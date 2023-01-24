Fırat Görgel; “Osman başkan Türkoğlu’nu çok farklı noktaya taşıdı”

Geniş katılımla gerçekleşen toplantı sonrası Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; İlçenin yarınlarına kazandırmış olduğu 2014 – 2023 yılları arasında yapmış olduğu eserlerin sunumunu yaparak anlatımlar gerçekleştirdi. Başta AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel olmak üzere,"Partimizin lokomotifi başımızı tacı il teşkilatı Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Diyerek konuştu.

Fırat Görgel ise; Osman Başkan Türkoğlu’nu çok farklı noktaya taşıdı. Almış olduğu noktadan getirmiş olduğu nokta adeta kör olan birinin dahi görmemesi mümkün değil. Türkoğlu’nun önü açıktır. Bir ilçenin gelişmesi için kabuklarını kırması gerekiyor, Osman Başkanla Türkoğlu bunu aştı inşallah bundan sonrası daha kolay ilerler. Dedi.

AK Parti Türkoğlu ilçe başkanı Feyzettin Okumuş: Belediye Başkanımla birlikte oturup, Başkanım burada ne yapabiliriz nasıl bir sonuç alabiliriz, bu programları beraber yapıyoruz. İnşallah bugüne kadar çok güzel bir ilişkimiz oldu bir abi kardeş ilişkisi. Biz bundan sonra da bu ilişkinin devam edeceğine inanıyoruz ki böyle ilişki devam ettirme gayretin içerisinde olacağız.

Programın ardından hep birlikte Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ilçeye kazandırmış olduğu Türkoğlu Millet Meydanını yerinde ziyaret ettiler.