHANE 2 BERKANT DOĞAN ÖĞRENCİ

HAKKARİ 1

HAKKARİ 2

HAKKARİ 3

HATAY 1 ERDAL SARIZEYBEK EMEKLİ

HATAY 2 SUPHİ YILDIZ ECZACI KALFASI

HATAY 3 SONER GÜNÖY SENDİKA BAŞKANI

HATAY 4 MİNEHAN AKÇAN MÜHENDİS

HATAY 5 HAKKI KANMAZ EMEKLİ

HATAY 6 AYHAN BEKLER MUHASEBECİ

HATAY 7 SÜLEYMAN SAVAŞIR OTEL YÖNETİCİSİ

HATAY 8 MEHMET FATİH HANOĞLU TÜRKOLOG

HATAY 9 FATİH ŞENGÜL EMEKLİ

HATAY 10 MEHMET GÖKHAN TÜRKMENOĞLU ANTROPOLOG

HATAY 11 AYTEN SEMERCİ MUHASEBECİ

ISPARTA 1 ORHAN ERDAL AVUKAT

ISPARTA 2 FARUK BAŞTAN MADEN MÜHENDİSİ

ISPARTA 3 HÜSEYİN YALÇIN ESNAF

ISPARTA 4 ÖMÜR EZGİ TAŞKAN ÖĞRENCİ

MERSİN 1 MURAT YILDIZ AVUKAT

MERSİN 2 KEMAL MERT AKADEMİSYEN

MERSİN 3 AHMET ALACA EMEKLİ

MERSİN 4 SALTUK BULUHÇAN ÖZAY AVUKAT

MERSİN 5 ZİYA BATIN ŞENER AVUKAT

MERSİN 6 HASAN DOYDU AVUKAT

MERSİN 7 KAZIM CİHAT KALKAN ÖĞRENCİ

MERSİN 8 MEHMET ÖZKANER İŞ İNSANI

MERSİN 9 BÜNYAMİN ÇELİK ÇİFTÇİ

MERSİN 10 SİNEM İNCEL İŞ İNSANI

MERSİN 11 EREN VESKE MALİ MÜŞAVİR

MERSİN 12 MUSTAFA NEVZAT TAŞDEMİR GAZETECİ

MERSİN 13 FAHRİ ŞEN İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 1 ALİ DİNÇER ÇOLAK İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 2 TUĞRUL KİHTİR TIP DOKTORU

İSTANBUL-1 3 FATİH ÇİNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ

İSTANBUL-1 4 JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL-1 5 DURSUN ATABEK SANAYİCİ

İSTANBUL-1 6 EMİR KOSİF İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 7 MUSTAFA KORAY YÜCEL KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

İSTANBUL-1 8 SİBEL ZEREN ARAŞTIRMACI TARİHÇİ

İSTANBUL-1 9 MEHMET AKİF CENKÇİ SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

İSTANBUL-1 10 ŞAHİN KAŞDAN MALİ HİZMETLER UZMANI

İSTANBUL-1 11 BURAK TOK JEOLOJİ MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 12 EMRE AKSOY AVUKAT – ARABULUCU

İSTANBUL-1 13 FAİK TUNÇ YALAV EMEKLİ BANKACI

İSTANBUL-1 14 TAYYİBE MERVE ÇAKAR İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 15 KADRİ ŞENOL SERVİS MÜDÜRÜ

İSTANBUL-1 16 DOĞAN HAKTAN MANAV TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

İSTANBUL-1 17 MUHAMMET ŞAMİL ÇALIŞKAN SATIŞ DANIŞMANI

İSTANBUL-1 18 BÜLENT GÜR TÜCCAR

İSTANBUL-1 19 BETÜL AZRA YAŞAR ÖĞRENCİ

İSTANBUL-1 20 OĞUZ KAĞAN ÇAKIROĞLU ÖĞRENCİ

İSTANBUL-1 21 HANİFE ERHAN SATRANÇ ANTRENÖRÜ

İSTANBUL-1 22 FATİH DÖNGELLİ SİGORTACI

İSTANBUL-1 23 ŞAHİN ÇALIK GAYRİMENKUL

İSTANBUL-1 24 OĞUZHAN DİNÇER SİSTEM MÜHGENDİSİ

İSTANBUL-1 25 HAKAN ÇELEN KUYUMCU

İSTANBUL-1 26 TAHİR GÜRSOY DIŞ TİCARET

İSTANBUL-1 27 KEMAL AKTAŞ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 28 TURGAY PAPAKÇI İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 29 BUĞRA ÇETİNKAYA AVUKAT

