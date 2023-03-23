Erdoğan ve Bahçeli Kahramanmaraş'ta temeli attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremlerden en fazla etkilenen Kahramanmaraş'a gelerek, hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de kalıcı konutların temellerini attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta yapılacak toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine katıldı.

Bugün ilk iftarı depremzedelerle birlikte yapacak olan Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.