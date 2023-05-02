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Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili adayı Hüseyin Çiçek, seçim çalışmaları kapsamında kentte ziyaretlerine devam ediyor.

Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor

Hüseyin Çiçek, Seçim Çalışmalarını Sahada Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili adayı Hüseyin Çiçek, seçim çalışmaları kapsamında kentte ziyaretlerine devam ediyor.

02 Mayıs 2023 Salı 16:04

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde seçim çalışması yapan Çiçek, 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktasını olduğunu ifade etti.

Beraberinde partisinin yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Çiçek, seçim temasları boyunca yoğun ilgi gördü. Çiçek, Cumhur İttifakı için atılacak her oyun ülkenin ve milletin geleceğine atıldığını vurguladı.

Cumhur İttifakı ve MHP’ye Kahramanmaraş halkının büyük teveccüh gösterdiğini anlatan Çiçek şunları söyledi;

“Depremin birinci gününden itibaren MHP teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız insanlara dokunmak adına bir mücadele verdi. Sahada partimize bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Aziz milletimiz zor zamanında yanında olanı unutamadı, unutmayacakta. Cumhurbaşkanımıza bir oy, partimize bir oy kampanyamız vatandaş nezdindede karşılık buluyor. Biz 14 Mayıs'a seçim meselesi olarak bakmıyoruz. 14 Mayıs bizim için artık memleket, ülke ve millet meselesidir.

Bu çerçevede 14 Mayıs’ta halkımız en güzel şekilde iradesini sandığa yansıtacaktır.”

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