İSTANBUL-1 30 MUSTAFA GÜNDOĞDU SERBEST

İSTANBUL-1 31 OKTAY AKSAKAL ESNAF

İSTANBUL-1 32 ALİ DANİŞ ESNAF

İSTANBUL-1 33 ERKAN IŞIK KİMYASAL İMALATI

İSTANBUL-1 34 YILDIRAY ERASLAN PEYZAJ MİMARI

İSTANBUL-1 35 KERİM TOKMAK ÖĞRENCİ

İSTANBUL-2 1 MUSTAFA HAKAN AKŞİT İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 2 SEVDAGÜL TUNÇER AVUKAT

İSTANBUL-2 3 SEDAT CEZAYİRLİOĞLU EMEKLİ

İSTANBUL-2 4 NEZİH İLTER KARAMAN DANIŞMAN

İSTANBUL-2 5 TANSU KÜÇÜK TIP DOKTORU

İSTANBUL-2 6 MEVLÜT TEKDEMİR EMEKLİ ALBAY

İSTANBUL-2 7 İSMAİL LAYİÇ İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 8 MURAT ERDOĞAN BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

İSTANBUL-2 9 HAKAN KAYRANCI UÇAK MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 10 AHMET BURAK GÜLEÇ ÖĞRENCİ

İSTANBUL-2 11 MURAT ASLANOĞLU EMEKLİ

İSTANBUL-2 12 NEZİH ÖZER İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 13 ŞAHİN ÇALIK MUHASEBECİ

İSTANBUL-2 14 MEHMET AKİF EROL GAYRİMENKUL DANIŞMANI

İSTANBUL-2 15 ORHUN FATİH ERDAĞI AVUKAT

İSTANBUL-2 16 RIFAT TATAR MÜHENDİS

İSTANBUL-2 17 ŞULE ÖZARSLAN BANKACI

İSTANBUL-2 18 SALTUK BUĞRA SARI AVUKAT

İSTANBUL-2 19 BUĞRAHAN DAĞLI İNTÖRN DİŞ HEKİMİ

İSTANBUL-2 20 KEMAL AKTAŞ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 21 LEVENT ASLAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

İSTANBUL-2 22 ADEM ŞİMŞEK EMEKLİ

İSTANBUL-2 23 SEDAT CEBECİ SERBEST

İSTANBUL-2 24 YİĞİT CAN TALAYMAN İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 25 BURAK YALÇINYİĞİT ÖĞRETMEN

İSTANBUL-2 26 CEVAT KÜÇÜKLÜ SERBEST

İSTANBUL-2 27 SAADET DOĞAÇ EMEKLİ

İSTANBUL-3 1 VECDET ÖZ TIP DOKTORU

İSTANBUL-3 2 YAKUP KAPTAN İŞ İNSANI

İSTANBUL-3 3 UĞUR BATUR MİMAR

İSTANBUL-3 4 FERUH ÖZKAN İŞ İNSANI

İSTANBUL-3 5 SEDAT TİMUR PİLOT

İSTANBUL-3 6 KADRİYE KUNDURACI YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 7 MURAT EMRE YARDİBİ VETERİNER HEKİM

İSTANBUL-3 8 ZEHRA ÇATALBAŞ EKONOMİST

İSTANBUL-3 9 HASAN ÖZUZUN YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 10 KEMAL NOYANLI EMEKLİ SUBAY

İSTANBUL-3 11 ŞEVKİ ÖZEN SERBEST MUHASEBECİ

İSTANBUL-3 12 ATİLLA YILDIRIM MÜHENDİS

İSTANBUL-3 13 YUSUF SAVAŞ FIRAT E-TİCARET YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-3 14 EREN GÖK SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-3 15 UĞUR IŞIK MAKİNE TEKNİSYENİ

