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Fatih Ölmez, İyi Parti’den Aday Adayı Oldu

İYİ Parti ve Kahramanmaraş’ın sevilen ismi Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Özverili çalışmaları ve partisine çok sayıda yeni üye kazandıran, teşkilatına güç katan Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez dün İYİ Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Fatih Ölmez, İyi Parti’den Aday Adayı Oldu

Fatih Ölmez, İyi Parti’den Aday Adayı Oldu

İYİ Parti ve Kahramanmaraş’ın sevilen ismi Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Özverili çalışmaları ve partisine çok sayıda yeni üye kazandıran, teşkilatına güç katan Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez dün İYİ Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

24 Mart 2023 Cuma 12:10

Partisinin Ankara Genel Merkezinde başvurusunu yapan Ölmez’i dostları da yalnız bırakmadı.

Kulislerde aday adayları arasında en güçlü isimlerden biri olduğu konuşulan Fatih Ölmez, yaşanan asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak adına yaptığı canhıraş çalışmaları da büyük takdir toplamıştı.

MAKAMLARIN BİZLERE SADECE EMANET OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM

Ölmez; Aday adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu; “Bugüne kadar İYİ Parti Teşkilatlarımızda bulunduğum görevlerde asla mütevaziliğimden taviz vermedim. Makamların bizlere sadece emanet olduğunun bilincindeyim. Kibir şeytandandır. Bizlere yakışmaz. Sabrın sonu selamettir. Ben bugün irademi ortaya koyuyorum. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli dostlarıma, kardeşlerime, güzel ülkemizin kıymetli insanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Unutmayalım büyük zaferler büyük liderlerle kazanılır. Biz birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

YARALIRIMIZI SARMAK UMUTLARIMIZI YENİDEN YEŞERTMEK İÇİN ADAYIM

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için ehliyet ve liyakat sahibi milletvekillerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Ölmez; “Siyaseti bireysel çıkarlar için değil de toplumsal odaklı yapmak gerek. Bu gün yaşadığımız asrın felaketinde gördük ki; günü birlik yapılan siyasetin, oy rantı uğruna verilen tavizler neticesinde şehirdeki yanlış yapılaşmayla, büyük yıkım ve binlerce canımızı kaybettik. Maalesef faturası çok ağır oldu.

Giden canları geri getiremeyiz, mümkün değil. Ancak yaralarımızı hızla sarıp, sanayi kentimizi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Bunun için de İYİ Partinin ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarına ihtiyaç var.

Bu gün aday adayı olarak şehrimizi hızla ayağa kaldırmak, insanımızın yaralarını sarmak ve yeniden umutla yeşertmek için adım attım. Nasip olursa TBMM çatısı altında güzel memleketime hizmet edeceğim” dedi.

AKŞENER’E ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de makamında ziyaret eden Ölmez; “Sayın Genel Başbakanımız Meral Akşener’i bugün İYİ Parti genel merkezimizde ziyaret ettik. Misafirperverliğinden ve güler yüzlü karşılamasından ötürü kendisine teşekkürlerimi sunarım. Sayın Genel Başkanımızın tüm hemşehrilerimize de selamını getirdim” dedi.

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