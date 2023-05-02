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Ertuğrul Doğan, “Gelin Cumhur ittifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ertuğrul Doğan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Ertuğrul Doğan, “Gelin Cumhur ittifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım”

Ertuğrul Doğan, “Gelin Cumhur ittifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ertuğrul Doğan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

02 Mayıs 2023 Salı 14:39

Seçmenlerden oy isteyen Doğan; “Geçen dönem 109 bin 125 oyla Kahramanmaraş’ta bir milletvekili çıkarttık. CHP ise 65 bin ile bir vekil çıkarttı. O zaman gelin 4 oy varsa 2’sini MHP’ye verin, Allahın izni ile Cumhur İttifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım. Tayyip beyimizin de, Devlet beyimizin de arkasında dimdik duralım.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam verdikleri kişilerin Erdoğan’ı sırtından vurduğunu ancak ülkücülerin devletin bekası için Cumhurbaşkanın yanında durduğunu söyleyen Doğan şunları ifade etti;

“Biz devlet beyimizin mimarı olduğu Cumhur ittifakı diye yola çıktık. Cumhur ittifakının temelini 15 Temmuz gecesi milletimiz attı. 2018 seçimlerine sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyerek birlikte girdik. Ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtik. Biz o zaman sahalarda şunu da söyledik, bir oy Cumhurbaşkanımıza bir oya da Milliyetçi Hareket Partisine dedik.

İyi partiye, CHP’ye oy veren kardeşimizle bizim hiçbir problemimiz yok. Onlar bizim canımızdan bir parçadır. Ama ip ve CHP’nin üst kademesi sizlere yalan söylüyor. Bunlar HDP ile ortak dedik, sosyal medyadan bize küfürler yağdı. Bugüne baktığımızda iyi partinin genel başkanı hanımefendi ne dedi; ‘Bu masa kumar maması’ dedi. Peki kalktığı masaya neden geri oturdu? Her kumar bir bahisle oynanır, o zaman o kumar masasında neyine kumar oynuyorsunuz? Ben söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devletini o masaya yatırdılar. 7 kişi ortak bir bakkalı dahi yönetemez, bugün CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma söylüyorum, Atatürk’ün 6 okundan biri Milliyetçiliği ne yaptınız? Devletçiliği ne yaptınız? Birilerinin listesi kandilden, birilerinin listesi Pensilvanya’dan, Birilerinin listesi de Avrupa’dan yazarak milletvekili adayı olarak önümüze geldi şimdi.

bir seçim var, meral hanım mecliste boş kovan attı, 40 yıldır Türk askerine, polisine, valisine, öğretmenine kurşun sıkan PKK’ya, HDP ile birliktesin, cesaretin varsa o kurşunları mecliste onlara at.

Sayın Kılıçdaroğlu Anadolu turuna çıkıp helallik dileyecekmiş. Helalliliği gideceksin önce anıtkabire Atatürk’ten dileyeceksin. Diyeceksin ki; ‘atam hakkını helal et, ben dün servin karşısında durduğun ülkelerle iş birliği yapıyorum’ diyeceksin.

ülkücü kadrolar için bu sefer oyunuzu sayın Recep Tayyip Erdoğan’a istiyoruz. MHP’nin dayı Recep Tayyip Erdoğandır. Milletvekilliği seçiminde de sizden Üç Hilale bir oy istiyoruz.

Daha dün Tayyip beyin makam verdikleri, başbakan ettiği, hepsi Tayyip beyimizi sırtından vurdular. Ama biz ülkücüler devletin bekası için Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız.

Geçen dönem 109 bin 125 oyla Kahramanmaraş’ta bir milletvekili çıkarttık. CHP ise 65 bin ile bir vekil çıkarttı. O zaman gelin 4 oy varsa 2’sini MHP’ye verin, Allahın izni ile Cumhur İttifakı olarak bu şehirde 8-0 yapalım. Tayyip beyimizin de, Devlet beyimizin de arkasında dimdik duralım.”

Son Güncelleme: 02.05.2023 14:50
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“Gelin Cumhur Ittifakı Olarak Bu şehirde 8-0 Yapalım”Ertuğrul Doğan
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