İSTANBUL-3 16 ASENA GÜBÜL TV PLANLAMA UZMANI

İSTANBUL-3 17 ERHAN AVCI İŞLETME

İSTANBUL-3 18 HATİCE BARBAROS KARADAĞ REKLAMCI

İSTANBUL-3 19 MUHAMMET KILIÇ ARSLAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

İSTANBUL-3 20 ŞEVVAL ERDEL LABORANT

İSTANBUL-3 21 MEHMET ONAT ALBAYRAK YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 22 CHASAN CHASAN SATIŞ PERSONELİ

İSTANBUL-3 23 SADIK KIRMAN PİLOT

İSTANBUL-3 24 ENDER İSMAİL BOZANOĞLU EKONOMİST

İSTANBUL-3 25 UĞUR TÜRKYILMAZ SERBEST

İSTANBUL-3 26 AHMET ÇETİN KOZMETİK ÜRETİCİSİ

İSTANBUL-3 27 HANİFE ERHAN SATRANÇ ANTRENÖRÜ

İSTANBUL-3 28 CAN BATUR YILDIRIM İŞLETMECİ

İSTANBUL-3 29 ALTAY ACAR SERBEST

İSTANBUL-3 30 TAHİR GÜRSOY DIŞ TİCARET

İSTANBUL-3 31 ERHAN AVCI İŞLETME

İSTANBUL-3 32 UFKUM ZEYLAN ÖĞRENCİ

İSTANBUL-3 33 OSMAN ÇETİNKAYA TESİSATÇI

İSTANBUL-3 34 FATİH KAYA AVUKAT

İSTANBUL-3 35 NURCAN ALPTEKİN SERBEST

İSTANBUL-3 36 MUHAMMET ENES CENGİZ AVUKAT

İZMİR-1 1 FİKRET BAYIR EMEKLİ SUBAY VE AKADEMİSYEN

İZMİR-1 2 ADNAN SELVİ AVUKAT

İZMİR-1 3 NECATİ ANIL SENCER MÜHENDİS

İZMİR-1 4 MURAT ATAR REKLAMCI

İZMİR-1 5 HATİCE KIRKIZ MUHASEBE

İZMİR-1 6 EGE TUNCA AVUKAT

İZMİR-1 7 BATUHAN BARUT MÜHENDİS

İZMİR-1 8 CEREN ATAY EV HANIMI

İZMİR-1 9 DİLEK KÖKTAŞ GÜNDOĞDU MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-1 10 YİĞİT CAN ÜNSAL ELEKTRİK TEKNİSYENİ

İZMİR-1 11 OSMAN BİNİCİ ESNAF

İZMİR-1 12 BAYRAM BİÇİCİ SANAYİCİ

İZMİR-1 13 GÜRHAN GÜRLEROĞLU OTOMOTİVCİ

İZMİR-1 14 ERHAN TANYERİ

İZMİR-2 1 MEHMET KAMİL ERGENEKON AVUKAT

İZMİR-2 2 ZELİHA GÜREL AKADEMİSYEN

İZMİR-2 3 UMUT ÖZYURT MÜHENDİS

İZMİR-2 4 DURMUŞ AYDINLIKOL EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

İZMİR-2 5 HALİS CENK DOLU

İZMİR-2 6 AHMET ALPER KOBAL AVUKAT

İZMİR-2 7 ÇAĞRI ALTINIŞIK AVUKAT

İZMİR-2 8 SERPİL YAKAN ÖĞRETMEN

İZMİR-2 9 ZEKİ ÖNAL EMEKLİ POLİS MEMURU

İZMİR-2 10 SAADET DENİZAY ÇAKRAK YÖNETİCİ

İZMİR-2 11 YAĞIZ METİN MİMAR

İZMİR-2 12 ALPARSLAN TURAN ÖĞRENCİ

İZMİR-2 13 ÖZGÜL GÜLDİKEN İŞ İNSANI

İZMİR-2 14 TURHAN GÜRAKSIN EMEKLİ

KARS 1

KARS 2

KARS 3

KASTAMONU 1 ÖZCAN BÜYÜKŞEN ÖĞRETMEN

KASTAMONU 2 ASLIHAN KOCA ECZACI

KASTAMONU 3 ARİF EMRE SÜRÜCÜ AVUKAT

KAYSERİ 1 SERAP ALTUNTAŞ AVUKAT

KAYSERİ 2 ŞEVKET MURAT APAYDIN TIP DOKTORU

KAYSERİ 3 İSMAİL TANRIÖVEN AVUKAT

KAYSERİ 4 AHMET EROL İNŞAAT MÜHENDİSİ

KAYSERİ 5 ABİDİN SAĞDIÇ MATBAĞACI

KAYSERİ 6 FATMA METİN ÇİFTÇİ

KAYSERİ 7 CAN GÜMÜŞ LOJİSTİK

KAYSERİ 8 FEDAKAR SONYÜREK EMEKLİ

KAYSERİ 9 AHMET YİĞİT ÖĞRENCİ

KAYSERİ 10 MEHMET FURKAN BOYA ÖĞRENCİ

KIRKLARELİ 1 YAVUZ SELİM ULUBAŞ TÜCCAR

KIRKLARELİ 2 KAAN OKUMUŞ ÖĞRENCİ

KIRKLARELİ 3 MERT ŞAHİN ÜSTÜN

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA KILIÇ EMEKLİ AKADEMİSYEN

KIRŞEHİR 2 TAYFUN SAATÇİ EMEKLİ

KOCAELİ 1 ZEKAİ KAHYAOĞLU EMEKLİ

KOCAELİ 2 ONUR CAN GÜL MÜHENDİS

KOCAELİ 3 GÜVEN ÇELİK GİRİŞİMCİ

KOCAELİ 4 ALPER GÜLEBAŞ TURİZMCİ

KOCAELİ 5 ALİ YURTTAN ELEKTRİKÇİ

KOCAELİ 6 ÇAĞRI ANDAÇ MAKİNE TEKNİKERİ

KOCAELİ 7 ERAY SALİH EREN SERBEST

KOCAELİ 8 ALAATTİN KÜRŞAT DEREBAŞ ÖĞRENCİ

KOCAELİ 9 UFUKHAN ASLAN ÖĞRENCİ

KOCAELİ 10 EMİN KAHRAMAN YAŞAR ÖĞRENCİ

KOCAELİ 11 RECEP MERT ÖĞRENCİ

KOCAELİ 12 TURAN SÖNMEZ

KOCAELİ 13 İSHAK AHMEDOĞLU GÜVENLİK

KOCAELİ 14 MUHLİS SELMAN YAZGAN ÖĞRENCİ

KONYA 1 MEHMET ALAGÖZ AKADEMİSYEN

KONYA 2 MEHMET ŞEN İŞ İNSANI

KONYA 3 ÖMER FARUK ERDOĞAN AVUKAT

KONYA 4 SONGÜL ÇETİN SOSYAL HİZMET UZMANI

KONYA 5 HAKAN DÜLGER MİMAR

KONYA 6 REMZİ ARI İŞÇİ

KONYA 7 İSMAİL ÖZAVCI ÖĞRENCİ

KONYA 8 ADEM AK İŞ İNSANI

KONYA 9 KÜBRA KOÇAK EMEKLİ

KONYA 10 AHMET YETKİN ÖĞRENCİ

KONYA 11 MEHMET TURAN GENÇ ÖĞRENCİ

KONYA 12 İSA GÜNAL VETERİNER

KONYA 13 MİRAÇ MUSA AKAY ÖĞRENCİ

KONYA 14 ŞAHİN GÜNKAYA İŞ İNSANI

KONYA 15 ÜMİT CAN DEMİRCİ ÖĞRENCİ

KÜTAHYA 1 ŞİNASİ ATAY MAKİNE MÜHENDİSİ

KÜTAHYA 2 AHMET UFUK TÜRKİŞ AVUKAT

KÜTAHYA 3 ALİ CAN DAYLAN ÖZEL GÜVENLİK

KÜTAHYA 4 HAMDİ UĞUR BEŞE BANKACI

KÜTAHYA 5 BURAK ORKUN ARAT DIŞ TİCARET

MALATYA 1 TURGUT ŞAHİN ESNAF

MALATYA 2 GAMZE YILDIRIM İDARİ İŞLER

MALATYA 3 ESEN ÇEKMEGELİ GIDA MÜHENDİSİ

MALATYA 4 ALTAY KORHAN AKÇİL İNŞAAT MÜHENDİSİ

MALATYA 5 ŞAHİN YILDIRIM MUHASEBECİ

MALATYA 6 NESİM AYAZ ELEKTRİKÇİ

MANİSA 1 MEVLÜT ÖZER ÇİFTÇİ

MANİSA 2 MEHMET ANIL KORKMAZ KAMU İŞÇİSİ

MANİSA 3 ENDER SOLHAN ESNAF

MANİSA 4 HAKAN AKSÜT EMEKLİ JANDARMA

MANİSA 5 ALPEREN TERZİOĞLU İŞLETME

MANİSA 6 DOĞUKAN DÖNMEZ GAYRİMENKUL DANIŞMANI

MANİSA 7 SELÇUK ŞENSÖZ MUHASEBE

MANİSA 8 KADİRHAN ÖZTİNOĞLU TOPTANCI

MANİSA 9 OSMAN KILIÇ TIBBİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

MANİSA 10 HAMİT SERDAR MERMUT MÜHENDİS

KAHRAMANMARAŞ 1 ALPARSLAN KENGER MUHASEBECİ

KAHRAMANMARAŞ 2 UFUK DOĞAN AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 3 OSMAN DOĞAN BASTIRMACI RADYOCU

KAHRAMANMARAŞ 4 KAMBER HARMANKAYA AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 5 SELVİ ÖZTÜRK ÖĞRETMEN

KAHRAMANMARAŞ 6 HÜSEYİN ÇOLAK GAYRİMENKUL DANIŞMANI

KAHRAMANMARAŞ 7 YUNUS EMRE KURT SERBEST

KAHRAMANMARAŞ 8 YÜKSEL BAĞCIOĞLU ESNAF

MARDİN 1 FATİH KAYA LOJİSTİK

MARDİN 2 HALİL GÜNDOĞDU

MARDİN 3 MURAT ORAL

MARDİN 4 TANER GÜNDOĞDU SERBEST

MARDİN 5 GÖKHAN GÜNDOĞDU ESNAF

MARDİN 6 HULUSİ ALKAYA

MUĞLA 1 ÜNAL YİĞİT MÜHENDİS

MUĞLA 2 ÖNDER AKSOY TURİZM

MUĞLA 3 AYBİKE ECE TAŞOVA SOSYOLOG

MUĞLA 4 CEM AYBER ESNAF

MUĞLA 5 MEHMET ÖZDEMİR EMEKLİ

MUĞLA 6 MÜJGAN DİKMEN TURİZM

MUĞLA 7 OĞUZHAN ORDUKAN ÖĞRENCİ

MUŞ 1

MUŞ 2

MUŞ 3

NEVŞEHİR 1 BURAK AŞIKOĞLU İŞLETMECİ

NEVŞEHİR 2 MENDERES BAYRAM EMEKLİ ASKER

NEVŞEHİR 3 CEREN GÜRKAN ÖĞRETMEN

NİĞDE 1 MUSTAFA CEYLAN FİNANS UZMANI

NİĞDE 2 AZİZ DOĞAN EMEKLİ

NİĞDE 3 KÜRŞAT AKKAYA ÖĞRETMEN

ORDU 1 YENER TURHAN GAZETECİ-ESNAF

ORDU 2 HÜSEYİN YALÇINTAŞ TİCARET

ORDU 3 İBRAHİM YANIK

ORDU 4 ÖZNUR GENÇ ERDEN AVUKAT

ORDU 5 LEVENT ŞABAN BAŞKAYA MÜZİSYEN

ORDU 6 MEHMET KAHRAMAN TEKSTİL

RİZE 1 DAVUT YAZICI İŞ İNSANI

RİZE 2 GÖKHAN AKYILDIZ ELEKTRONİK TEKNİKERİ

RİZE 3 YUSUF SARI BİLGİSAYAR BİLİŞİM

SAKARYA 1 CİHAN KOLİP UZMAN DOKTOR

SAKARYA 2 SALİH SUPHİ GÜNEY İŞLETMECİ

SAKARYA 3 MUHAMMET CÜNEYT SARIMERT ORGANİZATÖR

SAKARYA 4 SERAP AKAR SİGORTACI

SAKARYA 5 EMEL ATIŞ ESNAF

SAKARYA 6 AYKUT AKMAN TEKNİKER

SAKARYA 7 ÖMER YILMAZ TEKNİSYEN

SAKARYA 8 KEREM ÇİFTÇİ REKLAMCI

SAMSUN 1 YAŞAR KARAHAN MİMAR

SAMSUN 2 HAKAN KESER EMEKLİ

SAMSUN 3 ÖDÜL SANAROĞLU BUYRUK İSTATİSTİKÇİ

SAMSUN 4 BOZKURT OĞUZ SINAR DOKTOR

SAMSUN 5 BURAK YAZICI İŞLETMECİ

SAMSUN 6 FİRDEVS EMİNE ÇAKIR EĞİTİMCİ

SAMSUN 7 HAYDAR AKSU EMEKLİ

SAMSUN 8 DURMUŞ FEVZİ AKSU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

SAMSUN 9

SİİRT 1

SİİRT 2

SİİRT 3

SİNOP 1 İBRAHİM BAYRAK SATIŞ DANIŞMANI

SİNOP 2 FATİH ŞANLAN ESNAF

SİVAS 1 FATİH ÖZTÜRK GÖÇ UZMANI

SİVAS 2 ŞAHİN POLAT AVUKAT

SİVAS 3 ZİYA YALÇIN İŞLETMECİ

SİVAS 4 YUSUF KAYMAKÇI AŞÇI

SİVAS 5 UMUT ARSLAN YAZILIMCI

TEKİRDAĞ 1 FATİH ALTINTAŞ MÜHENDİS

TEKİRDAĞ 2 NAİM SÖYLEMEZOĞLU ANESTEZİ TEKNİKERİ

TEKİRDAĞ 3 BURAK YILMAZ MÜHENDİS

TEKİRDAĞ 4 İPEK GÖKÇEBEL DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

TEKİRDAĞ 5 TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA LOJİSTİK

TEKİRDAĞ 6 TİMUÇİN GÜVEN VETERİNER TEKNİKERİ

TEKİRDAĞ 7 GÜREL EVİRGEN EMEKLİ

TEKİRDAĞ 8 TAYFUN EKER GENEL CERRAH

TOKAT 1 ALPTÜRK KAYA AVUKAT

TOKAT 2 SEMİH KURULAY MUHABİR

TOKAT 3 SİNAN SEVER EMEKLİ

TOKAT 4 ADALET SEVER ESNAF

TOKAT 5 SÜLEYMAN GÜNEŞ İŞLETMECİ

TRABZON 1 BUĞRA ÇETİNKAYA AVUKAT

TRABZON 2 HAVVA LAKUTOĞLU GAZETECİ

TRABZON 3 ATAHAN TELLİOĞLU TÜCCAR

TRABZON 4 TAHA EREN EYÜPOĞLU ÖĞRENCİ

TRABZON 5 BİLAL MALKOÇ YAZILIM

TRABZON 6 EMİN YAŞAR ÇİFTÇİ

TUNCELİ 1

ŞANLIURFA 1 ENDER İSMAİL BOZANOĞLU EKONOMİST

ŞANLIURFA 2 MEHMET YUSUF KOŞAR BÖLGE MÜDÜRÜ

ŞANLIURFA 3 CEMİLE YILDIZ KEKLİK ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 4 ROKSAN YALÇIN ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 5 MEHMET KAYA ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 6 ÖMER ERBİL TURİZMCİ

ŞANLIURFA 7 İBRAHİM NİMETOĞLU HEMŞİRE

ŞANLIURFA 8 MUHAMMET EMİN NAHYA ÖĞRENCİ

ŞANLIURFA 9 HALİL İSLAMTÜRK TAŞERON

ŞANLIURFA 10 NAZLICAN BAĞIŞ ÖĞRENCİ

ŞANLIURFA 11 ADEM AĞIRTAŞ SERBEST

ŞANLIURFA 12 MURAT BULUT ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 13 ALİ ÇALIŞKAN

ŞANLIURFA 14

UŞAK 1 MERİÇ UZUNOĞLU ÇİFTÇİ

UŞAK 2 MELTEM AYDOĞAN DIŞ TİCARET

UŞAK 3 EREN KAHYA ÖĞRENCİ

VAN 1 FUFAT YAVRUTÜRK TİCARET

VAN 2 FATMA MELİKE KARAASLAN YILMAZ AVUKAT

VAN 3 CEVRİYE YAVUZ GAZETECİ

VAN 4 MEHMET EMİN ÖZBEY İLETİŞİM DANIŞMANI

VAN 5 MERT OSMAN SÜRMEN SERBEST

VAN 6 BÜNYAMİN TURNA ÖĞRENCİ

VAN 7 UTKU TUNAHAN NASIRLIOĞLU MUHASEBE

VAN 8 MEHMET OĞUZ TURAN ÖĞRENCİ

YOZGAT 1 MEHMET HAYRİ CÜNEYDİ MÜHENDİS

YOZGAT 2 ZELİHA ÇEVİK ÖĞRETMEN

YOZGAT 3 CAFER YURDAKURBAN TOPTANCI

YOZGAT 4 TUĞRUL ŞİMŞEK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ZONGULDAK 1 OĞUZHAN TURHAN İŞ İNSANI

ZONGULDAK 2 RAMAZAN AYDIN MADENCİ

ZONGULDAK 3 NAZMİYE DOĞANGAÇ EV HANIMI

ZONGULDAK 4 SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN ÖĞRENCİ

ZONGULDAK 5 MEHMET ALİ KÖYMEN E-TİCARET

AKSARAY 1 CENGİZ ÖNGÜN EMEKLİ

AKSARAY 2 MUSTAFA CEM POYRAZ DIŞ TİCARET

AKSARAY 3 RAŞİT ÇAĞLAK MOBİLYACI

AKSARAY 4 ERDAL KIRLI ÖĞRENCİ

BAYBURT 1 AYCAN ŞAP MÜDÜR

KARAMAN 1 SÜLEYMAN CİVCİK İŞLETMECİ

KARAMAN 2 YAKUP GÜRSEL GİRGİNER ECZACI

KARAMAN 3 SANİYE ÖZ EV HANIMI

KIRIKKALE 1 TUĞBA DEMİRBAĞ MAKİNE MÜHENDİSİ

KIRIKKALE 2 MUHAMMED YASİR AKSU TIP DOKTORU

KIRIKKALE 3 YASEMİN POLATLI ESNAF

BATMAN 1

BATMAN 2

BATMAN 3

BATMAN 4

BATMAN 5

ŞIRNAK 1 MAHMUT TATAR İŞ İNSANI

ŞIRNAK 2 ABDÜLCEBBAR UÇAR İŞ İNSANI

ŞIRNAK 3 SUAT BİNZET ESNAF

ŞIRNAK 4 BEYCAN TANRIĞAN ESNAF

BARTIN 1 CAFER TÜRKMEN OTO GALERİCİ

BARTIN 2 BERAT ÖZTEKİN ESNAF

ARDAHAN 1 ERDİ CAN ÇELİK STİLİST

ARDAHAN 2 TUNA YEDİEL ELEKTİRİK-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

IĞDIR 1

IĞDIR 2

YALOVA 1 ERSİN DOĞAN MÜTEAHHİT

YALOVA 2 HAKAN TAMER SOYGÜL SERBEST MESLEK

YALOVA 3 İLKİM GÖKŞİN GAYRİMENKUL DANIŞMANI

KARABÜK 1 İLHAN ALPBOĞA GAZETECİ

KARABÜK 2 MUHAMMET CEM YAVUZ AVUKAT

KARABÜK 3 YASEMİN ODABAŞI SERBEST MESLEK

KİLİS 1 YUSUF CAN ÇEZİK

KİLİS 2 İSMAİL CEM ERYILMAZ GAYRİMENKUL DANIŞMANI

OSMANİYE 1 OKTAY AYDOĞDU MÜHENDİS

OSMANİYE 2 ALPEREN ENES BİNBOĞA ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

OSMANİYE 3 AYŞE ÇAKAR SERBEST

OSMANİYE 4 FAHRİCAN AVCI ACİL TIP TEKNİSYENİ

DÜZCE 1 ALİM OZAN EMEKLİ

DÜZCE 2 HÜLYA EROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ

DÜZCE 3 KERİM TOKMAK ÖĞRENCİ

Anahtar Kelimeler:
Eray ErtürkBurdur Birinci Sıra Milletvekili Adayı Oldu
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